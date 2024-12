Bonne nouvelle ! L'iPhone 16 est en promo pour les fêtes de Noël

Les iPhone d’Apple sont les smartphones les plus vendus au monde, et ce, malgré un prix parfois très élevé. Il faut dire que la marque ne fait que dans le haut de gamme. Une convergence de deux facteurs qui peut expliquer pourquoi ce sont également ces appareils que nous trouvons en majorité en reconditionnement !

Mais plusieurs périodes dans l’année son propice aux baisses de prix, et notamment Noël. C’est pourquoi, nous pouvons trouver en ce moment l’iPhone 16, le modèle le plus récent de la marque, en promotion à 789 €, au lieu des 969 € demandés par Apple.

Fiche technique de l’iPhone 16

Écran : OLED de 6,1 pouces

OLED de 6,1 pouces Processeur : Apple A18 Bionic

Apple A18 Bionic RAM : 8 Go

8 Go Caméra principale : 48 MP (ƒ/1.5)

48 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4700 mAh

L’iPhone 16 est le dernier modèle d’Apple, sorti aux côtés de l’iPhone 16 Plus et de l’iPhone 16 Pro Max. Il est le modèle qui débute la gamme, avec un plus petit format que ses deux homologues, un aspect qui plaît très souvent, car cela le rend ergonomique et facile à transporter ou à utiliser à une main.

Cela s’inscrit dans une logique d’optimisation, comme par exemple l’interface épurée de l’appareil, ou son design à la fois sobre mais élégant.

Ce sont des caractéristiques que l’on retrouve pour la plupart des iPhone, mais bien sûr, l’iPhone 16 étant plus récent, il est également le plus avancé technologiquement, nonobstant les deux autres modèles cité précédemment.

Cela en fait un modèle de choix pour ceux qui veulent investir sur le long terme, puisqu’en acquérant un iPhone 16, vous êtes certains d’être couvert par plusieurs années de mises à jour !

Quelle offre pour l’iPhone 16 ?

L’iPhone 16 est disponible sur Rakuten pour seulement 789 €, ce qui fait 180 € de réduction ! Un prix bien plus intéressant qui se combine à une garantie de 2 ans. Il s’agit d’un produit importé neuf global qui est donc compatible avec les opérateurs européens.