French Days 2025 : les meilleurs smartphones haut de gamme en promo

Les trois smartphones de cette sélection adoptent des lignes esthétiques très différentes, avec des partis pris de design propres à chaque constructeur. Le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur une approche minimaliste avec ses quatre capteurs photo subtilement intégrés au dos. Ceux-ci semblent littéralement posés sur la coque, disposés en ligne verticale avec une parfaite symétrie, encadrés par un léger relief qui souligne leur présence. Le boîtier est plat, avec des coins légèrement arrondis, et un cadre en titane qui donne une certaine robustesse visuelle et structurelle. Ce modèle est disponible en noir, gris, argent, bleu, ainsi que dans des coloris exclusifs (noir absolu, vert, or rose) uniquement sur le site de Samsung.

En face, l’iPhone 16 conserve l’approche esthétique chère à Apple : ses deux capteurs photo arrière sont logés dans un carré situé en haut à gauche, un choix visuel devenu emblématique de la marque. Ce design simple est complété par un bouton Action et un nouveau bouton dédié à l’appareil photo. L’ensemble du châssis est en aluminium, les bords sont plats et les coins arrondis. L’iPhone 16 est disponible en noir, blanc, rose, vert et bleu.

Le Google Pixel 9, quant à lui, se distingue immédiatement par sa bande horizontale qui traverse le haut de l’appareil au dos, intégrant les capteurs photo sur toute la largeur. Cette approche donne un aspect unique et reconnaissable, renforcé par des coloris originaux comme porcelaine, noir, rose ou vert amande. Le châssis est en verre, et le profil du smartphone est également plat avec une légère courbure aux extrémités.

En matière de dimensions, l’iPhone 16 est le plus compact (147,6 mm de hauteur) et aussi le plus léger avec seulement 170 grammes. Le Google Pixel 9 mesure 152,8 mm de haut pour 198 grammes, tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra est le plus grand (162,8 mm) et aussi le plus lourd avec 218 grammes.

Côté étanchéité, les trois modèles sont certifiés IP68, garantissant une protection efficace contre l’eau et la poussière, ce qui est désormais devenu un standard dans le segment haut de gamme.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance brute, les trois smartphones reposent sur des puces de dernière génération, mais présentent des performances et des architectures différentes. Le Galaxy S25 Ultra est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée du Snapdragon 8 Gen 3, spécialement adaptée aux appareils Samsung. Il est associé à 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d’extension via microSD.

L’iPhone 16 intègre la puce Apple A18, conçue sur-mesure pour une optimisation maximale avec iOS. Il dispose de 8 Go de RAM et propose trois capacités de stockage (128 Go, 256 Go et 512 Go), également sans extension possible.

De son côté, le Google Pixel 9 embarque la puce Tensor G4, développée en interne par Google. Elle est épaulée par 12 Go de RAM et deux options de stockage (128 ou 256 Go), sans port microSD également.

Concernant les écrans, chacun adopte la technologie AMOLED, mais avec des nuances significatives. Le Galaxy S25 Ultra propose une dalle de 6,9 pouces avec une résolution de 1440x3120 pixels, un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et surtout un pic de luminosité de 2600 cd/m², couplé à un traitement antireflet exceptionnel, ce qui le place clairement en tête pour la lisibilité en extérieur.

L’iPhone 16, plus compact, dispose d’un écran de 6,1 pouces (1179x2556 pixels), également AMOLED, avec une luminosité maximale de 2000 cd/m². Il prend en charge HDR10+ et Dolby Vision, gages de qualité pour la lecture vidéo.

Le Google Pixel 9 se situe entre les deux avec un écran AMOLED de 6,2 pouces, résolution 1080x2424 pixels. Il offre une luminosité variant entre 1800 cd/m² et jusqu’à 2700 cd/m² dans certaines conditions spécifiques, mais n’inclut pas le même traitement antireflet que le Galaxy. Tous trois proposent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, garantissant une excellente fluidité.

En résumé, pour la qualité d’affichage, le Samsung Galaxy S25 Ultra domine grâce à sa taille, sa définition et sa luminosité renforcée par le traitement antireflet. Il est suivi par l’iPhone 16 pour son rendu HDR et sa compacité, puis par le Pixel 9, dont l’écran est très correct mais légèrement en retrait sur certains critères.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les configurations photo des trois modèles sélectionnés pour ce comparatif haut de gamme témoignent des orientations stratégiques différentes prises par chaque fabricant. Le Samsung Galaxy S25 Ultra se distingue clairement par sa polyvalence et la richesse de son module photographique. Il intègre pas moins de quatre capteurs à l’arrière : un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et stabilisation optique, et un second téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, également stabilisé. À l’avant, un capteur de 12 mégapixels prend en charge les autoportraits et les appels vidéo.

