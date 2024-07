Ce n'est pas une erreur, ce Xiaomi est dans le top Amazon avec écran AMOLED et son tout petit prix pendant les soldes

Avec une belle promotion en ce moment, le Redmi Note 13 devient plus accessible que jamais. Une très bonne nouvelle puisque le Xiaomi Redmi Note 13 propose une expérience utilisateur tout en équilibre et nuance, idéale autant pour les multimédias que les tâches plus essentielles.

Avec son écran Amoled et des performances plutôt élevées, avec en plus un excellent appareil photo pour son prix, son maître-mot est : « polyvalent ».

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek dimension 68

Mediatek dimension 68 RAM : 6 à 12 Go de mémoire vive extensibles

6 à 12 Go de mémoire vive extensibles Appareil photo arrière : capteur photo 100+2 mégapixels

capteur photo 100+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 est le modèle le plus abordable de la gamme Redmi Note de cette année. Malgré son prix attractif, il dispose d'un écran AMOLED, de 6 Go de RAM et d'un excellent appareil photo.

De plus, sa batterie offre une longue autonomie, ce qui est particulièrement utile à une époque où les applications sont de plus en plus exigeantes.

Le Redmi Note 13 à moins de 150 € sur Amazon !

Le Xiaomi Redmi Note 13 est actuellement disponible pour seulement 149 € sur Amazon, ce qui en fait son prix le moins cher du moment sur la toile.

La réduction n’est pas immense par rapport aux 169 € que l’on peut trouver en ce moment sur le site de son constructeur, néanmoins, cela reste, pour un smartphone de ce prix, une belle occasion de réduire encore un peu la facture, d’autant plus qu’il s’agit d’une version globale !