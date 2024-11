Samsung Galaxy Z Fold6 : le smartphone pliant qui repousse ses propres limites

Fiche technique

Écran AMOLED de 6,3 pouces, 904x2316 pixels 120 Hz

Écran AMOLED de 7,6 pouce, 1812x2176 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy

12 Go de mémoire vive non extensibles

256/512 Go/1 To de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+12+10 mégapixels

Capteur frontal 10 mégapixels et 4 mégapixels sous l’écran

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 4400 mAh compatible charge 25 watts et sans fil 10 watts

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle One UI 6.1.1

Design

Le Galaxy Z Fold6 arbore un design raffiné qui marque une évolution timide par rapport au Galaxy Z Fold5. Sa nouvelle charnière, plus fine et robuste, permet une fermeture parfaite des deux parties de l'appareil, comme son prédécesseur. Les finitions sont particulièrement soignées, notamment au niveau de la coque arrière qui offre un toucher agréable et premium.

Avec ses 239 grammes, il reste relativement léger pour un smartphone de cette catégorie. Toutefois, il est plus lourd que la référence dans cette catégorie, le Honor Magic V3 qui fait 226 grammes.

Les dimensions de l'appareil (153,5 x 132,6 x 5,6 mm déplié) en font un appareil compact une fois replié, tout en offrant une expérience tablette confortable une fois ouvert.

Mais, là encore, est assez largement dépassé par le Magic V3 de Honor qui fait 4,35 mm seulement lorsqu’il est déplié avec des dimensions de 156,6 x 145,3 mm. Cette dernière mesure est important car cela concerne la largeur de l’appareil. Or, pour ce format, il est intéressant d’avoir un mobile qui soit assez large lorsqu’il est fermé afin de ne pas avoir à l’ouvrir pour n’importe quel prétexte. Comme le Galaxy Z Fold5, le Galaxy Z Fold6 échoue sur ce point alors que le Magic V3 reste parfaitement utilisable sans l’ouvrir sans arrêt.

L'organisation verticale des capteurs photo s'intègre harmonieusement dans un îlot photo épuré, à l’image de son prédécesseur.

En termes de connectivité, le Z Fold6 est particulièrement bien équipé avec le Wi-Fi 6E, la 5G, le Bluetooth 5.3 et le NFC. L'absence de prise jack et d'émetteur infrarouge est à noter, mais reste dans la tendance actuelle du marché haut de gamme.

La partie audio est assurée par deux haut-parleurs stéréo qui délivrent un son puissant et équilibré. La spatialisation sonore est particulièrement réussie, offrant une expérience immersive pour le multimédia et le gaming.

Les écrans

Le Samsung Galaxy Z Fold6 propose une configuration d'affichage double particulièrement aboutie. L'écran externe AMOLED de 6,3 pouces offre une définition de 968x2376 pixels, tandis que l'écran interne pliable de 7,6 pouces atteint 1856x2160 pixels. Les deux dalles bénéficient d'une luminosité maximale impressionnante de 2600 cd/m² et sont protégées par le Gorilla Glass Victus 2. C’est l’un des plus hauts niveaux de protection car seul le Galaxy S24 Ultra va plus loin avec son écran protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Armor. On n’a pas non plus le niveau antireflet du mobile conventionnel de Samsung, exceptionnel sur ce point.

La technologie de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz sur les deux écrans assure une fluidité remarquable dans toutes les situations. Le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz garantit une réactivité optimale, particulièrement appréciable pour le gaming et la navigation quotidienne.

Les deux écrans disposent d’un capteur photo pouvant servir pour les selfies. Celui de l’écran externe est un poinçon alors que celui de l’écran interne est situé sous la dalle, comme sur le précédent modèle. Pour la surface d’affichage interne, il y a des bords qui dépasse vraiment très légèrement de la dalle mais qui ne gênent absolument pas au quotidien notamment lorsqu’il s’agit d’effectuer des balayages pour revenir en arrière, par exemple.

Selon notre test, la qualité d'affichage est exemplaire avec des couleurs vibrantes et des contrastes profonds caractéristiques des dalles AMOLED. La compatibilité HDR10+ enrichit considérablement l'expérience multimédia, offrant une plage dynamique étendue pour les contenus compatibles.

Les possibilités de personnalisation des écrans sont nombreuses, permettant d'ajuster finement la température des couleurs, le mode d'affichage (vif ou naturel), ainsi que divers paramètres d'optimisation visuelle. En outre, le mode adaptatif ajuste automatiquement ces réglages selon l'environnement et l'utilisation permettant ainsi d’adapter la consommation d’énergie.

Comme expliqué un peu plus haut, on regrette encore que l’écran externe soit aussi peu large. Si nécessaire, on ouvre l’appareil pour voir plus grand.

