Braquage sur ce pliable : Pourquoi importer son Galaxy Z Flip6 des États-Unis peut-être un bon plan ?

Le marché du smartphones est habitué aux décotes rapides, mais là, force est de constater que nous venons de franchir un palier. Le Galaxy Z Flip6, s'affiche à 349,99 €, ce qui resseblerait presque à une erreur d'étiquetage.

Un concentré de technologie pour le prix d'un milieu de gamme

Précisons que cette offre concerne la version « États-Unis » de l'appareil. On retrouve 12 Go de RAM, couplés à 256 Go de stockage ainsi qu'un capteur principal de 50 mégapixels (ouverture f/1.8) , pour un ensemble qui transforme ce smartphone pliant en un véritable outil de création.

Modèle Capacité Prix constaté Code Promo Galaxy Z Flip6 (Gris) 256 Go / 12 Go RAM 349,99 € TEL10D79 (-10€)

Au cœur de ses fonctionnalités, on retrouve bien sûr tous les outils IA et d'interface de Samsung avec son fameux One Ui. C'est simple à vivre, c'est pliable, et à ce prix, c'est presque indécent par rapport aux modèles à écran rigide traditionnels.

Version US : le « piège » ou la bonne affaire ?

Le point clef de cette offre, c'est l'import. Commander une version américaine peut être un bon plan du moment, mais à condition d'accepter quelques spécificités.

Si la compatibilité 4G et 5G est bien présente pour tous les opérateurs français, ces modèles présentes quelques modifications par rapport à leurs homolgues euopéens. Certaines applications ne sont pas disponibles et le port SIM est très souvent unique, là où nous en avont souvent deux en France.

✅ Les bénéfices attendus Prix imbattable : Le pliable le plus puissant du marché à moins de 350 €.

Le pliable le plus puissant du marché à moins de 350 €. Puissance brute : 12 Go de RAM pour une longévité maximale.

12 Go de RAM pour une longévité maximale. Design : Un format iconique qui ne laisse personne indifférent. ⚠️ À considérer Version US : Uniquement Single SIM (un seul emplacement carte).

Uniquement Single SIM (un seul emplacement carte). Fréquences : Vérifiez bien la compatibilité avec certaines bandes 4G spécifiques (B28/700MHz).

Vérifiez bien la compatibilité avec certaines bandes 4G spécifiques (B28/700MHz). Garantie : Souvent gérée par le vendeur importateur et non Samsung France directement.

L'économie réalisée est telle qu'elle permet, à notre avis, d'absorber les quelques contraintes techniques de l'import. Avec le code promo TEL10D79, vous retirez encore 10 € sur une note déjà très basse.