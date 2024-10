Ce smartphone de Samsung à petit prix prend la place numéro 1 des ventes sur Amazon !

Alors que le Galaxy A16 est sorti il y a quelques jours presque dans l’anonymat, le Galaxy A15 fait parler de lui en se plaçant numéro 1 des ventes sur Amazon. En soit, nous ne pouvons pas être étonnés, car son prédécesseur, le Galaxy A14, était le smartphone le plus vendu par la firme l’année dernière.

C’est avec plaisir que nous trouvons le Galaxy A15 numéro 1, car il s’agit tout simplement d’un smartphone aux très bonnes caractéristiques, surtout pour son prix abordable.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A15 est un smartphone de milieu de gamme, mais à la limite de l’entrée de gamme, ce qui en fait un véritable must have pour ceux qui cherchent un appareil à petit prix, mais avec des caractéristiques milieu de gamme.

Il possède par exemple un grand écran 6,5 pouces Super Amoled qui le rend idéal pour ceux qui aiment le streaming vidéo en bonne qualité, ou même pour les fans de jeux mobiles. Globalement, il est polyvalent et s’adapte à tous les profils qui cherchent un appareil récent, mais à petit prix.

Le Galaxy A15 numéro 1 des ventes sur Amazon

En ce moment, vous pouvez vous procurer le Galaxy A15 pour un tout petit prix sur Amazon puisque celui-ci est proposé pour seulement 142 € !

Et vous pouvez même le payer en 4 fois. L'avantage d'Amazon est son service de suivi et de livraison très performant qui vous permet de recevoir facilement et dans les meilleures conditions votre appareil, chez vous ou en point retrait.