On salue la pliure au niveau de l’écran interne qui n’est pas encore totalement effacée mais qui se voit de moins en moins. Enfin, rappelons qu’il est compatible avec le stylet Samsung S Pen pour dessiner ou prendre des notes.

Le système et les applications

Le Galaxy Z Fold6 fonctionne sous Android 14 avec la surcouche One UI, bénéficiant d'une politique de mise à jour exemplaire de 7 ans pour le système et la sécurité. Cette durée de support prolongée place Samsung en position de leader sur le marché Android, au même niveau que Google.

L'interface est parfaitement optimisée pour le format pliable, avec une gestion intelligente de la continuité entre l'écran externe et interne. Le système occupe 39 Go d'espace avec les applications préinstallées, laissant une capacité de stockage confortable pour les utilisateurs.

Concernant les applications, sachez qu’il y a évidemment celles de Google mais aussi celles de Samsung. À celles-là, s’ajoutent les applications Facebook, Spotify, Microsoft 365, OneDrive, LinkedIn et Outlook.

La personnalisation de l'interface est poussée, offrant de nombreuses options d'organisation de l'espace de travail. Le mode « flex » permet d'exploiter pleinement le format pliable pour diverses applications, comme la visioconférence ou la capture photo.

Les fonctions Galaxy AI

Concernant l’intelligence artificielle, le Galaxy Z Fold6 est tout aussi capable que les Galaxy S24 avec les mêmes fonctionnalités. Dans les paramètres, il y a un menu dédié à celles-ci. Parmi elles, on peut compter sur l’Assistant d’appel qui traduit automatiquement et en temps réel les conversations téléphoniques, l’Assistant de chat qui traduit les échanges textuels de SMS mais également dans d’autres applications offrant aussi la possibilité de rédiger un texte complet à partir de quelques mots, pratique si on n’a pas d’inspiration. Il y a également l’interprète qui traduit les conversations (expressions par expressions) avec des résultats affichés en temps réel sur l’écran ou que l’on peut écouter avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds.

L’Assistant Note permet de mettre en forme, de résumer, de vérifier l’orthographe et de traduire automatiquement les notes. L’Assistant Retranscription permet de transformer des enregistrements audio en texte et en résumé, le cas échéant.

Depuis l’Assistant web, il est possible d’obtenir des résumés de pages et des traductions complètes.

Pour la partie photo, on peut transformer des portraits en croquis, en cartoon, en esquisse ou en aquarelle via l’option Studio Portrait.

Des croquis très mal fait peuvent aussi faire l'objet d'arrangements assez bluffants.

Si une image n’est pas droite, l’intelligence artificielle peut la réaligner et combler automatiquement les espaces laissés vides. Les objets peuvent également être déplacé, sur une photo. Notez également la possibilité de croquer un objet qui sera transforme automatiquement en élément semblant plus que réel au sein de la photo.

Comme sur le Galaxy Z Flip6, le Galaxy Z Fold6 est capable d’utiliser l’intelligence artificielle pour modifier votre propre photo utilisée comme fond d’écran en fonction des heures de la journée et de la météo.

Notez que certaines fonctions d’intelligence artificielle sont réalisées directement sur le téléphone tandis que d’autres demandent un accès au cloud utilisant alors des données mobiles ou du Wi-Fi. Il est possible, dans les paramètres, de n’activer que les fonctions traitées par le smartphone permettant une confidentialité accrue et une limitation de la consommation de données.

Les performances

Le Samsung Galaxy Z Fold6 embarque le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, associé à 12 Go de mémoire vive. Les capacités de stockage proposées sont de 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d'extension via carte micro SD.

D'après notre test, les performances brutes sont exceptionnelles, plaçant ce smartphone pliant parmi les plus puissants du marché. La navigation est parfaitement fluide, sans aucun ralentissement, même en multitâche intensif avec plusieurs applications ouvertes simultanément sur l'écran déplié.

En matière de gaming, le Z Fold6 excelle grâce à son processeur haut de gamme et son écran 120 Hz. Les jeux les plus exigeants tournent avec une fluidité remarquable en qualité maximale. La gestion thermique a été optimisée, limitant efficacement la chauffe même lors des sessions de jeu prolongées.

Malgré cela, on peut voir sur le graphique ci-dessous que le processeur n’utilise pas toute sa puissance sur le long terme.

Le multimédia

Exactement comme son prédécesseur et nous n’en attendions pas moins d’un mobile haut de gamme, le Galaxy Z Fold6 est capable de lire des contenus multimédias avec une qualité Full HD depuis les plateformes de streaming. Le mobile est effectivement compatible avec le protocole Widevine L1.

La configuration photo du Z Fold6 s'articule autour d'un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x. C’est la même configuration que sur le Galaxy Z Fold5. Pour les selfies, idem et comme évoqué un peu plus haut, on trouve un capteur de 10 mégapixels à l'avant et un capteur sous l'écran de 4 mégapixels.

