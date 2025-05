French Days : les meilleurs smartphones pour le gaming à prix réduit

Les deux smartphones s’adressent à un public exigeant, mais adoptent des approches de design distinctes. Le POCO F7 Pro mise sur une sobriété élégante avec un dos en verre mat décliné en trois coloris (bleu, argent et noir) et un cadre en aluminium. Son module photo rectangulaire est positionné en haut à gauche du dos, intégrant deux capteurs dans une surface discrète, alignés horizontalement. Son design reste assez classique avec des tranches légèrement arrondies, apportant une prise en main confortable.

De son côté, le Red Magic 10 Air assume pleinement son orientation gaming. Disponible en orange, blanc ou noir, il arbore des tranches entièrement plates et des gâchettes tactiles sur le côté, dédiées aux jeux vidéo. Son module photo vertical, composé de deux capteurs, dépasse légèrement du châssis mais demeure plus discret que certains concurrents plus épais.

En matière de gabarit, le Red Magic 10 Air est le plus grand. Il est également un peu plus large mais plus fin. Côté poids, les deux modèles sont très proches : 206 grammes pour le POCO F7 Pro, 205 grammes pour le Red Magic 10 Air.

Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, seul le POCO F7 Pro bénéficie d’une certification IP68, garantissant une étanchéité totale, alors que le Red Magic 10 Air se contente d’une certification IP54, protégeant uniquement contre les éclaboussures et la poussière. Ainsi, sur le plan du design, le POCO F7 Pro séduira les amateurs de sobriété, tandis que le Red Magic 10 Air plaira aux gamers assumés recherchant des fonctionnalités dédiées.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les deux smartphones embarquent le processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, gravé en 4 nm, qui est actuellement l’un des plus puissants du marché Android. Toutefois, le Red Magic 10 Air peut embarquer jusqu’à 16 Go de mémoire vive (RAM) LPDDR5X sur son édition orange, contre 12 Go pour le POCO F7 Pro. Tous deux proposent des configurations de 256 Go ou 512 Go de stockage en norme UFS 4.1, sans possibilité d’extension via carte microSD. En termes de performances pures, la supériorité en RAM donne un léger avantage au Red Magic 10 Air, surtout pour les sessions multitâches lourdes ou les jeux exigeants.

En termes de classement de puissance, le Red Magic 10 Air 16 Go arrive en tête, suivi de très près par le POCO F7 Pro 12 Go. La différence reste toutefois marginale dans la plupart des usages, les deux appareils assurant une fluidité exemplaire, même sur les titres les plus gourmands.

Concernant l’écran, les deux modèles utilisent une dalle AMOLED, mais avec des caractéristiques bien distinctes. Le Red Magic 10 Air propose une dalle de 6,8 pouces, plate, avec une définition de 2480 x 1116 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité maximale de 1600 cd/m². Il se distingue surtout par une fréquence d’échantillonnage tactile très élevé, allant jusqu’à 2000 Hz en instantané, ce qui représente un atout de taille pour les joueurs professionnels ou compétitifs. Un atout de taille pour ce modèle est le fait que la caméra à selfie est intégrée sous l’écran. Cela permet ainsi d’obtenir un affichage complet, sans aucune gêne.

Le POCO F7 Pro, quant à lui, propose un écran légèrement plus petit (6,67 pouces), mais de meilleure définition (3200 x 1440 pixels WQHD+ avec 526 ppp). Il atteint une luminosité maximale impressionnante de 3200 cd/m², tout en supportant les formats HDR10+ et Dolby Vision, ce qui garantit une excellente lisibilité en extérieur et un rendu vidéo de haute volée. Il propose lui aussi une fréquence de 120 Hz, mais un taux d’échantillonnage tactile inférieur, limité à 480 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photo, les deux smartphones embarquent des configurations solides, bien que leur vocation première ne soit pas la photographie. Le POCO F7 Pro propose un capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement (OIS), ouvrant à f/1,6, avec une optique Sony IMX989 ou OmniVision Light Fusion 800 selon les lots. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (champ de vision de 120°) et d’un capteur selfie de 20 mégapixels.

Le Red Magic 10 Air, quant à lui, dispose d’un double capteur arrière composé de deux modules de 50 mégapixels chacun : le principal, stabilisé optiquement, et un ultra grand-angle capable également de capturer des macros. Il se distingue aussi par une caméra frontale de 16 mégapixels logée sous l’écran, une technologie qui libère toute la surface d’affichage.

En termes de qualité photographique, le Red Magic 10 Air offre une meilleure polyvalence grâce à son double capteur 50 mégapixelss et sa capacité macro. Toutefois, la présence d’un capteur Sony haut de gamme sur le POCO F7 Pro peut assurer un meilleur rendu en basse lumière. Pour les amateurs de selfies, les deux solutions sont correctes, mais le capteur sous l’écran du Red Magic 10 Air présente une qualité un peu inférieure, surtout en lumière faible. Globalement, le POCO F7 Pro prend une légère avance pour la photo pure, tandis que le Red Magic 10 Air mise sur la discrétion et la technologie.

Du côté de la connectivité, les deux modèles sont à jour : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC et absence de prise jack audio. Tous deux intègrent également un émetteur infrarouge, transformant le smartphone en télécommande universelle. Le lecteur d’empreinte digitale est positionné sous l’écran dans les deux cas, une solution pratique et discrète. En somme, ces deux appareils sont très proches en matière de connectivité, offrant les meilleures technologies disponibles à ce jour.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Les deux smartphones sont dotés d’une batterie de 6000 mAh, ce qui est remarquable dans le segment des mobiles premium. Cette capacité garantit en théorie une autonomie confortable pouvant dépasser une journée et demie, voire deux jours, selon l’intensité d’usage. Néanmoins, les performances graphiques et les écrans lumineux peuvent influencer fortement la durée d’utilisation réelle. Le POCO F7 Pro, avec sa dalle très lumineuse et son écran WQHD+, pourrait consommer un peu plus en usage intensif.

Côté recharge, les deux modèles proposent des technologies rapides. Le POCO F7 Pro supporte une puissance de 90 watts via la technologie HyperCharge, contre 80 watts pour le Red Magic 10 Air. Cela permet dans les deux cas de retrouver 100 % de batterie en moins de 40 minutes. Cependant, aucun des deux modèles n'indique explicitement une compatibilité avec la charge sans fil ou inversée, ce qui pourrait représenter un manque pour certains utilisateurs.

En définitive, le POCO F7 Pro offre une recharge légèrement plus rapide, tandis que le Red Magic 10 Air compense par une gestion thermique plus optimisée grâce à son refroidissement passif intégré, élément particulièrement utile lors de longues sessions de jeu.