Autonomie imbattable : les smartphones qui tiendront tout le week-end (en promo pour les French Days)

Les trois smartphones sélectionnés adoptent des approches très distinctes en matière de design, notamment en ce qui concerne l’intégration des capteurs photo arrière. Le Honor Magic6 Pro arbore un large cercle centré dans la partie supérieure du dos, inspiré des codes de l’horlogerie, avec des bordures dorées sur la version verte en similicuir. Ce cercle abrite trois capteurs, conférant au téléphone une allure sophistiquée.

Le Magic7 Lite 5G opte également pour une disposition circulaire, mais avec une finition crénelée et un contour métallique finement travaillé qui accentue son apparence haut de gamme. Le Galaxy S25+, quant à lui, privilégie un design minimaliste : ses trois capteurs sont alignés verticalement, chacun dans un module distinct, simplement incrustés dans la coque arrière. Ce choix donne un aspect épuré et moderne.

En ce qui concerne le profil des appareils, le Galaxy S25+ présente des lignes plates avec des coins légèrement arrondis, alors que les deux modèles de Honor misent sur des profils incurvés, le Magic6 Pro étant même incurvé sur ses quatre côtés. Le Magic7 Lite 5G est le plus fin (8 mm), suivi du Galaxy S25+ (7,3 mm), tandis que le Magic6 Pro est légèrement plus épais avec 8,9 mm. En termes de gabarit, le Galaxy S25+ est le plus compact (158,4 mm de hauteur), suivi de près par le Magic6 Pro (162,5 mm) puis le Magic7 Lite 5G (162,8 mm). Côté poids, le Honor Magic6 Pro est le plus lourd (229 g), bien au-dessus du Galaxy S25+ (190 g) et du Magic7 Lite 5G (189 g), ce dernier étant le plus léger.

Les coloris proposés varient également : le Magic6 Pro est disponible en noir (verre) ou vert (similicuir), le Magic7 Lite 5G en noir ou violet, tandis que le Galaxy S25+ offre une palette étendue : bleu clair, bleu nuit, gris, vert d’eau, et en exclusivité sur le site Samsung, noir absolu, corail et or rose. Enfin, concernant l’étanchéité, seuls le Magic6 Pro et le Galaxy S25+ disposent d’une certification IP68, garantissant une résistance poussée à l’eau et à la poussière. Le Magic7 Lite 5G, lui, ne bénéficie que d’une protection IP53, utile pour les éclaboussures légères, mais insuffisante pour une immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les différences techniques sont marquées entre ces trois modèles. Le Honor Magic6 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l’un des plus performants du marché actuel. Il est secondé par 12 Go de RAM et un stockage interne de 512 Go, non extensible. Le Galaxy S25+ dispose, lui aussi, de 12 Go de RAM et d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, une version optimisée spécifiquement pour les appareils Samsung, avec un choix de 256 ou 512 Go de stockage, également sans port microSD. Enfin, le Honor Magic7 Lite 5G, destiné à une gamme plus abordable, embarque un Snapdragon 6 Gen 1, épaulé par 8 Go de RAM physiques, extensibles virtuellement de 8 Go supplémentaires, et 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension non plus.

À l’issue de cette comparaison, le classement par puissance est sans équivoque : le Galaxy S25+ prend la tête grâce à son processeur optimisé, suivi de très près par le Honor Magic6 Pro. Le Honor Magic7 Lite 5G se positionne logiquement en dernier, en raison de son processeur de milieu de gamme, bien qu’il conserve des performances honorables pour un usage quotidien. L’absence de slot microSD est commune aux trois appareils, ce qui rend les versions avec plus de stockage interne plus intéressantes pour les utilisateurs intensifs.

Côté affichage, les trois modèles misent sur la technologie AMOLED, synonyme de noirs profonds et de contrastes élevés. Le Honor Magic6 Pro se distingue par un écran incurvé sur les quatre côtés de 6,8 pouces, avec une définition de 1280 x 2800 pixels, un pic de luminosité pouvant aller jusqu’à 5000 cd/m² et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Il atteint une fréquence de 120 Hz, avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Le Galaxy S25+ offre un écran plat de 6,7 pouces, avec une définition encore plus fine (1440 x 3120 pixels) et une luminosité de 2600 cd/m², également compatible HDR10+, mais sans Dolby Vision. Le Magic7 Lite 5G, enfin, dispose d’un écran incurvé de 6,78 pouces, avec une définition de 1200 x 2652 pixels et un pic de luminosité allant jusqu’à 4000 cd/m² selon les conditions, avec compatibilité HDR10.

