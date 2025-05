French Days : ces smartphones à moins de 300 € qui valent vraiment le coup

Dès le premier coup d'œil, chacun des trois smartphones affiche une identité esthétique distincte, tant dans la conception globale que dans l’organisation des capteurs photo. Le POCO X6 5G adopte un design aux lignes plutôt modernes avec un dos plat, décliné en trois coloris : noir, bleu et blanc. À l’arrière, les capteurs photo sont agencés dans un îlot rectangulaire noir proéminent sur la partie supérieure gauche, abritant trois objectifs disposés verticalement.

Le Samsung Galaxy A36 mise, quant à lui, sur une esthétique plus épurée et minimaliste : les capteurs photo, au nombre de trois, sont simplement alignés verticalement et intégrés directement dans le dos en verre, sans module apparent. Disponible en noir, lime, lavande ou blanc, le Galaxy A36 se distingue aussi par sa finesse (7,4 mm) et son dos en verre renforcé par du Gorilla Glass Victus+, un choix qui lui confère une certaine élégance. Enfin, le Honor 90 Lite 5G se démarque par des capteurs insérés dans deux cercles légèrement proéminents, eux-mêmes montés sur une plaque rectangulaire ton sur ton. Il est proposé en noir, silver ou cyan avec reflets. Son design reste assez classique avec un profil également plat.

En ce qui concerne les dimensions, le POCO X6 5G est le plus compact, tandis que le Honor 90 Lite 5G est le plus grand. Le Galaxy A36 se situe entre les deux.

Du point de vue de la résistance à l’eau et à la poussière, tous les modèles ne se valent pas. Le Galaxy A36 dispose de la certification IP67, signifiant qu’il est étanche à la poussière et peut être immergé temporairement dans l’eau. Le POCO X6 5G est certifié IP54, le protégeant contre les projections d’eau mais pas contre une immersion. Le Honor 90 Lite 5G, pour sa part, ne bénéficie d’aucune certification d’étanchéité officielle, ce qui le place en retrait sur ce critère.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les trois modèles présentent des configurations bien distinctes. Le POCO X6 5G embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, une puce de milieu de gamme plutôt récente et efficace. Il est proposé avec 8 Go ou 12 Go de RAM, et avec 256 Go ou 512 Go de stockage, extensible via une carte microSD, ce qui est de plus en plus rare.

Le Galaxy A36 est doté d’un Snapdragon 6 Gen 3 (gravé en 4 nm), un SoC de génération plus récente mais légèrement moins performant dans les tâches intensives. Il est couplé à 8 Go de RAM, avec 128 ou 256 Go de stockage, mais sans port microSD. Enfin, le Honor 90 Lite 5G se contente d’un MediaTek Dimensity 6020, une puce moins véloce destinée aux usages plus basiques. Il est équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension.

En tenant compte de la puissance brute et de la gestion de la mémoire, le POCO X6 5G s’impose comme le smartphone le plus performant de ce comparatif, en particulier dans sa version 12 Go. Il est suivi par le Galaxy A36, dont le processeur plus moderne mais légèrement en retrait en puissance est compensé par une bonne gestion thermique et énergétique. Le Honor 90 Lite, avec son SoC plus modeste, arrive en dernière position sur ce critère.

En ce qui concerne les écrans, les différences sont notables. Le POCO X6 5G propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces, avec une définition Full HD+ (1080 x 2400), un pic de luminosité allant jusqu’à 1800 cd/m², une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR10 et Dolby Vision. L’écran est plat et protégé par du Gorilla Glass Victus. Le Galaxy A36, pour sa part, embarque une dalle Super AMOLED de 6,64 pouces, également en Full HD+ (1080 x 2340), avec un pic de luminosité de 1200 cd/m², un taux de rafraîchissement équivalent de 120 Hz, et une compatibilité HDR10. Son écran est aussi plat et bénéficie du Gorilla Glass Victus+, légèrement plus résistant. Le Honor 90 Lite 5G, en revanche, propose une dalle LCD de 6,7 pouces avec une définition comparable (1080 x 2388), mais se limite à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, sans compatibilité HDR ni information sur la luminosité maximale.

Dans l’ordre de qualité, l’écran du POCO X6 5G se positionne en tête grâce à son pic lumineux très élevé, sa compatibilité Dolby Vision et son taux d’échantillonnage tactile avancé. Le Galaxy A36 suit de près avec un excellent écran Super AMOLED, légèrement plus petit, mais tout aussi fluide. Le Honor 90 Lite, bien qu’ayant une taille supérieure, se situe en retrait du fait de sa technologie LCD et de ses limitations techniques.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les trois modèles optent pour des configurations à triple capteur dorsal, mais avec des philosophies différentes. Le POCO X6 5G s’appuie sur un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 16 mégapixels.

Le Galaxy A36 dispose, lui aussi, d’un capteur principal stabilisé optiquement, d’une résolution de 50 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels à 123° et un capteur macro de 5 mégapixels.

Le module frontal propose une résolution de 12 mégapixels. Enfin, le Honor 90 Lite 5G mise sur un capteur principal de 100 mégapixels, non stabilisé, accompagné d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Il est équipé d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Malgré son capteur principal très haute définition, le Honor 90 Lite ne surpasse pas ses concurrents du fait de l’absence de stabilisation optique. Le Galaxy A36 se montre plus équilibré grâce à une stabilisation efficace, une bonne ouverture et une meilleure polyvalence. Le POCO X6 5G propose également une très bonne qualité photo, mais l’ouverture plus large du Galaxy A36 et son ultra grand-angle plus performant le placent légèrement devant. L’ordre de qualité photographique serait donc : Galaxy A36, POCO X6 5G, puis Honor 90 Lite 5G.

Côté connectivité, le Galaxy A36 prend l’avantage avec un Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3, la compatibilité eSIM et la technologie NFC. Le POCO X6 5G propose un Wi-Fi 5, du Bluetooth, le NFC, une prise jack et même un émetteur infrarouge, un rare atout. Le Honor 90 Lite 5G propose un Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.2, la NFC, mais ni prise jack, ni émetteur infrarouge, ni eSIM. Quant au lecteur d’empreintes digitales, il est situé sous l’écran pour le Galaxy A36 et le POCO X6 5G, tandis qu’il est placé sur le côté (dans le bouton) pour le Honor 90 Lite.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Les trois smartphones présentent des capacités de batterie différentes. Le POCO X6 5G embarque une batterie de 5100 mAh, légèrement supérieure à celle du Galaxy A36 (5000 mAh) et significativement plus élevée que celle du Honor 90 Lite 5G (4500 mAh). En théorie, le POCO X6 5G pourrait offrir la meilleure autonomie, bien que cette donnée reste très dépendante de l’usage (jeux, navigation, vidéos, etc.) et de l’optimisation logicielle.

Concernant la recharge, le POCO X6 5G prend aussi l’avantage avec une charge rapide à 67 watts, de quoi retrouver une grande partie de l’autonomie en moins de 30 minutes. Le Galaxy A36 se positionne juste derrière avec une puissance de charge de 45 watts. Le Honor 90 Lite, quant à lui, ferme la marche avec une recharge limitée à 35 watts, ce qui le rend plus lent à recharger que ses concurrents.

Enfin, aucun des trois smartphones n’offre la recharge sans fil, ni la charge inversée. Cette absence est typique de cette gamme de prix, mais reste un manque pour les utilisateurs les plus exigeants.