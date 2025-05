Les meilleurs smartphones familiaux à partager ou prêter

Du point de vue esthétique et ergonomique, chacun des trois modèles étudiés adopte des choix distincts, en particulier en ce qui concerne l’intégration des capteurs photo. Le Samsung Galaxy A26 présente un dos en plastique brillant disponible en vert menthe, noir ou blanc. Les capteurs photo sont alignés verticalement dans une forme oblongue, dans le coin supérieur gauche du dos, conférant un aspect épuré.

Les tranches de l’appareil sont légèrement arrondies, facilitant la prise en main. En comparaison, le Xiaomi Redmi Note 14 5G opte pour des profils plats et une disposition des capteurs plus marquée : les trois capteurs et le flash sont logés dans une plaque rectangulaire, les deux capteurs principaux étant insérés dans de larges cercles, tandis que le troisième capteur occupe une position plus discrète. Ce modèle est disponible en noir, vert ou violet. De son côté, l’iPhone 12 joue la carte de la sobriété avec un dos en verre encadré d’aluminium et des profils plats. Ses deux capteurs photo sont intégrés dans un module carré situé en haut à gauche, accompagné du flash. Apple propose une gamme de couleurs plus variée avec du noir, bleu, blanc, rouge, mauve et jaune.

Concernant les dimensions, l’iPhone 12 est le plus compact (146,7 mm de hauteur) et aussi le plus léger avec un poids de 162 grammes, ce qui peut être un atout pour les jeunes utilisateurs. À l’inverse, le Galaxy A26 est le plus grand (164 mm) et le plus lourd (200 grammes), suivi par le Redmi Note 14 5G qui mesure 162,4 mm pour 190 grammes. En termes de robustesse à l’eau et à la poussière, l’iPhone 12 se distingue grâce à sa certification IP68, garantissant une immersion prolongée. Le Galaxy A26 propose une protection IP67, permettant une brève immersion, tandis que le Redmi Note 14 5G se limite à une certification IP64, ce qui signifie qu’il est protégé contre les éclaboussures mais non submersible.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les performances varient sensiblement entre les trois modèles. Le Samsung Galaxy A26 embarque un processeur Exynos 1380 gravé en 5 nm, couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne, extensible via carte microSDXC jusqu’à 2 To.

Le Redmi Note 14 5G est quant à lui propulsé par le MediaTek Dimensity 7025-Ultra, avec des configurations de 6 ou 8 Go de RAM et des options de 128 à 512 Go de stockage, également extensible par microSD. L’iPhone 12, bien que plus ancien, repose sur la puce Apple A14 Bionic, un SoC toujours performant, épaulé par 4 Go de RAM et des capacités de 64 à 256 Go, sans possibilité d’extension.

En termes de hiérarchie de puissance, l’iPhone 12, grâce à la puissance de son processeur Apple A14, reste en tête malgré sa mémoire RAM plus limitée. Il est suivi de près par le Galaxy A26, dont le processeur Exynos 1380 assure une gestion fluide des tâches quotidiennes et du multitâche. Le Redmi Note 14 5G complète ce classement : bien qu’équipé d’un SoC correct pour sa gamme, il reste légèrement en retrait en termes de traitement graphique et de performances soutenues.

Du côté des écrans, les trois smartphones misent sur des technologies AMOLED. Le Galaxy A26 propose un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2340 pixels, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 cd/m². Le Redmi Note 14 5G, légèrement plus petit avec 6,67 pouces, se distingue par une luminosité maximale de 2100 cd/m², un taux de rafraîchissement également de 120 Hz, et une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz, un atout pour les jeux et la réactivité générale. L’iPhone 12 dispose d’un écran AMOLED de 6,1 pouces, avec une définition de 1170 x 2532 pixels et une compatibilité HDR étendue (HDR10 et Dolby Vision), mais son taux de rafraîchissement reste limité à 60 Hz.

