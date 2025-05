Quel smartphone offrir à un senior en 2025 ?

En matière de design, chacun de ces trois modèles présente une approche bien différente. L’iPhone SE (2022) reste fidèle à l’ancienne esthétique d’Apple, avec un format très compact, un bouton principal en façade, des bords relativement larges et un dos en verre. Il s’agit du plus petit modèle du comparatif (138,4 mm de hauteur) et aussi du plus léger, avec seulement 144 grammes. En revanche, ses bords sont arrondis et son format rappelle les iPhone plus anciens, ce qui peut rassurer certains utilisateurs peu familiers des smartphones récents.

À l’opposé, le Samsung Galaxy A16 5G mise sur un design moderne aux lignes épurées. Les trois capteurs photo sont bien visibles, chacun cerclé d’un anneau distinct, et semblent simplement posés sur la coque arrière. Le flash est parfaitement intégré à la surface. Les coins sont arrondis mais les bords sont plats, ce qui lui donne un aspect anguleux. Ce smartphone est aussi le plus grand (164,4 mm) et le plus lourd du trio, avec un poids de 200 grammes.

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G se positionne entre les deux en termes de gabarit : 161,1 mm de hauteur pour 174,5 grammes. Son design reste sobre avec des capteurs situés dans un bloc en haut à gauche, sans excès décoratif. Les objectifs dépassent légèrement de la coque, sans fioritures. Ses bords sont également plats avec des coins arrondis.

Côté coloris, l’iPhone SE (2022) se décline en noir (Midnight), blanc (Starlight) et rouge ((PRODUCT)RED). Le Galaxy A16 5G est disponible en gris, turquoise et bleu nuit, avec une finition brillante. Quant au Redmi Note 13 5G, il est proposé en noir, bleu et blanc.

En matière d’étanchéité, seul l’iPhone SE bénéficie d’une certification IP67, qui garantit une meilleure protection contre la poussière et une immersion temporaire dans l’eau. Les Galaxy A16 et Redmi Note 13, eux, se contentent d’une certification IP54, offrant une simple résistance aux éclaboussures et à la poussière. Cet aspect peut être déterminant pour un usage serein au quotidien, en particulier pour les seniors qui souhaitent un appareil robuste et simple à entretenir.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Concernant les performances, les écarts sont notables entre les trois modèles. L’iPhone SE (2022) embarque un processeur Apple A15 Bionic, une puce haut de gamme encore très performante en 2025, bien qu’issue d’une génération antérieure. Il est épaulé par 4 Go de mémoire vive (RAM), sans possibilité d’extension du stockage (jusqu’à 256 Go au maximum).

Le Galaxy A16 5G repose sur un processeur Exynos 1330, avec 4 Go de RAM auxquels s’ajoutent 4 Go de mémoire vive virtuelle, et 128 Go de stockage extensible via microSD. Ce SoC milieu de gamme offre des performances honorables pour les tâches du quotidien.

Le Redmi Note 13 5G est quant à lui équipé du MediaTek Dimensity 6080, un processeur plus moderne que l’Exynos 1330. Il bénéficie aussi de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, également extensibles. En termes de puissance brute, l’iPhone SE reste en tête grâce à la supériorité de la puce A15 Bionic, suivi du Redmi Note 13, plus équilibré sur la mémoire. Le Galaxy A16 ferme la marche, suffisant pour un usage simple, mais un peu limité pour les tâches plus exigeantes.

Du côté des écrans, les différences sont marquées. L’iPhone SE propose une dalle LCD Retina HD de 4,7 pouces, avec une définition de 1334 x 750 pixels, une luminosité maximale de 625 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement classique de 60 Hz. L’écran est plat et relativement petit, ce qui peut convenir à certains utilisateurs peu exigeants, mais peu favorable à la lisibilité pour les seniors.

Le Galaxy A16 5G fait mieux, avec une dalle AMOLED de 6,7 pouces, définition Full HD+ (1080 x 2340 pixels), une luminosité de 800 cd/m² et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran est plus lisible, plus contrasté et plus confortable pour la lecture.

Le Redmi Note 13 5G va encore plus loin, avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1800 cd/m² et une compatibilité HDR10. C’est clairement l’écran le plus abouti, avec une excellente visibilité, même en extérieur.

Ainsi, en matière d’écran, le Redmi Note 13 se classe en tête, suivi du Galaxy A16, puis de l’iPhone SE, plus limité en surface et en technologie d’affichage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le volet photographique est également différenciant. L’iPhone SE propose un unique capteur de 12 mégapixels avec stabilisation optique, capable de produire des clichés corrects mais limités dans leur diversité. Son capteur selfie de 7 mégapixels reste modeste.

Le Galaxy A16 5G est plus complet avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 13 mégapixels. Cela permet une plus grande polyvalence photo.

Le Redmi Note 13 5G domine sur ce point avec un capteur principal de 108 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels. À l’avant, on retrouve un capteur de 16 mégapixels. Les images sont plus détaillées, et la polyvalence est nettement supérieure.

En photographie, le classement est donc clair : le Redmi Note 13 5G est le plus performant, suivi du Galaxy A16, tandis que l’iPhone SE se contente de l’essentiel.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. L’iPhone SE propose du Wi-Fi 6, le Galaxy A16 du Wi-Fi 5, tout comme le Redmi Note 13. En Bluetooth, le Redmi Note 13 et le Galaxy A16 adoptent la version 5.3, tandis que l’iPhone se limite au Bluetooth 5.0.

Seuls les Galaxy A16 et Redmi Note 13 disposent d’une prise jack. Concernant le lecteur d’empreintes, il est intégré au bouton principal (Touch ID) sur l’iPhone SE, ce qui facilite l’usage. Sur les deux autres modèles, il est situé sur la tranche, intégré au bouton d’alimentation.

Le Redmi Note 13 est le seul à proposer un émetteur infrarouge. Aucun des modèles ne possède de capteur de reconnaissance faciale 3D avancé.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un point crucial pour un usage serein. L’iPhone SE est ici désavantagé avec une petite batterie de 2018 mAh, qui conviendra à une journée d’usage modéré, mais guère plus. Il supporte une recharge filaire jusqu’à 18 W, et propose la recharge sans fil via la norme Qi, mais pas de charge inversée.

Les Galaxy A16 et Redmi Note 13 embarquent chacun une batterie de 5000 mAh. Ces modèles offrent une autonomie bien supérieure, potentiellement deux journées d’usage modéré, bien que cela dépende de l’utilisation réelle.

Le Galaxy A16 accepte une charge rapide à 25 W, tandis que le Redmi Note 13 va plus loin avec une puissance de charge de 33 W, ce qui réduit le temps d’attente. Ce dernier ne propose pas la recharge sans fil, contrairement à l’iPhone SE.

Ainsi, pour une autonomie confortable, le Redmi Note 13 et le Galaxy A16 sont à privilégier, avec une mention spéciale au Redmi pour sa vitesse de recharge plus élevée. L’iPhone SE, malgré sa compacité, reste en retrait sur ce critère.