Test du Samsung Galaxy S25 : l'évolution subtile d'un champion

Fiche technique

Écran AMOLED 6,2 pouces, 1080 x 2340 pixels, 120 Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy

12 Go de mémoire vive extensibles

128 Go, 256 Go ou 512 Go d’espace de stockage interne non extensible

Triple capteur photo arrière 50+12+10 mégapixels

Capteur frontal 12 mégapixels

Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran

Batterie 4000 mAh, charge rapide 25W, charge sans fil 10W, charge inversée

Protection : IP68

Système : Android 15 avec One UI 7

Design

Le Samsung Galaxy S25 marque une évolution subtile mais significative dans le design de la série Galaxy S. Il propose des lignes similaires aux Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra mais dans un format plus réduit. Dès la première prise en main, on est frappé par la finesse et la légèreté de l'appareil. Avec ses dimensions de 147 x 70,5 x 7,2 mm et son poids plume de 162 grammes, le S25 offre une ergonomie remarquable qui le rend agréable à utiliser au quotidien.

Le design du Galaxy S25 se distingue donc par ses lignes épurées et ses bords plats, rappelant l'esthétique adoptée par certains concurrents comme Apple avec ses derniers iPhone. Cette approche minimaliste confère au smartphone une allure moderne et élégante. Les coins légèrement arrondis adoucissent l'ensemble et facilitent la prise en main, évitant la sensation de « coupant » parfois ressentie avec des bords trop anguleux.

Le choix des matériaux permet immédiatement de cerner le positionnement premium du Galaxy S25. Le cadre en aluminium brossé offre une robustesse appréciable tout en conservant une certaine légèreté. À l'avant comme à l'arrière, on retrouve le verre Corning Gorilla Glass Victus 2, gage de résistance aux rayures et aux chocs. Cette protection renforcée est un atout non négligeable pour la durabilité du smartphone, même si elle n'exempte pas totalement l'utilisation d'une coque de protection pour les plus prudents.

L'agencement des capteurs photo à l'arrière du Galaxy S25 mérite une mention spéciale. Samsung a opté pour un design épuré et minimaliste, où les objectifs semblent posés délicatement sur la coque arrière. La bordure subtile qui souligne la présence des capteurs ajoute une touche d'élégance et de sophistication. Cette approche contraste avec les imposants modules photo de certains concurrents, offrant une esthétique plus discrète et raffinée.

La palette de couleurs proposée pour le Galaxy S25 est à la fois classique et originale. Les teintes bleu clair, bleu nuit, gris et vert d'eau offrent un choix varié pour tous les goûts. Les amateurs de personnalisation apprécieront les coloris exclusifs disponibles sur le site de Samsung : noir absolu, corail et or rose. Ces options permettent à chacun de trouver le smartphone qui correspond le mieux à son style.

En termes de connectivité, le Galaxy S25 est à la pointe de la technologie. La compatibilité 5G assure des débits de données ultrarapides, tandis que le Wi-Fi 7 promet des connexions sans fil plus stables et performantes que jamais. Le Bluetooth 5.4 améliore la qualité et la portée des connexions avec les accessoires sans fil. La présence du NFC facilite les paiements sans contact et l'appairage rapide avec d'autres appareils compatibles.

Le lecteur d'empreintes digitales, intégré sous l'écran, offre un déverrouillage rapide et sécurisé. Son emplacement, au bas de l'écran mais pas trop, est judicieusement choisi pour une utilisation naturelle et intuitive. Lors de nos tests, nous avons constaté une réactivité excellente, avec un taux de reconnaissance élevé et un temps de déverrouillage quasi instantané. Cette performance place le Galaxy S25 parmi les meilleurs de sa catégorie en termes de biométrie.

Sur le plan audio, Samsung a maintenu son engagement envers une expérience sonore de qualité. Les haut-parleurs stéréo du Galaxy S25 délivrent un son clair et puissant, avec une bonne séparation des canaux qui améliore l'immersion lors du visionnage de vidéos ou de jeux. Les basses sont présentes sans être envahissantes, et les aigus restent clairs même à volume élevé. L'absence de prise jack 3,5 mm pourrait décevoir certains audiophiles, mais l'utilisation du port USB-C pour l'audio filaire offre une qualité sonore très satisfaisante.

La certification IP68 du Galaxy S25 assure une protection efficace contre l'eau et la poussière, permettant une utilisation sereine dans diverses conditions. Cette résistance accrue est un atout indéniable pour un usage quotidien, offrant une tranquillité d'esprit appréciable.

L'écran

Le Samsung Galaxy S25 arbore un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, offrant une expérience visuelle immersive dans un format compact. Avec une résolution Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, l'affichage est net et détaillé, bien que légèrement en retrait par rapport à ses grands frères, les S25+ et S25 Ultra, qui bénéficient d'une résolution QHD+.

