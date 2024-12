C'est le meilleur smartphone au monde et vous pouvez le trouver à moins cher que sa version d'occasion chez ce marchand !

Honor s’est fait une place de choix sur le marché en proposant des smartphones qui allient élégance et performance, même sur les modèles plus accessibles. Avec le Honor Magic 6 Pro, la marque pousse l’excellence encore plus loin en s’imposant dans la catégorie des ultra haut de gamme, un segment où les prix flirtent souvent avec les 1000 € ou plus.

Mais pas de panique ! Là où ses concurrents directs, comme l’iPhone 16 Pro Max ou le Galaxy S24 Ultra, maintiennent des tarifs élevés, le Honor Magic 6 Pro se distingue par des baisses de prix très intéressantes, le rendant bien plus accessible.

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Malgré un prix plus abordable, le Honor Magic 6 Pro n’a rien à envier aux modèles les plus coûteux. Il surpasse même l’iPhone 16 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra dans plusieurs domaines clés, comme le confirme notre test détaillé réalisé par Sylvain Pichot.

Et ce n’est pas juste notre coup de cœur : selon Dxomark, référence en matière de tests technologiques, le Honor Magic 6 Pro est tout simplement le meilleur smartphone du moment.

Écran : Une qualité irréprochable offrant une immersion et une fluidité incomparables.

Batterie : Une autonomie robuste qui tient la journée sans problème, même en usage intensif.

Appareil photo : Des performances photographiques exceptionnelles, idéales pour capturer chaque instant, que ce soit de jour ou de nuit.

Un appareil qui combine performance, design et innovation !

Quelle offre pour le Honor Magic 6 Pro actuellement sur Rakuten ?

Actuellement, vous pouvez l’acquérir neuf pour seulement 763 € sur Rakuten, ce qui est même moins cher que le prix de certains modèles d’occasion sur le même site, affichés à 778 €.C’est une opportunité idéale pour profiter d’un smartphone ultra haut de gamme à un tarif particulièrement avantageux.