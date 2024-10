Ce smartphone avec écran Amoled et ses 8 Go de RAM est proposé à prix cassé sur Amazon et ça fait plaisir

Le constructeur Xiaomi est maintenant l’un des trois noms majeurs de la scène smartphone, et cela ne cesse de se confirmer grâce au succès de smartphones tels que leurs Redmi Note, des appareils de milieu de gamme aux spécifications solides, mais au prix assez bas pour en faire des rapport qualité prix absolument imparables sur le marché !

En ce moment, c’est le Redmi Note 13 Pro Plus, le plus puissant de modèles de la gamme qui se retrouve à un prix très intéressant sur Amazon.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 12Go ou 16Go

: 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est, comme nous le disions, le modèle le plus puissant de la gamme, mais aussi le plus évolué. Il propose donc un magnifique écran Amoled, une batterie doué d’une grande autonomie, et un excellent appareil photo. Nous pouvons dire de cet appareil qu’il est très polyvalent !

Quelle prix en ce moment pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est disponible pour seulement 300 €, un tout petit prix si on le compare à celui proposé directement par son constructeur qui est de 399 €. En plus de cela, passer par Amazon est une méthode sûre en termes de livraisons.