La technologie LTPO permet à l'écran d'ajuster dynamiquement son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, assurant une fluidité remarquable tout en optimisant la consommation d'énergie. Cette adaptabilité se ressent particulièrement lors du défilement des pages web ou dans les jeux compatibles, où chaque mouvement est d'une fluidité exemplaire.

L'un des points forts de cet écran est sa luminosité exceptionnelle. Avec un pic de luminosité annoncé à 2600 cd/m², le Galaxy S25 se positionne parmi les smartphones les plus lumineux du marché[2][4]. Lors de nos tests en extérieur, même sous un soleil éclatant, la lisibilité reste excellente. Contrairement au Galaxy S25 Ultra, ce modèle ne profite pas du revêtement antireflet exceptionnel de ce dernier occasionnant donc quelques reflets.

La colorimétrie est un autre domaine où le Galaxy S25 excelle. Le mode « Naturel » offre des couleurs fidèles à la réalité, idéal pour les puristes de l'image. Pour ceux qui préfèrent des teintes plus éclatantes, le mode « Vif » saturera légèrement les couleurs, donnant vie aux contenus multimédias. La prise en charge du HDR10+ enrichit davantage l'expérience visuelle, offrant des contrastes saisissants et des couleurs vibrantes sur les plateformes compatibles comme YouTube et Netflix.

La réactivité tactile du Galaxy S25 est impressionnante, avec un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Chaque tapotement et glissement est instantanément traduit à l'écran, ce qui améliore considérablement l'expérience utilisateur, que ce soit pour la navigation quotidienne ou les sessions de jeu intenses.

Les possibilités de personnalisation de l'affichage sont nombreuses. Dans les paramètres, on trouve des options pour ajuster la température des couleurs, activer un filtre de lumière bleue pour le confort oculaire nocturne, ou encore modifier l'échelle et le style de l'interface. Une fonctionnalité particulièrement appréciée est le mode Extra brightness, qui permet de pousser manuellement la luminosité au maximum, même en intérieur.

La protection Gorilla Glass Victus 2 assure une résistance accrue aux rayures et aux chutes, bien que le S25 Ultra bénéficie d'une protection encore plus avancée avec le Gorilla Glass Armor. Lors de nos tests, l'écran a bien résisté aux aléas du quotidien, mais l'utilisation d'une protection supplémentaire reste recommandée pour les plus prudents.

L'écran du Galaxy S25 est une véritable réussite. Il combine une excellente luminosité, des couleurs vibrantes et une fluidité remarquable dans un format compact. L’expérience visuelle est de premier ordre.

Le système et les applications

Exactement comme le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra, le Samsung Galaxy S25 fonctionne sous Android 15, accompagné de l’interface maison One UI 7. Ce duo logiciel promet une expérience utilisateur moderne et intuitive. Samsung a également annoncé une politique de mise à jour impressionnante : sept ans de mises à jour majeures du système et de sécurité, ce qui signifie que le Galaxy S25 recevra des mises à jour jusqu’à Android 22, probablement en 2032. Cette politique place Samsung au sommet du marché, à égalité avec Google, qui propose également sept ans de support pour ses Pixel récents. En comparaison, des marques comme OnePlus ou Xiaomi offrent généralement entre trois et cinq ans de mises à jour, tandis que Sony et Motorola restent en retrait avec des durées encore plus courtes.

One UI 7 se distingue par sa fluidité remarquable. Lors des tests, la navigation entre les menus et les applications s’est avérée rapide et sans accroc, grâce au processeur Snapdragon 8 Elite optimisé pour Galaxy. L’interface offre une personnalisation poussée : il est possible de modifier les thèmes, les icônes, les widgets et même l’apparence du panneau Always-On Display. Les options de personnalisation incluent également la possibilité d’ajuster la taille des polices ou d’activer des fonctionnalités comme le mode sombre ou le filtre de lumière bleue pour un confort visuel accru.

L’organisation des paramètres est logique et bien pensée. Les catégories sont clairement définies, ce qui permet de trouver rapidement les réglages souhaités. Une nouveauté notable est l’intégration d’une recherche en langage naturel dans les paramètres : il suffit de taper ou de dire une phrase comme « Mes yeux sont fatigués » pour que le système propose des ajustements tels que la réduction de la luminosité ou l’activation du mode confort visuel.

Comme le Galaxy S25 Ultra, le Galaxy S25 est livré avec un ensemble d’applications préinstallées comprenant les outils habituels de Samsung (Galerie, Notes, Internet, Santé) ainsi que la suite Google complète (Gmail, Maps, Drive, etc.) et quelques applications Microsoft comme OneDrive et Outlook. Ces dernières peuvent être désinstallées si elles ne sont pas nécessaires. Le système d’exploitation et les applications préinstallées occupent environ 40 Go sur le modèle de 512 Go, laissant une large capacité pour le stockage personnel.