En résumé, pour la qualité d’image, le Honor Magic6 Pro se distingue par sa luminosité extrême et son support Dolby Vision, ce qui le place en tête. Le Galaxy S25+ suit de près grâce à sa définition plus fine et un excellent équilibre général. Le Magic7 Lite 5G, bien qu’offrant un écran très correct et lumineux, reste légèrement en retrait en raison de sa résolution inférieure et l’absence de Dolby Vision.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Honor Magic6 Pro se positionne comme un véritable photophone avec un trio de capteurs haut de gamme : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, capable également de prendre des clichés macro, et un téléobjectif de 180 mégapixels, avec un zoom optique 2,5x et double stabilisation optique et numérique. En façade, il propose un capteur selfie de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur 3D ToF pour la profondeur.

Le Honor Magic7 Lite 5G dispose quant à lui d’un capteur principal de 108 mégapixels stabilisé, accompagné d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels. Le capteur avant est de 16 mégapixels, suffisant pour des autoportraits convenables. Le Galaxy S25+ propose une configuration plus équilibrée avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x. Le capteur selfie est de 12 mégapixels.

Sur le plan photographique, le Honor Magic6 Pro prend clairement la tête avec sa polyvalence, sa haute définition, et ses fonctionnalités avancées. Il est suivi par le Galaxy S25+, qui propose un téléobjectif plus performant que celui du Magic7 Lite 5G, mais reste en retrait sur la résolution globale. Ce dernier ferme donc la marche, bien qu’il reste un bon choix pour les clichés quotidiens.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, disposent du Bluetooth (version 5.3 pour le Magic6 Pro, 5.1 pour le Magic7 Lite, et 5.4 pour le Galaxy S25+), et du NFC. Le Galaxy S25+ et le Magic6 Pro supportent le Wi-Fi 7, plus rapide, tandis que le Magic7 Lite se limite au Wi-Fi 6. Seul le Magic7 Lite dispose d’une prise jack audio, pratique pour les amateurs d’écoute filaire. Concernant l’infrarouge, seul le Magic6 Pro peut se transformer en télécommande grâce à un émetteur intégré. Enfin, le lecteur d’empreinte digitale est placé sous l’écran sur les trois appareils, mais celui du Magic7 Lite est situé très bas, à seulement un centimètre du bord, ce qui peut gêner l’ergonomie.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

C’est sur le terrain de l’autonomie que ce comparatif prend tout son sens. Le Honor Magic7 Lite 5G est équipé de la plus grande batterie avec 6600 mAh, promettant une endurance record, probablement capable de tenir deux jours complets en usage modéré. Le Honor Magic6 Pro suit avec une batterie de 5600 mAh, très confortable également, et bien au-dessus de la moyenne actuelle. Le Galaxy S25+, avec ses 4900 mAh, reste plus limité, même si son optimisation logicielle peut partiellement compenser cette capacité inférieure.

Concernant la recharge, le Magic6 Pro prend l’avantage avec une charge rapide de 80 W et 60 W en sans-fil, ce qui lui permet de se recharger très rapidement, même sans câble. Il est également compatible avec la charge inversée. Le Magic7 Lite propose une charge filaire de 66 W, ce qui reste très performant, mais pas de charge sans fil. Il permet toutefois la charge inversée avec câble. Le Galaxy S25+ est le plus lent à ce niveau, avec une puissance maximale de 45 W en filaire et seulement 10 W en sans-fil, ce qui peut être un frein pour les utilisateurs pressés.

Ainsi, pour l’autonomie pure, le Magic7 Lite 5G sort vainqueur grâce à sa très grosse batterie. Le Magic6 Pro combine autonomie et recharge rapide avec ou sans fil, ce qui en fait un excellent compromis haut de gamme. Le Galaxy S25+, bien que complet, est pénalisé par sa batterie plus modeste et sa recharge plus lente.