L'interface de l'application photo est intuitive et ergonomique, proposant de nombreux modes de prise de vue adaptés au format pliant. Le mode Flex permet notamment d'exploiter la charnière pour des angles de prise de vue créatifs. Plusieurs options sont disponibles tout en haut de l’écran. Ensuite, il y a la zone de cadrage puis les modes 0,5x et 1x pour accéder immédiatement au capteur ultra grand-angle. Les zooms sont positionnés sur la partie gauche de l’écran si on utilise la surface d’affichage interne.

Plusieurs modes sont accessibles : Portrait, Photo, Vidéo et le menu Plus. Ce dernier permet d’accéder à d’autres modes : Expert RAW, Pro, vidéo pro, nuit, nourriture, panorama, ralenti, hyperlapse, vidéo portrait, double vue et single take. Il est possible de personnaliser l’interface en ajoutant l’un de ces modes à ceux déjà disponibles sur la page principale de l’application.

Lors de notre test du Samsung Galaxy Z Fold6, nous avons trouvé que les clichés produits par le capteur principal sont détaillés et bien équilibrés, avec une excellente gestion de la plage dynamique. L'ultra grand-angle conserve une bonne cohérence colorimétrique. Toutefois, d’après les tests réalisés par le laboratoire DxOMark qui n’ont fait que confirmer nos impressions, le Galaxy Z Fold6 (score 133) fait moins bien que le Honor Magic V3 (score de 137) qui est lui-même légèrement en dessous du Google Pixel 9 Pro Fold (141).

Concrètement, le Galaxy Z Fold 6 se débrouille très bien par son excellente gestion de l'exposition. Les images bénéficient d'une plage dynamique étendue, ce qui permet de capturer des détails fins tant dans les zones sombres que lumineuses. En pleine lumière, la précision des détails est frappante, et le téléobjectif ne fait pas exception à cette règle de qualité. Pour ceux qui cherchent à filmer, la stabilisation vidéo du Z Fold 6 est également à la hauteur, assurant des prises fluides et stables.

La qualité d'image en conditions lumineuses est excellente, tirant profit d'un rendu des couleurs vif et éclatant qui est caractéristique de Samsung. Le capteur principal capture un niveau de détails élevé, et le mode portrait, utilisant le téléobjectif, est particulièrement efficace, produisant des effets de flou artistique bien maîtrisés.

Toutefois, malgré le fait qu’il puisse vraiment surprendre en cas de très faible luminosité arrivant à percevoir certains détails difficiles à voir à l’œil nu, on peut tout de même constater que le bruit est perceptible en basse lumière, et des problèmes d'autofocus peuvent survenir dans des conditions de faible éclairage. Globalement, cela reste d’un très bon niveau malgré tout faisant nettement mieux que son prédécesseur.

Enfin, le téléobjectif 3x offre des résultats convaincants en zoom bien que plus brouilons que ceux obtenus avec le téléobjectif du Google Pixel 9 Pro XL.

L'autonomie

Le Samsung Galaxy Z Fold6 est équipé d'une batterie de 4400 mAh, compatible avec la charge filaire 25W, ce qui est peut pour un modèle haut de gamme. Il se rattrape avec la possibilité d’une charge sans fil à 15W et la charge inversée 4,5W. D'après notre test, l'autonomie est satisfaisante pour un smartphone pliant de cette catégorie, permettant une journée complète d'utilisation intensive.

La recharge complète s'effectue en environ 1h30, ce qui reste dans la moyenne du marché, bien que certains concurrents proposent des puissances de charge plus élevées. Comptez sur un gain de 17 % après 15 minutes de charge. La charge sans fil offre une solution pratique pour un appoint en journée, tandis que la charge inversée permet de dépanner des accessoires comme les écouteurs sans fil.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Samsung Galaxy Z Fold6 est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Galaxy Z Fold6 représente une évolution significative dans la gamme des smartphones pliants de Samsung. Sa finesse et sa robustesse accrue en font un appareil plus abouti que son prédécesseur. D'après notre test, les performances sont au rendez-vous grâce au processeur puissant offrant une expérience fluide en toute circonstance.

Les deux écrans AMOLED de haute qualité constituent un véritable atout, avec une luminosité impressionnante et des couleurs fidèles. On regrette toutefois que l’écran externe ne soit pas plus large car, à l’usage, il faut encore ouvrir souvent l’appareil. La partie photo se montre polyvalente et efficace, même si elle ne rivalise pas avec les meilleurs photophones du marché. L'autonomie, bien que correcte, aurait pu être plus généreuse compte tenu du positionnement premium de l'appareil. Enfin, le support logiciel sur 7 ans est un argument de poids pour justifier l'investissement conséquent que représente ce smartphone.