En comparaison, l’iPhone 16 est plus minimaliste mais s’appuie sur l’optimisation logicielle d’Apple. Il embarque un double module photo : un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. Pour les selfies, le capteur frontal atteint 12 mégapixels. Malgré un nombre réduit de capteurs, l’iPhone tire parti de son traitement d’image avancé, notamment pour les portraits, les scènes en basse lumière et les vidéos en HDR.

Le Google Pixel 9, quant à lui, adopte une approche intermédiaire avec deux capteurs photo à l’arrière. Le capteur principal est un 50 mégapixels avec stabilisation optique, secondé par un capteur de 48 mégapixels ultra grand-angle, qui prend aussi en charge la photographie macro, renforçant la polyvalence de l’appareil. Le capteur selfie est légèrement inférieur en résolution avec 10,5 mégapixels.

En termes de qualité photographique, le Samsung Galaxy S25 Ultra offre clairement l’expérience la plus complète, notamment grâce à son zoom optique 5x et ses multiples focales stabilisées. Il se positionne en tête pour les usages exigeants, notamment en téléobjectif. L’iPhone 16 suit de près, en raison de sa maîtrise logicielle et de la qualité de ses rendus, bien que sa configuration soit plus restreinte. Le Pixel 9 se classe troisième mais n’est pas à sous-estimer : son traitement logiciel est très performant, en particulier pour les clichés en basse lumière et la photographie de rue.

Concernant la connectivité, les trois appareils sont compatibles 5G, NFC et disposent de haut-parleurs stéréo. Le Galaxy S25 Ultra embarque le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, ce qui en fait le plus avancé sur le plan des standards de connectivité sans fil. Le Pixel 9 suit avec également du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3. L’iPhone 16, quant à lui, est légèrement en retrait avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Aucun des modèles ne propose de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Concernant le lecteur d’empreintes digitales, le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 9 optent pour une intégration sous l’écran, ce qui permet une utilisation rapide et intuitive sans ajouter de bouton supplémentaire. L’iPhone 16, en revanche, ne dispose d’aucun lecteur d’empreintes digitales et s’en remet exclusivement à la reconnaissance faciale via Face ID.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs, surtout dans le segment haut de gamme où les usages sont intensifs. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est le mieux équipé sur le plan énergétique avec une batterie de 5000 mAh. Cette capacité généreuse permet d’espérer une autonomie solide d’une journée et demie, voire deux jours en usage modéré. Le smartphone prend en charge une charge filaire jusqu’à 45 watts, ainsi qu’une recharge sans fil à 10 watts, et il est également compatible avec la recharge inversée, pratique pour alimenter un accessoire.

Le Google Pixel 9 embarque une batterie de 4700 mAh, ce qui le place juste derrière le modèle de Samsung. Il supporte une charge filaire de 30 watts, et une charge sans fil de 23 watts, ce qui est plus rapide que celle du Galaxy pour le sans-fil. Il dispose lui aussi d’une fonction de recharge inversée. Dans la pratique, son autonomie devrait être légèrement inférieure à celle du Galaxy, mais suffisante pour une journée entière d’utilisation.

L’iPhone 16, avec sa batterie de 3274 mAh, affiche la capacité la plus réduite des trois. Cependant, l’optimisation logicielle d’iOS permet de compenser partiellement cette faiblesse. La charge filaire atteint 30 watts, tandis que la recharge sans fil grimpe jusqu’à 25 watts grâce à la technologie MagSafe, ce qui en fait la solution la plus rapide dans ce domaine. Il prend également en charge la recharge inversée jusqu’à 7,5 watts, une fonctionnalité récemment intégrée dans l’écosystème Apple.

En synthèse, pour l’autonomie brute, le Galaxy S25 Ultra se distingue nettement avec sa grande batterie. Le Pixel 9 suit de près grâce à sa bonne capacité et à ses options de recharge rapide sans fil. L’iPhone 16, bien que plus compact, compense en partie par une recharge sans fil plus rapide, mais son autonomie est mécaniquement inférieure aux deux autres. Ces différences pourront toutefois varier en fonction des usages spécifiques de chaque utilisateur.