En somme, pour la qualité visuelle pure, le Redmi Note 14 5G est le plus intéressant grâce à sa haute luminosité et sa réactivité tactile. Il est suivi du Galaxy A26, avantageux par sa taille et sa fluidité. L’iPhone 12, malgré son écran très bien calibré et compatible Dolby Vision, souffre d’un taux de rafraîchissement moins élevé, ce qui le place en troisième position.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les trois smartphones adoptent des approches différentes, répondant à des besoins variés. Le Samsung Galaxy A26 embarque un triple module : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement (f/1.8), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (120°) et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, un capteur selfie de 13 mégapixels permet des autoportraits corrects.

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G va plus loin en termes de résolution avec un capteur principal de 108 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Il propose un capteur frontal de 20 mégapixels, idéal pour les selfies et les appels vidéo. Enfin, l’iPhone 12 opte pour une configuration double capteur à l’arrière : un grand-angle et un ultra grand-angle, chacun de 12 mégapixels, avec des algorithmes de traitement d’image avancés, et un capteur frontal de 12 mégapixels.

En pratique, malgré une résolution plus faible sur le papier, l’iPhone 12 délivre les clichés les plus homogènes, avec une excellente gestion de la lumière, un rendu fidèle des couleurs et des performances en basse lumière bien au-dessus de ses concurrents grâce à la synergie entre matériel et logiciel. Il est suivi par le Redmi Note 14 5G, dont le capteur de 108 MP permet des clichés détaillés, bien que le traitement logiciel soit parfois inégal. Le Galaxy A26, quant à lui, propose une solution polyvalente mais légèrement en retrait en termes de netteté et de performance en basse lumière.

Concernant la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G, un point important pour garantir une bonne pérennité. Le Galaxy A26 propose une connectivité Wi-Fi 6E, la plus récente du lot, et un Bluetooth 5.3, comme le Redmi Note 14 5G, qui se limite au Wi-Fi 5. L’iPhone 12 se positionne entre les deux avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Tous les modèles intègrent la technologie NFC pour les paiements sans contact. En revanche, seul le Redmi Note 14 5G propose un émetteur infrarouge, permettant de piloter des appareils à distance, un détail souvent apprécié.

En termes d’audio, seuls les Galaxy A26 et Redmi Note 14 5G conservent une prise jack 3,5 mm, utile pour les familles avec des enfants utilisant des casques filaires. L’iPhone 12 n’en propose pas. Enfin, les lecteurs d’empreintes digitales sont positionnés de manière différente : sous l’écran pour le Redmi Note 14 5G, sur le bouton latéral pour le Galaxy A26, et absent sur l’iPhone 12 qui privilégie la reconnaissance faciale via Face ID.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère clé dans un usage familial, où le smartphone peut passer entre plusieurs mains au cours de la journée. À ce titre, le Xiaomi Redmi Note 14 5G se démarque avec une batterie de 5110 mAh, légèrement supérieure à celle du Samsung Galaxy A26 qui atteint 5000 mAh.

L’iPhone 12, avec seulement 2815 mAh, affiche une capacité bien plus modeste, ce qui se ressent en usage intensif. Cependant, l’autonomie réelle dépend aussi de l’optimisation logicielle et du type d’écran. Apple, malgré une batterie plus petite, parvient à tenir une journée complète dans la majorité des cas grâce à une gestion énergétique efficace, mais reste en retrait face aux deux modèles Android.

Concernant la recharge, le Redmi Note 14 5G prend clairement l’avantage avec une puissance de 45 watts, permettant une recharge rapide et efficace. Le Galaxy A26 se contente de 25 watts, ce qui allonge le temps de charge. L’iPhone 12 ne fournit pas d’informations précises sur la puissance exacte de recharge filaire, mais elle est généralement autour de 20 watts en Lightning.

En revanche, ce dernier se distingue en proposant la recharge sans fil, compatible avec la technologie MagSafe, ce qui peut être pratique pour les utilisateurs adeptes des chargeurs à induction. Ni le Galaxy A26 ni le Redmi Note 14 5G ne prennent en charge la recharge sans fil ou inversée.

En résumé, pour une famille recherchant un smartphone à forte autonomie et à recharge rapide, le Redmi Note 14 5G semble être le choix le plus pragmatique. Le Galaxy A26 s’en sort bien également, mais reste un cran en dessous en vitesse de charge. L’iPhone 12, bien qu’optimisé, montre ses limites côté endurance, mais compense partiellement avec la possibilité de recharge sans fil.