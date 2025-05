Les meilleurs smartphones pour travailler en mobilité

Chacun des trois smartphones présentés ici propose un design soigné et distinctif, adapté à un usage professionnel mais avec des partis pris esthétiques très différents. L’iPhone 14, avec ses profils plats et ses finitions en aluminium, arbore une allure classique. À l’arrière, deux capteurs photo et un flash LED sont disposés dans un carré en haut à gauche, légèrement proéminent, un agencement désormais caractéristique de la gamme Apple. En termes de coloris, l’iPhone 14 est disponible en noir, bleu, blanc, rouge, mauve et jaune, laissant ainsi un choix varié selon les goûts.

Le Honor Magic6 Pro se distingue quant à lui par un design plus audacieux. Les profils sont incurvés sur les quatre côtés, renforçant une impression de finesse visuelle malgré un gabarit imposant. À l’arrière, les capteurs sont disposés dans un large cercle centré, inspiré de l’horlogerie de luxe, avec des bordures dorées pour la finition verte en similicuir. Le modèle est disponible en noir (verre) et en vert texturé (Epi Green), chacun apportant une esthétique bien spécifique.

Samsung, de son côté, mise sur une certaine sobriété avec son Galaxy S25+. L’arrière présente une organisation minimaliste des trois capteurs photo, placés en ligne verticale et soulignés par de subtiles bordures. Ce design épuré, conjugué à des profils plats et à des coins légèrement arrondis, confère une élégance fonctionnelle. Le S25+ est proposé en plusieurs coloris : bleu clair, bleu nuit, gris et vert d’eau, auxquels s’ajoutent les versions noir absolu, corail et or rose, exclusivement disponibles sur le site de Samsung.

Sur le plan dimensionnel, l’iPhone 14 est le plus compact et le plus léger : 146,6 mm de hauteur pour 172 grammes. À l’opposé, le Honor Magic6 Pro est le plus grand (162,5 mm) et le plus lourd (229 grammes), tandis que le Galaxy S25+ se positionne entre les deux avec une hauteur de 158,4 mm et un poids de 190 grammes. Tous les modèles bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, les rendant résistants à l’eau et à la poussière, ce qui constitue un avantage important pour une utilisation en mobilité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances brutes, les différences sont significatives entre les trois modèles. Le Honor Magic6 Pro est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 12 Go de mémoire vive (RAM) et à un généreux espace de stockage de 512 Go. Ce modèle ne permet pas l’ajout d’une carte microSD, mais ses caractéristiques techniques le positionnent comme le smartphone le plus puissant de cette sélection. Il s’adresse aux utilisateurs qui exécutent des tâches exigeantes telles que le montage vidéo, la retouche photo ou l’utilisation d’applications professionnelles gourmandes.

Le Samsung Galaxy S25+ suit de près avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée pour les appareils de la marque. Il embarque également 12 Go de RAM et se décline en versions 256 Go ou 512 Go de stockage, sans extension possible par microSD. Son architecture optimisée assure d’excellentes performances en multitâche, tout en garantissant une bonne gestion de l’énergie.

L’iPhone 14, pour sa part, repose sur le processeur Apple A15 Bionic, accompagné de 6 Go de RAM. Disponible avec 64, 128 ou 256 Go de stockage, lui aussi non extensible, ce modèle offre une expérience fluide, notamment dans l’univers iOS, mais se montre moins puissant que ses concurrents Android dans les benchmarks récents. En résumé, le Honor Magic6 Pro est le plus puissant, suivi de près par le Galaxy S25+, tandis que l’iPhone 14 reste en retrait sur ce point, bien que performant dans son écosystème.

Côté affichage, les trois smartphones adoptent des dalles AMOLED, mais leurs caractéristiques diffèrent. Le Honor Magic6 Pro dispose d’un grand écran de 6,8 pouces incurvé sur les quatre côtés, avec une définition de 1280 x 2800 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement peut atteindre 120 Hz, et sa luminosité maximale culmine à 5000 cd/m² en pic, ce qui garantit une lisibilité optimale en extérieur. Il est compatible HDR10+ et Dolby Vision et bénéficie d’une technologie de protection Ultra-Bounce Anti-Drop, développée par Honor.

