Oneplus 13s : la marque publie une page dédiée

Avant une présentation officielle complète, c'est le site officiel de OnePlus qui publie une page dédiée à une annonce prochaine de son nouveau smartphone, le OnePlus 13s. Il y a quelques mois maintenant, la marque avait lancé le modèle haut de gamme OnePlus 13, le OnePlus 13R un téléphone plus abordable et récemment le OnePlus 13T en Chine uniquement pour ce dernier.

D’après les informations recueillies, le OnePlus 13s serait en réalité la version internationale du OnePlus 13T, annoncé le 24 avril 2025. Cette pratique de rebranding n’est pas nouvelle dans l’industrie. OnePlus, Xiaomi ou encore realme sont coutumiers du fait. Cela permet à la marque de proposer des modèles adaptés aux différents marchés tout en optimisant ses lignes de production.

Le lancement du OnePlus 13s est particulièrement attendu, car il viendrait compléter la série 13. Ainsi, la marque a commencé à teaser le produit sur ses réseaux et sur son site officiel, mettant en avant son format compact et ses performances de flagship. La date de sortie exacte n’a pas encore été communiquée, mais tout porte à croire que le smartphone sera disponible en mai ou juin 2025 dans certains pays, avant une possible extension à d’autres marchés.

Les premiers visuels officiels dévoilent un design proche du OnePlus 13T, avec une finition soignée et des coloris noir et rose, auxquels pourrait s’ajouter une version argentée ultérieurement. La marque mise également sur un nouveau bouton physique multifonction, remplaçant l’iconique Alert Slider, pour offrir davantage de possibilités de personnalisation.

Caractéristiques techniques et design : le compact haut de gamme

Le OnePlus 13s se distinguerait avant tout par son format compact, sans pour autant faire de compromis sur la fiche technique. S'il s'agit bien du OnePlus 13T, l’appareil serait équipé d’un écran AMOLED LTPO de 6,32 pouces, affichant une résolution de 1216 x 2640 pixels, une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, ainsi qu’une compatibilité Dolby Vision et HDR10+, idéal pour le visionnage de films et de séries lors de déplacements.

L’écran est protégé par un verre en céramique, garantissant une meilleure résistance aux rayures.

Sous le capot, le OnePlus 13s embarquerait donc la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, gravée en 3 nm par TSMC. Ce processeur octa-core, épaulé par un GPU Adreno 830, promet des performances de haut niveau, équivalentes à celles du OnePlus 13, le modèle phare de la marque. Deux configurations de mémoire sont attendues : 12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go de stockage, et 16 Go de RAM avec 512 Go, voire jusqu’à 1 To selon certaines sources.

Côté autonomie, le OnePlus 13s se doterait d’une batterie de 6 260 mAh, l’une des plus importantes jamais vues sur un smartphone OnePlus. Cette batterie, de technologie silicium-carbone, offre une densité énergétique supérieure à celle des batteries lithium-ion classiques, tout en conservant un format compact. La recharge filaire SuperVOOC de 80 W permet de récupérer rapidement de l’énergie, mais il faut noter l’absence de recharge sans fil, contrairement au OnePlus 13 qui propose cette fonctionnalité.

Pour la photographie, le OnePlus 13s miserait sur un double module arrière : un capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x. L’absence de capteur ultra grand-angle lui permettrait de se démarquer face au OnePlus 13, qui propose une configuration plus polyvalente. À l’avant, un capteur de 16 mégapixels permet de réaliser des selfies et des vidéos en 1080p à 30 images par seconde.

D'après les images publiées par la marque, le design du OnePlus 13s reprend les codes du OnePlus 13T, avec un châssis en métal, des bords plats. Son poids serait de 185 grammes pour une épaisseur de 8,15 mm. L’appareil bénéficierait d’une certification IP65, lui assurant une résistance aux projections d’eau et à la poussière, mais inférieure à l’IP68 du OnePlus 13.

Parmi les autres fonctionnalités, on retrouverait un capteur d’empreintes optique sous l’écran, un moteur haptique X-axis, un émetteur infrarouge pour contrôler des appareils domestiques, ainsi que la compatibilité avec la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, le GPS et le NFC.

Reste à patienter quelques jours/semaines avant une présentation complète et officielle de la part de OnePlus pour ce mobile à l'échelle mondiale.

En matière de logiciel, le OnePlus 13s sera livré avec OxygenOS 15 basé sur Android 15 pour les marchés internationaux, tandis que la version chinoise tourne sous ColorOS 15. La marque promettrait quatre mises à jour majeures d’Android et six ans de correctifs de sécurité, un engagement désormais attendu sur le segment premium.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 13s devrait être disponible sur certains marchés dès le mois de mai ou juin 2025, avant une éventuelle commercialisation dans d’autres pays. Il semble qu'il serait possible de choisir entre deux coloris principaux, noir et rose, avec la possibilité de voir arriver une version argentée dans les mois à venir. Pour l’heure, aucun prix n’a encore fuité. Toutefois, on imagine qu'il sera positionné entre le OnePlus 13 et le plus abordable OnePlus 13R.