C'est l'un des plus petit prix pour l’iPhone 16 le jour de Noël

Les iPhone d’Apple continuent de dominer le marché mondial des smartphones, et ce n’est pas une surprise. Malgré leur prix souvent élevé, la marque mise exclusivement sur le haut de gamme, un positionnement qui séduit des millions d’utilisateurs.

Cela explique aussi pourquoi les iPhone sont si présents sur le marché du reconditionné !

Mais il y a des moments dans l’année où les prix chutent, et Noël en fait partie. Actuellement, vous pouvez mettre la main sur l’iPhone 16, dernier né de la marque, pour seulement 789 €, contre les 969 € habituellement demandés par Apple. Une belle opportunité pour s’offrir un iPhone récent sans exploser son budget !

Fiche technique de l’iPhone 16

Écran : OLED de 6,1 pouces

OLED de 6,1 pouces Processeur : Apple A18 Bionic

Apple A18 Bionic RAM : 8 Go

8 Go Caméra principale : 48 MP (ƒ/1.5)

48 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4700 mAh

L’iPhone 16 est le dernier modèle sorti par Apple, aux côtés de l’iPhone 16 Plus et de l’iPhone 16 Pro Max. Avec son format plus compact, il séduit ceux qui préfèrent un téléphone ergonomique, facile à transporter et à utiliser d’une seule main.

Dans la lignée des iPhone, il offre un design épuré et élégant, tout en restant fidèle à l’identité visuelle de la marque. Cependant, l’iPhone 16 se distingue par des technologies plus avancées, en dépit de son positionnement comme modèle de base de la gamme. Un choix idéal pour ceux qui recherchent un appareil récent, mais plus accessible.

Quelle offre pour l’iPhone 16 ?

L’iPhone 16 est disponible sur Rakuten pour seulement 789 €, ce qui fait 180 € de réduction ! Un prix bien plus intéressant qui se combine à une garantie de 2 ans. Il s’agit d’un produit importé neuf global qui est donc compatible avec les opérateurs européens.