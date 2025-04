iPhone 16e sous la barre des 600 € : un prix jamais vu !

10 % de réduction immédiate sur l’iPhone 16e

L’iPhone 16e 128 Go voit son prix baisser de 719 € à 599 €, soit 120 € de remise immédiate. Il s’agit d’un modèle neuf et scellé, dans sa version européenne, parfaitement compatible avec le marché français et bénéficiant d’une garantie de 24 mois !

Un iPhone aux caractéristiques taillées pour l’intelligence artificielle

L’iPhone 16e intègre l’essentiel des avancées d’Apple tout en restant plus accessible en termes de prix que el reste de sa gamme.

Compatible avec Apple Intelligence, l'IA maison de l'enseigne américaine, il exploite l’intelligence artificielle au maximum pour enrichir l’expérience utilisateur au quotidien.

Son écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces permet une qualité d’affichage très dynamique, tandis que son design en aluminium recyclé avec protection Ceramic Shield assure une résistance sans compromis aux chocs et à l’eau (IP68), mais surtout fait plus que jamais ressortir le côté haut de gamme de l'appareil une fois en main !

Côté performances brute, il embarque la puce Apple A18 couplée à 8 Go de RAM, offrant des performances fluides et réactives pour le multitâche et les applications exigeantes, comme les jeux mobile.

Côté photo, Apple intègre un capteur Fusion de 48 Mpx, optimisé par l’intelligence artificielle pour améliorer le rendu des clichés, notamment en basse lumière.

Avec une batterie offrant jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, l’iPhone 16e se place comme un allié très fiable pour les utilisateurs qui apprécient particulièrement les multimédias sur leur mobile. De plus, sa charge rapide permet d’atteindre 50 % en seulement 30 minutes, un atout évident pour les journées chargées.

Où acheter l’iPhone 16e en promotion ?

L’offre Rakuten permet d’obtenir l’iPhone 16e à 599 €, avec une remise immédiate et un cashback de 6 €. Une vraie occasion à saisir pour ceux qui recherchent un iPhone performant à un prix réduit et surtout récent. D'autant plus qu'avec la politique de mises à jour très longue d'Apple, ce smartphone sera un investissement à long terme.