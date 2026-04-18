Autonomie : notre sélection de smartphones endurants à prix serré pour oublier votre chargeur

C’est le cœur du sujet. Le Honor Magic8 Lite est le nouveau roi de l'autonomie avec une batterie colossale de 7500 mAh couplée à une charge rapide 66W. Il peut tenir jusqu'à 3 ou 4 jours en usage modéré. Le Redmi Note 15 Pro 5G suit de près avec 6500 mAh et une charge 67W, offrant un excellent compromis puissance/endurance.

Enfin, le Honor 400 Smart propose 6350 mAh avec une charge de 35W ; s'il est le plus lent à charger, on peut apprécier que sa puce soit peu gourmande lui permettant de rivaliser en durée d'utilisation réelle. Notez que seul le Redmi propose une charge inversée filaire performante (22,5W) pour dépanner vos accessoires.

Lequel est le plus stylé ?

Sur le plan du design, les philosophies divergent. Le Honor 400 Smart reste sobre avec son module photo rectangulaire discret et ses finitions Desert Gold ou Velvet Black. Le Honor Magic8 Lite adopte le célèbre « Matrix Star Ring » (un module circulaire centré), avec un châssis renforcé certifié IP68 et IP69K, capable de résister aux chutes et aux jets d'eau haute pression.

Le Redmi Note 15 Pro 5G choisit un îlot photo plus moderne et proéminent, avec une certification IP68. Le Magic8 Lite est le plus maniable et léger (189 g), alors que le Redmi est le plus imposant (210 g) en raison de son immense écran.

Puissance et écran : qui offre la meilleure immersion ?

En matière de puissance, le classement est net. Le Redmi Note 15 Pro 5G domine avec son MediaTek Dimensity 7400-Ultra gravé en 4 nm, idéal pour le multitâche et le jeu. Il est suivi par le Honor Magic8 Lite et son Snapdragon 6 Gen 4, très fluide au quotidien. Le Honor 400 Smart ferme la marche avec un Snapdragon 685 (version 4G) ou le Snapdragon 6s Gen 3 pour la version 5G, suffisant pour les réseaux sociaux et la navigation, mais limité pour les usages intensifs.

Côté écran, le Redmi l'emporte avec sa dalle AMOLED CrystalRes 1,5K de 6,83 pouces, offrant une netteté et une luminosité (3200 cd/m² en pic) exceptionnelles. Le Magic8 Lite suit avec une dalle OLED très lumineuse et un verre ultra-résistant, bien plus que les deux autres mobiles de ce comparatif. Le 400 Smart propose une dalle LCD HD+ de 6,77 pouces à 120 Hz : elle est moins précise visuellement, mais elle est la moins énergivore du groupe, ce qui favorise son autonomie.

Photo et Connectivité : l'avantage aux mégapixels

Pour la photo, le Redmi Note 15 Pro 5G frappe fort avec son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé (OIS), offrant un zoom numérique de qualité et une bonne gestion nocturne. Le Magic8 Lite s'appuie sur un capteur de 108 mégapixels très efficace en plein jour, complété par un ultra grand-angle de 5 mégapixels.

Le 400 Smart se contente d'un capteur 108 mégapixels sans stabilisateur optique, le positionnant comme un appareil de secours pour les clichés simples.

En connectivité, le Redmi est le plus moderne avec le Wi-Fi 6E et l'incontournable émetteur infrarouge. Le Magic8 Lite offre le Wi-Fi 6 et un lecteur d'empreintes sous l'écran. Le 400 Smart se distingue par la présence d'une prise jack 3,5 mm, rare en 2026, et d'un lecteur d'empreintes sur la tranche, très réactif.

Verdict

Au final, si votre priorité absolue est de ne plus charger votre téléphone, le Honor Magic8 Lite est imbattable. Si vous voulez un écran magnifique et de la puissance sans sacrifier l'autonomie, le Redmi Note 15 Pro 5G est le choix le plus équilibré. Enfin, pour un budget serré et un besoin d'endurance fiable, le Honor 400 Smart remplit parfaitement sa mission.

