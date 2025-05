Honor Magic8 Pro : l’intelligence artificielle au cœur de la photographie mobile

Le Magic8 Pro s’annonce comme une évolution mesurée sur le plan matériel, mais particulièrement ambitieuse sur le terrain du logiciel et de l’intelligence artificielle, selon les révélations du leaker Digital Chat Station.

La stratégie de Honor semble claire : proposer un appareil qui capitalise sur les avancées logicielles pour offrir une expérience photographique renouvelée, sans bouleverser en profondeur l’architecture matérielle déjà éprouvée sur le Magic7 Pro. C’est clairement une tendance actuelle sur ce marché, où l’intelligence artificielle et le traitement d’image prennent une place croissante dans la différenciation des smartphones haut de gamme. Fini la course aux mégapixels ?

Une configuration photo qui mise sur la continuité et l’optimisation

Le module photo arrière du Honor Magic8 Pro reprendrait une configuration à trois capteurs, déjà connue sur le modèle précédent, mais avec quelques ajustements notables. On retrouverait ainsi un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Si, sur le papier, cette combinaison semble similaire à celle du Magic7 Pro, l’évolution se situe au niveau du capteur principal.

Honor intégrerait en effet un nouveau capteur OmniVision OV50Q, en remplacement de l’OmniVision OVH9000 du Magic7 Pro. Ce nouveau composant conserverait une résolution de 50 mégapixels et une taille de 1/1,3 pouce, mais apporterait plusieurs améliorations techniques. Parmi celles-ci, la technologie LOFIC, déjà évoquée par Digital Chat Station, permettrait une gestion plus fine de la surexposition des images en conditions de forte luminosité. De plus, la vitesse de mise au point serait accrue, le traitement HDR optimisé et l’efficacité énergétique améliorée.

Le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, déjà impressionnant sur le papier, devrait permettre des zooms puissants et détaillés, tandis que l’ultra grand-angle offrirait une grande polyvalence pour les prises de vue de paysages ou de groupes. La combinaison de ces trois capteurs placerait le Magic8 Pro dans la lignée des meilleurs photophones du marché, à l’instar des Huawei Pura 70 Ultra, Google Pixel 9 Pro et son prédécesseur, le Magic7 Pro, sans oublier l’iPhone 16 Pro Max ou le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra, apprécié pour leur polyvalence qui misent eux aussi sur la photographie computationnelle et l’IA pour se démarquer.

L’intelligence artificielle, moteur de l’innovation photographique

Au-delà du matériel, Honor mise avant tout sur le logiciel pour faire la différence. Le constructeur poursuit le développement de son système AI Falcon Camera, déjà salué sur le Magic7 Pro pour la qualité de ses clichés et la puissance de son zoom. Sur le Magic8 Pro, plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle seraient mises en avant : AI Super Zoom pour des agrandissements plus nets, AI Photography pour l’optimisation automatique des scènes, ou encore AI Motion Sensing Capture pour la capture de sujets en mouvement.

Honor a par ailleurs annoncé un investissement de 10 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle sur les prochaines années, preuve de l’importance stratégique accordée à ce domaine. Cette orientation rejoint celle d’autres acteurs majeurs du secteur, qui placent l’IA au centre de leur offre, comme en témoignent les récentes annonces de Samsung, Google ou Xiaomi.

L’enrichissement logiciel ne se limite pas à la photo. Honor développe également des fonctionnalités d’IA pour l’ensemble de l’expérience utilisateur, à l’image de Magic Ring (interaction entre appareils), Magic Capsule (gestion intelligente des notifications et du multitâche) ou Magic Portal (anticipation des besoins de l’utilisateur et automatisation de tâches complexes). Ces innovations ont pour principal but de rendre l’utilisation du smartphone plus fluide et intuitive, en s’appuyant sur la reconnaissance d’images, le traitement du langage naturel et le suivi du regard.

Une fiche technique haut de gamme pour rivaliser avec la concurrence

Sur le plan matériel, le Honor Magic8 Pro s’annonce comme un smartphone résolument premium. Selon les dernières fuites, il serait équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, l’un des plus puissants du marché et qui sera officiellement dévoilé après l’été. Il serait associé à un maximum de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage L’écran LTPO OLED de 6,8 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et des bordures ultra-fines, offrirait une expérience visuelle immersive et fluide.

La batterie de 6 500 mAh, compatible avec une charge rapide de 120 W en filaire et 100 W en sans fil, garantirait une autonomie confortable et des recharges express, répondant aux attentes des utilisateurs intensifs. Le smartphone tournerait sous Android 16, avec la surcouche Magic UI, intégrant les dernières fonctionnalités du système d’exploitation et les optimisations propres à Honor.

Face à la concurrence, le Magic8 Pro se positionnerait donc comme un rival direct des autres flagships Android, en particulier sur le segment de la photographie mobile et de l’intelligence artificielle. Cette stratégie pourrait permettre à Honor de consolider sa place sur le marché international, alors que la bataille des photophones s’intensifie.

Une sortie attendue

Si aucune annonce officielle n’a encore été faite par Honor, la multiplication des fuites et des rumeurs laisse entrevoir une présentation du Magic8 Pro à l’automne 2025. Le constructeur semble vouloir capitaliser sur le succès du Magic7 Pro, tout en misant sur l’IA et le logiciel pour se différencier dans un secteur où l’innovation passe de plus en plus par l’intelligence artificielle.