Braquage sur ce pliable : Pourquoi importer son Galaxy Z Flip6 des États-Unis peut-être un bon plan ?

Affiché à un tarif qui défie l'entendement, le Galaxy Z Flip6 en version US crée un véritable séisme sur le marché français en ce mois d'avril 2026. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 21/04/2026 à 12h15
Un smartphone Samsung Galaxy Z Flip6 posé sur un terrain de football, éclairage artificiel, style publicitaire.

Le marché du smartphones est habitué aux décotes rapides, mais là, force est de constater que nous venons de franchir un palier. Le Galaxy Z Flip6, s'affiche à 349,99 €, ce qui resseblerait presque à une erreur d'étiquetage.

 

Un concentré de technologie pour le prix d'un milieu de gamme

Précisons que cette offre concerne la version « États-Unis »  de l'appareil. On retrouve 12 Go de RAM, couplés à 256 Go de stockage ainsi qu'un capteur principal de 50 mégapixels (ouverture f/1.8) , pour un ensemble qui transforme ce smartphone pliant en un véritable outil de création.

ModèleCapacitéPrix constatéCode Promo
Galaxy Z Flip6 (Gris)256 Go / 12 Go RAM349,99 €TEL10D79 (-10€)

Au cœur de ses fonctionnalités, on retrouve bien sûr tous les outils IA et d'interface de Samsung avec son fameux One Ui. C'est simple à vivre, c'est pliable, et à ce prix, c'est presque indécent par rapport aux modèles à écran rigide traditionnels.

 

Version US : le « piège » ou la bonne affaire ?

Le point clef de cette offre, c'est l'import. Commander une version américaine peut être un bon plan du moment, mais à condition d'accepter quelques spécificités.

Si la compatibilité 4G et 5G est bien présente pour tous les opérateurs français, ces modèles présentes quelques modifications par rapport à leurs homolgues euopéens. Certaines applications ne sont pas disponibles et le port SIM est très souvent unique, là où nous en avont souvent deux en France.

✅ Les bénéfices attendus

  • Prix imbattable : Le pliable le plus puissant du marché à moins de 350 €.
  • Puissance brute : 12 Go de RAM pour une longévité maximale.
  • Design : Un format iconique qui ne laisse personne indifférent.

⚠️ À considérer

  • Version US : Uniquement Single SIM (un seul emplacement carte).
  • Fréquences : Vérifiez bien la compatibilité avec certaines bandes 4G spécifiques (B28/700MHz).
  • Garantie : Souvent gérée par le vendeur importateur et non Samsung France directement.

L'économie réalisée est telle qu'elle permet, à notre avis, d'absorber les quelques contraintes techniques de l'import. Avec le code promo TEL10D79, vous retirez encore 10 € sur une note déjà très basse.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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