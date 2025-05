Le Sony Xperia 1 VII se dévoile : performances impressionnantes et fidélité à l'ADN de la marque

Alors que la concurrence s'intensifie entre les grands acteurs du secteur, Sony maintient son cap en proposant un appareil qui reste fidèle à sa philosophie tout en intégrant les dernières avancées technologiques.

Les premières données de benchmark viennent confirmer les ambitions de Sony pour ce nouveau modèle. Apparu sur Geekbench sous le numéro de modèle XQ-FS54, le Xperia 1 VII affiche des scores impressionnants de 2967 en single-core et 9017 en multi-core. Ces performances, supérieures d'environ 30% à celles de son prédécesseur, ce qui devrait permettre de le comparer à d'autres appareils récents comme le Poco F7 Ultra ou encore le realme GT7 Pro, par exemple.

Des caractéristiques techniques qui ne laissent rien au hasard

Selon la fiche publiée par le site Geekbench, le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm se trouve au cœur de ce nouveau smartphone. Rappelons qu’il s’agit de la puce la plus puissante du fabricant américain à ce jour. Associé à 12 Go de RAM et fonctionnant sous Android 15, le Xperia 1 VII promet une expérience utilisateur fluide et réactive, capable de répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Les dimensions du téléphone, révélées par une certification FCC récente, indiquent un appareil mesurant 162 x 74,5 x 8,5 mm, ce qui le rend légèrement plus épais que son prédécesseur. Cette augmentation pourrait s'expliquer par l'intégration d'une batterie plus généreuse, avec une capacité typique de 5000 mAh, identique à celle du Xperia 1 VI. D'après les sources proches du dossier, la charge rapide 45W sera également de la partie.

L'écran OLED de 6,5 pouces devrait conserver le format signature 21:9 de Sony, offrant une résolution impressionnante et un taux de rafraîchissement élevé. Si les rumeurs se confirment, nous pourrions même voir une amélioration du taux de rafraîchissement à 144 Hz, contre 120 Hz sur le modèle actuel.

Un système photographique qui évolue subtilement

La photographie a toujours été un point fort des smartphones Sony, et le Xperia 1 VII ne devrait pas déroger à cette règle. D'après les informations disponibles, hors Geekbench qui ne donne pas ces détails, l'appareil embarquerait un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels offrant une plage focale de 70-200 mm, ainsi qu'une caméra frontale de 12 mégapixels.

Les images du téléphone qui ont aussi fuitées suggèrent des améliorations notables au niveau du module photo, notamment un objectif périscopique plus grand et des modifications au niveau de l'ultra grand-angle. Ces évolutions, bien que discrètes, pourraient se traduire par des performances photographiques encore plus impressionnantes, notamment en conditions de faible luminosité et pour les prises de vue à distance.

Sony pourrait également intégrer sa technologie de capteur Exmor T sur l'ensemble des caméras arrière, ce qui améliorerait considérablement les performances en matière de vitesse de lecture, de plage dynamique et de capacités en basse lumière.

Fidélité aux fondamentaux qui font la différence

Dans un marché où la standardisation gagne du terrain, Sony continue de se démarquer en conservant des fonctionnalités que la plupart des fabricants ont abandonnées. Le Xperia 1 VII devrait ainsi conserver le port jack 3,5 mm pour les écouteurs, une rareté sur les appareils haut de gamme en 2025, ainsi qu'un emplacement pour carte microSD permettant d'étendre le stockage.

Ajoutons à cela sa potentielle résistance à l'eau et à la poussière (certification IP68) et le bouton dédié à l'appareil photo, ce qui ferait du Xperia 1 VII un appareil qui devrait être assez remarquable.

Disponibilité et prix

D'après les sources, le Sony Xperia 1 VII sera lancé le 15 mai 2025 au Japon, avec un déploiement mondial prévu pour juillet de la même année. Le prix de départ devrait se situer autour de 1399 dollars aux États-Unis, ce qui le place sur le même segment de ses concurrents directs comme le Samsung Galaxy S25 Ultra et l'iPhone 16 Pro Max.

Reste à connaître son prix en France et à confirmer les caractéristiques techniques évoquées dans cet article.