Les fonctionnalités Galaxy AI du Galaxy S25

Concernant l'intelligence artificielle, le S25 Ultra intègre plusieurs fonctionnalités Galaxy AI. Certaines étaient déjà disponibles au sein du Galaxy S24 Ultra qui profitera prochainement de mises à jour afin de bénéficier des nouvelles. Parmi elles, on trouve l'AI Select, qui analyse intelligemment le contenu affiché à l'écran pour proposer des outils contextuels pertinents. Par exemple, lors du visionnage d'une vidéo YouTube, l'AI peut suggérer la création d'un GIF ou d'autres outils liés à la vidéo.

La fonction Now Brief et Now Bar est une sorte de briefing personnalisé qui s'avère particulièrement utile au quotidien. Now Brief affiche sur l'écran verrouillé des informations contextuelles comme la météo, les rendez-vous du jour ou l'expiration de coupons. La Now Bar complète cette expérience en montrant en temps réel les scores sportifs ou la musique en cours de lecture.

L'une des innovations les plus impressionnantes est baptisée Cross App Action. Elle permet d'effectuer des actions complexes entre applications d'une simple commande vocale. Par exemple, demander d'ajouter le prochain match de votre équipe sportive préférée à votre calendrier se fait instantanément. On peut également demander de trouver un restaurant remplissant plus critère et d’envoyer directement les résultats à des amis (parmi la liste des contacts). La fluidité de cette fonction change véritablement l'expérience utilisateur.

La fonction Audio Eraser permet l'édition intelligente de vidéos. En effet, elle isole différentes sources sonores (voix, foule, musique, vent, bruit ou nature) pour supprimer facilement les bruits indésirables. Après plusieurs tests, le résultat est bluffant pour obtenir des vidéos avec un son cristallin.

Une fonction de montage automatique via IA est aussi proposée. Le smartphone s’occupe de monter automatiquement une vidéo complète avec des séquences choisies qui peut être ensuite ajustée. Notez aussi la possibilité de choisir les meilleurs visages de plusieurs personnes d’un groupe pour qu’ils apparaissent sous leur meilleur jour.

Les outils de génération d'images AI sont désormais plus polyvalents, acceptant les commandes vocales, textuelles et les croquis. La possibilité de superposer ces créations sur des photos réelles ouvre de nouvelles possibilités créatives.

Concernant les aides à l’écriture, en sélectionnant un texte, on peut demander une correction orthographique, un changement de style d’écriture, une synthèse des idées et la transformation de la mise en forme (sous la forme d’un tableau, par exemple).

La fonction AI Select anticipe intelligemment vos besoins créatifs, comme la suggestion de transformer une vidéo en GIF. Bien qu'anecdotique, elle s'avère pratique au quotidien.

L'assistant Google Gemini est désormais accessible via un appui long sur le bouton latéral, offrant une expérience plus naturelle et rapide que l'ancien Bixby.

Comme évoqué un peu plus haut, notez également que l'interface comprend désormais naturellement les commandes vocales pour ajuster les paramètres ou rechercher des photos dans la galerie. Cette fonction rend l'interaction avec le téléphone plus intuitive et efficace.

La personnalisation poussée et le traitement local des données (pour certaines fonctions AI) garantissent également la confidentialité des utilisateurs.

Les performances

Le Samsung Galaxy S25 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm, spécialement optimisé pour les appareils Galaxy. Il est associé à 12 Go de RAM LPDDR5X, par défaut, garantissant une fluidité exceptionnelle dans toutes les tâches. Il est possible d’en rajouter de manière virtuelle afin d’optimiser les performances. Le stockage interne est disponible en trois configurations : 128 Go, 256 Go et 512 Go, utilisant la technologie UFS 4.0 pour des vitesses de transfert rapides. Cependant, le smartphone ne prend pas en charge l’ajout d’une carte mémoire micro SD, ce qui limite les possibilités d’extension.

Les benchmarks du Galaxy S25 montrent des résultats impressionnants. En comparaison avec ses concurrents, il se place devant le Google Pixel 9 Pro XL dans les tests multi-core mais reste légèrement en retrait face à l’iPhone 16 Pro et sa puce A18 sur les tests single-core. Il figure parmi les smartphones les plus puissants du marché.

Au quotidien, la configuration technique du Galaxy S25 offre une navigation fluide et réactive. Le multitâche est géré sans difficulté grâce aux 12 Go de RAM, permettant de basculer entre plusieurs applications lourdes sans ralentissement. L’interface One UI 7 optimise cette fluidité avec des animations bien calibrées et une gestion efficace des ressources. Que ce soit pour naviguer sur le web, utiliser des applications gourmandes ou gérer des fichiers volumineux, l’expérience reste agréable et rapide.

