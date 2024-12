Cadeau de Noël, 10 % de remise et une montre connectée offerte pour le Samsung Galaxy Z Fold 6 pliant !

Le Galaxy Z Fold 6 est le modèle le plus abouti, et probablement l’un des plus haut de gamme disponibles sur le marché du smartphone pliant. Avec sa fermeture à la manière d’un livre, une fois déplié, il peut très facilement remplacer une tablette.

D’autant plus qu’il est très polyvalent, ce qui en fait un outil tout en un qui permet d’investir dans un seul objet au lieu d’un téléphone, une tablette et un ordinateur. Car oui, ce smartphone est puissant en plus de proposer un très bel écran.

La fiche technique du Samsung Galaxy Fold 6

Écran AMOLED de 6,3 pouces, 904x2316 pixels 120 Hz

Écran AMOLED de 7,6 pouce, 1812x2176 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy

12 Go de mémoire vive non extensibles

256/512 Go/1 To de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+12+10 mégapixels

Capteur frontal 10 mégapixels et 4 mégapixels sous l’écran

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 4400 mAh compatible charge 25 watts et sans fil 10 watts

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle One UI 6.1.1

Le Galaxy Z Fold 6, c’est un concentré de technologie haut de gamme avec une touche d’originalité : son design pliable façon livre. Déplié, il révèle un écran de 7,6 pouces, bien plus grand qu’une Nintendo Switch, parfait pour travailler, jouer ou regarder vos séries préférées.

Sous le capot, on retrouve 12 Go de RAM et la puissante puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, faisant de ce modèle un véritable mini-ordinateur à glisser dans votre poche.

On l’a testé en détail et, spoiler : il a décroché notre note maximale ! Découvrez pourquoi dans notre test complet.

Quelle offre pour le Galaxy Z Fold 6 ?

En ce moment, Samsung propose le Samsung Galaxy Z Fold 6 avec une réduction de 10 % si vous passez par l’application du Samsung Shop. En plus de cela, vous obtenez une Galaxy Watch 7 offerte d’une valeur de 349 € ! Un très beau cadeau pour Noël.