Le Galaxy S25+ propose un écran légèrement plus petit, de 6,7 pouces, plat cette fois. Il offre une définition encore plus élevée (1440 x 3120 pixels), une fréquence de rafraîchissement également de 120 Hz, et une luminosité maximale de 2600 cd/m². Il est lui aussi compatible HDR10+ et protégé par le verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

L’iPhone 14, enfin, embarque un écran AMOLED de 6,1 pouces, avec une définition de 1170 x 2532 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement plafonne à 60 Hz, ce qui le désavantage face aux deux autres. Il supporte toutefois HDR10+ et Dolby Vision, et son taux d’échantillonnage tactile atteint 240 Hz, comme ses concurrents.

En résumé, le Honor Magic6 Pro prend la tête en matière de qualité d’affichage, grâce à sa luminosité impressionnante, sa taille et sa compatibilité HDR. Le Galaxy S25+ suit de près, grâce à sa définition et sa protection renforcée. L’iPhone 14, bien qu’efficace, est en retrait du fait de son taux de rafraîchissement limité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les différences se creusent également sur le terrain de la photographie. Le Honor Magic6 Pro propose une configuration particulièrement avancée : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle/macro également de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x, stabilisé optiquement et numériquement. À l’avant, il dispose d’un capteur à selfie de 50 mégapixels accompagné d’un capteur 3D ToF, utile pour la reconnaissance faciale.

Le Galaxy S25+ mise sur un trio complémentaire : un capteur principal de 50 mégapixels (OIS), un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Le capteur frontal atteint 12 mégapixels. Ce module assure une bonne polyvalence en photographie, notamment grâce à l’optimisation logicielle de Samsung.

L’iPhone 14, quant à lui, intègre deux capteurs arrière : un capteur principal de 12 mégapixels stabilisé optiquement et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. Le capteur à selfie est de 12 mégapixels et bénéficie de l’autofocus. Si les résultats sont excellents dans de bonnes conditions de lumière, l’absence de capteur ultra grand-angle et de haute définition limite ses capacités face à ses concurrents.

En somme, le Honor Magic6 Pro se place clairement en tête pour la photographie, avec un ensemble de capteurs très complet et des performances de haute volée. Le Galaxy S25+ arrive en deuxième position grâce à sa polyvalence et son traitement logiciel performant. L’iPhone 14 ferme la marche avec un module plus simple mais néanmoins efficace pour les usages courants.

Côté connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G, le NFC, le Bluetooth et le Wi-Fi, mais pas dans les mêmes versions. Le Honor Magic6 Pro et le Galaxy S25+ bénéficient tous deux du Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 14 est limité au Wi-Fi 6. En Bluetooth, l’iPhone propose la version 5.0, le Honor la 5.3, et le Samsung la version 5.4. Aucun des trois modèles n’intègre de prise jack, une tendance désormais généralisée. En revanche, seul le Honor Magic6 Pro dispose d’un émetteur infrarouge, transformant le téléphone en télécommande universelle.

Pour le lecteur d’empreintes digitales, le Honor et le Galaxy S25+ l’intègrent sous l’écran, un emplacement à la fois pratique et moderne. L’iPhone 14, fidèle à sa stratégie Face ID, ne propose pas de lecteur d’empreintes mais repose exclusivement sur la reconnaissance faciale pour le déverrouillage.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère essentiel pour un usage mobile, et là encore, les écarts sont notables. Le Honor Magic6 Pro embarque une batterie de 5600 mAh, la plus importante du trio. Théoriquement, c’est lui qui offrira la plus grande autonomie, même si cela dépendra des usages individuels, notamment en fonction de l’intensité d’utilisation de l’écran et du réseau.

Le Galaxy S25+ dispose d’une batterie de 4900 mAh, un compromis efficace entre autonomie et finesse. L’iPhone 14, avec 3279 mAh, est clairement derrière en capacité brute. Cependant, il faut rappeler que l’optimisation logicielle d’iOS peut compenser en partie cette différence.

Concernant la recharge, le Honor Magic6 Pro accepte une puissance de 80 watts en filaire et jusqu’à 60 watts en charge sans fil. Il propose également la charge inversée. Le Galaxy S25+ monte à 45 watts en filaire, 10 watts en sans fil, et permet aussi la charge inversée. L’iPhone 14 se limite à une recharge filaire de 20 watts, avec la charge sans fil compatible (via MagSafe), mais sans charge inversée.

Ainsi, pour les utilisateurs très mobiles qui recherchent une autonomie longue et une recharge rapide, le Honor Magic6 Pro est sans conteste le plus adapté. Le Galaxy S25+ offre un bon compromis, tandis que l’iPhone 14, bien que performant sur d’autres plans, reste en retrait sur ce point.