Ce matin, grosse réduction chez Samsung pour l'achat d'un smartphone haut de gamme

Le Galaxy S24, LE haut de gamme essentiel

Avec un prix de départ fixé à 699 € grâce à 100 € de réduction actuellement, le Galaxy S24 qui ouvre la gamme des S24, était le smartphone haut de gamme de la marque le plus vendu au premier semestre 2024.

En ce moment, Samsung propose une offre intéressante : 10 € de réduction pour chaque tranche de 100 €. De plus, vous pouvez financer votre smartphone en 24 fois directement sur le site de Samsung. Cerise sur le gâteau, une Galaxy Wacth FE est offerte avec cette promotion !

Un choix presque évident pour les amateurs d’Android

Si vous avez besoin d’un smartphone puissant, polyvalent et durable, les smartphones de la série Galaxy S24 cochent toutes les cases. Le modèle standard, ainsi que ses variantes S24+ et S24 Ultra, brillent notamment par leur écran AMOLED Dynamic AMOLED X2, leurs appareils photo performants, et leur autonomie optimisée.

Ces appareils ont défini les standards du haut de gamme en 2024, que ce soit en termes de design, de performance ou de confort d’utilisation.

Des mises à jour pour 7 ans, un atout rare !

Un des grands atouts de la Galaxy S24 Series, et particulièrement du Galaxy S24 Ultra, réside dans ses 7 années de mises à jour majeures. Cette longévité logicielle est exceptionnelle dans l’univers Android, où la norme ne dépasse généralement pas 4 ans.

C’est un argument de poids pour ceux qui souhaitent investir dans un appareil qui reste à jour pendant presque une décennie, offrant ainsi des économies sur le long terme.

Les trois modèles de la série Galaxy S24 : lequel choisir ?

Galaxy S24 : Compact et performant, idéal pour ceux qui veulent un excellent rapport qualité-prix dans un format classique. Galaxy S24+ : Plus grand, avec une batterie renforcée, parfait pour les amateurs de multimédia. Galaxy S24 Ultra : Le plus puissant de la gamme, doté d’un stylet S Pen, d’un appareil photo avec un capteur de 200 Mpx et d’une capacité de stockage impressionnante.

La promo de Samsung en détail

Actuellement, la Galaxy S24 est proposée à 799 €, avec une réduction immédiate de 10 € tous les 100 €. Et si vous optez pour un Galaxy S24+ ou un S24 Ultra, ces offres s’appliquent également, avec la même facilité de financement en 24 fois.

D'ailleurs, cette promo concerne également les Galaxy pliants de la gamme Z !