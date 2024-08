Ce smartphone est l’un des meilleurs rapports qualité prix disponible chez Xiaomi !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone polyvalent du constructeur chinois Xiaomi, idéal pour une utilisation quotidienne tout en offrant des performances très poussées dans le domaine multimédia. Son écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une expérience de jeu fluide et un streaming vidéo de haute qualité, rendant chaque interaction visuelle immersive et agréable.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Avec une batterie de 5000 mAh, ce modèle assure une autonomie prolongée, permettant de passer la journée sans souci de recharge constante. De plus, ses 8 Go de RAM garantissent une fluidité et une réactivité remarquables, que ce soit pour gérer des applications lourdes ou pour « multitâcher » sans ralentissement.

En somme, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus combine des caractéristiques idéale pour offrir un rapport qualité-prix très avantageux à ceux qui ont besoin d'un smartphone pour les multimédias.

