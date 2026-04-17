Photographie mobile : comment s'équiper pour moins de 450 € et obtenir de la vraie qualité ?

Sur le plan du design, le Galaxy A57 5G joue la carte de la finesse extrême avec ses 6,9 mm et son dos en verre « Modern Glazed ». Dans ce comparatif, c'est le plus léger du trio (179 g). Le Google Pixel 10a conserve sa célèbre « Camera Bar » horizontale dans un format compact idéal pour une utilisation à une main. Le Redmi Note 15 Pro+ 5G est le plus imposant avec son poids de 208 g, justifié par une batterie titanesque. Côté protection, les trois appareils sont officiellement certifiés IP68, garantissant une résistance aux jets d'eau haute pression et à l'immersion.

Puissance et écran : le duel des puces

Sous le capot, le Galaxy A57 5G et son Exynos 1680 dominent les benchmarks de milieu de gamme, offrant une fluidité parfaite en jeu. Le Pixel 10a utilise le Tensor G4, moins puissant en calcul pur mais imbattable pour les fonctions IA (traduction instantanée, retouche Magic Editor, etc). Le Redmi ferme la marche avec le Snapdragon 7s Gen 5, très efficace mais tout de même un cran en dessous en multitâche intensif.

Côté affichage, le Redmi Note 15 Pro+ impressionne avec sa dalle 1,5K (supérieure au Full HD+) très lumineuse. Le Pixel 10a brille par sa lisibilité en plein soleil avec l'écran Actua pOLED, tandis que le Samsung propose un Super AMOLED Plus de 6,7 pouces très équilibré. Si vous cherchez l'immersion totale pour la vidéo, le Redmi gagne ; pour la précision des couleurs, le Pixel est devant.

Photo et Connectivité : l'IA face aux mégapixels

En photo, les stratégies divergent puisque le Pixel 10a (48 mégapixels) reste le roi du naturel et des portraits grâce au traitement Google. Le Redmi Note 15 Pro+ (200 mégapixels) offre un niveau de détail incroyable en plein jour, mais son ultra grand-angle de 8 mégapixels est en retrait. Le Galaxy A57 5G (50 mégapixels) propose le trio le plus polyvalent, bien que moins spectaculaire en basse lumière que le Pixel.

En connectivité, le Samsung et le Pixel adoptent déjà le Bluetooth 6.0, garantissant une latence audio quasi nulle. Le Redmi se distingue par son émetteur infrarouge, permettant de piloter vos appareils domestiques. Aucun ne propose de prise jack 3,5 mm, l'USB-C étant désormais la norme universelle.

Autonomie : le géant Xiaomi

C'est ici que le Redmi Note 15 Pro+ 5G écrase la concurrence avec sa batterie de 6500 mAh et sa charge 90W (pleine charge en 45 min). Le Pixel 10a (5100 mAh) se défend bien et propose surtout la recharge sans fil, absente chez ses rivaux. Le Galaxy A57 (5000 mAh) assure une autonomie solide de deux jours, mais sa charge 45W paraît lente face à Xiaomi.

Au final, pour la photo pure, le Google Pixel 10a est le meilleur choix. Pour l'autonomie et l'écran spectaculaire, foncez sur le Redmi Note 15 Pro+ 5G. Enfin, pour un smartphone fin, élégant et paré pour durer, le Galaxy A57 5G est le compromis le plus sérieux.