Ce forfait mobile avec une enveloppe data XXL de 150 Go en 5G pour seulement 9,99€ par mois sur le réseau Orange à saisir immédiatement

Une offre alléchante qui tire à sa fin

YouPrice, l'opérateur mobile virtuel qui fait beaucoup parler de lui ces derniers mois, propose depuis quelques jours, son forfait Le Swift avec une enveloppe data XXL de 150 Go en 5G pour seulement 9,99€ par mois.

Mais cette offre promotionnelle prend fin ce jeudi 3 octobre à 23h59. Il est donc temps de se décider rapidement si vous ne voulez pas passer à côté de cette opportunité.

Les atouts du forfait Le Swift

Pour ceux qui ne saisissent pas encore tout l’intérêt de cette opportunité, voici ses principaux atouts.

Un gros volume de data

Avec ses 150 Go de data en 4G/4G+ et 5G (avec débit réduit au-delà), le forfait Le Swift répond aux besoins des utilisateurs les plus gourmands en données mobiles. Que ce soit pour le streaming vidéo, les jeux en ligne ou le partage de connexion, vous aurez largement de quoi satisfaire votre appétit numérique.

La puissance du réseau Orange

YouPrice s'appuie sur le réseau Orange, reconnu pour sa qualité et sa couverture étendue. Vous bénéficiez ainsi d'une connexion fiable et performante sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La 5G incluse sans surcoût

Contrairement à de nombreux opérateurs qui facturent un supplément pour accéder à la 5G, YouPrice l'inclut gratuitement dans son forfait Le Swift. Une belle opportunité pour profiter des débits ultra-rapides de cette nouvelle technologie.

Des communications illimitées

Le forfait comprend les appels et SMS/MMS illimités vers les numéros métropolitains. De quoi communiquer sans compter avec vos proches.

Une enveloppe data en Europe et DOM

Lors de vos déplacements dans l'Union Européenne et les DOM, vous disposez de 14 Go de data inclus dans votre forfait mobile. De plus, vous bénéficiez aussi des appels, SMS et MMS vers les numéros de ces destinations et vers la France métropolitaine sans aucun surcoût.

Et ce n’est pas tout !

Le forfait Le Swift est proposé sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier à tout moment sans frais supplémentaires. De plus, si vous avez un smartphone compatible, YouPrice propose l'option eSIM. Cette carte SIM virtuelle simplifie l'activation et l'utilisation de votre forfait.

Si vous êtes à la recherche d'un forfait généreux en data avec la 5G d’Orange à prix cassé, le forfait Le Swift de YouPrice est donc une opportunité à ne pas manquer. Avec la fin de la promotion ce soir à 23h59, il est temps de prendre une décision rapide pour profiter de ces 150 Go à moins de 10€ par mois.

N'oubliez pas : une fois la promotion terminée, le tarif risque d'augmenter significativement. Alors, pourquoi attendre ?