Samsung miserait sur un processeur Mediatek pour le Galaxy S25 FE

Selon des informations relayées par plusieurs sites spécialisés et provenant du média Notebook Check, Samsung envisagerait d’équiper son prochain Galaxy S25 FE du processeur MediaTek Dimensity 9400. Cette orientation constituerait un changement notable par rapport aux rumeurs initiales qui laissaient entendre que le S25 FE conserverait l’Exynos 2400e, déjà présent sur le Galaxy S24 FE. Le recours à une puce MediaTek représenterait une amélioration attendue des performances pour ce modèle, alors que la précédente génération avait été critiquée pour son manque d’évolution matérielle.

D’après les sources citées, ce choix serait motivé par la volonté d’offrir une expérience utilisateur plus fluide et réactive. Le MediaTek Dimensity 9400, qui s’annonce comme l’un des processeurs les plus puissants du marché milieu/haut de gamme, permettrait au Galaxy S25 FE de rivaliser plus efficacement avec les appareils concurrents, notamment ceux des marques chinoises qui misent sur des fiches techniques agressives. Il est actuellement intégré sur les versions chinoises des Oppo Find X8 Pro, Find X8 et Vivo X200.

Samsung n’en serait pas à son coup d’essai avec MediaTek. La marque a déjà fait appel à ce fournisseur pour certains de ses appareils, notamment des tablettes tactiles. L’intégration de la puce Dimensity 9400 sur un smartphone de la gamme FE constituerait toutefois une première pour un modèle aussi attendu, ce qui pourrait influencer la perception de la marque auprès des consommateurs fidèles à l’écosystème Samsung.

Samsung Galaxy S24 FE

Les raisons d’un changement stratégique pour Samsung

Le choix d’un processeur MediaTek plutôt que l’Exynos 2400e serait également dicté par des considérations industrielles. Selon les informations disponibles, l’Exynos 2400e serait déjà prévu pour équiper le Galaxy Z Flip FE, un autre modèle attendu de la marque coréenne. Cette situation pourrait limiter la capacité de production de Samsung, qui chercherait ainsi à diversifier ses approvisionnements pour éviter les pénuries et répondre à la demande.

Opter pour le MediaTek Dimensity 9400 présenterait aussi un intérêt en termes de performances. Bien que ce composant soit plus coûteux à l’achat pour Samsung, il offrirait des avantages notables en matière de puissance de calcul et d’efficacité énergétique. Ce choix pourrait permettre au Galaxy S25 FE de se distinguer sur le segment des smartphones à moins de 800 euros, où la concurrence est particulièrement vive.

Quand sera disponible le Galaxy S25 FE ?

La sortie du Galaxy S25 FE est attendue pour la fin de l’année 2025. D’ici là, Samsung pourrait encore ajuster certains aspects techniques de l’appareil, notamment en ce qui concerne la photographie et l’intégration des fonctionnalités Galaxy AI, devenues centrales dans la stratégie du groupe. Selon les informations recueillies, la marque chercherait à proposer une expérience enrichie, en phase avec les attentes du marché et les évolutions technologiques récentes.