Le Galaxy S25 excelle dans le domaine du gaming grâce à son GPU Adreno 830 intégré au Snapdragon 8 Elite. Le smartphone maintien des performances élevées avec des graphismes réglés au maximum. Sur le plan thermique, Samsung a intégré un système de refroidissement amélioré avec une chambre à vapeur agrandie de 15 %. Cela permet au Galaxy S25 de rester relativement frais même après des sessions prolongées de jeu, avec une augmentation moyenne de température limitée. En comparaison, l’iPhone 16 Pro gère encore mieux la chaleur sur la durée mais au prix d’une légère réduction des performances.

Le multimédia

Le Samsung Galaxy S25 est équipé d'une configuration photo impressionnante, digne de son statut de fleuron de la marque. Le module principal arbore un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et une stabilisation optique (OIS), offrant des clichés détaillés dans diverses conditions lumineuses. L'ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) capture des scènes larges avec un champ de vision de 120 degrés. Le téléobjectif de 10 mégapixels (f/2.4) avec zoom optique 3x complète le trio, permettant des prises de vue rapprochées sans perte de qualité. Pour les selfies, une caméra frontale de 12 mégapixels (f/2.2) est intégrée.

L'interface de l'application Appareil photo du Galaxy S25 reste intuitive et fonctionnelle. Les modes de prise de vue sont facilement accessibles par un simple glissement horizontal, tandis que les paramètres avancés se trouvent dans un menu dédié. L'intégration de l'IA est plus poussée, avec des suggestions en temps réel pour optimiser les clichés.

En termes de qualité photo, le Galaxy S25 impressionne. Le capteur principal produit des images riches en détails, avec une gestion des couleurs améliorée par rapport à son prédécesseur. Les clichés sont fidèles à la réalité, même dans des conditions de faible luminosité, bien qu'un léger bruit numérique soit parfois perceptible. L'ultra grand-angle offre une continuité visuelle appréciable avec le module principal, malgré une légère perte de netteté en périphérie en basse lumière. Le téléobjectif 3x délivre des résultats satisfaisants de jour, mais montre quelques limites en conditions difficiles.

Face au Google Pixel 9 Pro XL, il offre une polyvalence accrue, notamment sur les longues focales. Cependant, le Pixel conserve un léger avantage en termes de traitement des couleurs, proposant des clichés plus chaleureux. Le zoom n’est pas si détail que chez Google.

L'autonomie

Le Samsung Galaxy S25 est équipé d'une batterie Li-Ion de 4000 mAh, identique à celle de son prédécesseur. Malgré cette capacité inchangée, les performances en autonomie ont été améliorées grâce au nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, optimisé pour une meilleure efficacité énergétique. En termes d'autonomie, les tests montrent des résultats impressionnants. Il se positionne parmi les meilleurs de sa catégorie.

Le smartphone supporte une charge rapide filaire de 25W avec la technologie Power Delivery 3.0, permettant d'atteindre 50% de charge en seulement 30 minutes. La charge sans fil est également présente, avec une puissance de 15W et la compatibilité Qi2 Ready. De plus, le Galaxy S25 offre la possibilité de charge inversée sans fil à 4,5W, pratique pour recharger des accessoires comme des écouteurs ou une montre connectée. Cependant, la vitesse de charge reste un point faible comparé à certains concurrents. Avec plus d'une heure nécessaire pour une charge complète, le Galaxy S25 se montre relativement lent face aux solutions de charge ultra-rapide proposées par d'autres marques.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Samsung Galaxy S25 est livré avec un outil d’extraction pour le tiroir à carte SIM et un câble USB-C vers USB-C.

Notre avis

Après un test complet du téléphone, le Samsung Galaxy S25 s'impose comme un smartphone haut de gamme complet et performant. Son design élégant et compact, associé à un écran AMOLED lumineux et fluide, offre une expérience visuelle de premier ordre. Les performances du Snapdragon 8 Elite se font ressentir au quotidien, assurant une fluidité constante, que ce soit pour la navigation ou le gaming. La partie photo, bien qu'évolutive, reste un point fort avec des clichés détaillés et une polyvalence appréciable. L'autonomie, malgré une capacité de batterie inchangée, surprend positivement grâce à l'optimisation logicielle et matérielle.

Néanmoins, quelques points restent perfectibles. La charge relativement lente et l'absence de slot micro SD pourront décevoir certains utilisateurs. De plus, bien que performant, le S25 ne révolutionne pas la formule par rapport à son prédécesseur. Selon nous, ce nouveau modèle s'adresse principalement aux amateurs de smartphones compacts premium et aux utilisateurs cherchant à renouveler un modèle datant de deux ans ou plus. Son prix élevé peut freiner certains, mais la qualité globale et les sept années de mises à jour promises en font un investissement durable pour qui cherche un appareil fiable et performant sur le long terme.