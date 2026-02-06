Ce smartphone Honor coûte 4 fois moins cher qu'un iPhone et sa batterie dure deux fois plus longtemps

Le Honor 400 Smart confirme son statut de référence absolue en restant numéro 1 du classement DXOMARK depuis plusieurs mois. Trouvez ce champion de l'autonomie chez CertiDeal pour une fraction du prix d'un iPhone.

Rémi Deschamps - publié le 06/02/2026 à 17h45
Le Honor 400 Smart

En février 2026, le marché des smartphones voit passer de nombreuses nouveautés, mais aucune n'a encore réussi à détrôner le Honor 400 Smart sur le terrain de l'endurance. Ce modèle reste, mois après mois, le choix le plus rationnel pour ceux qui refusent de charger leur téléphone quotidiennement.

 

Le maintien de ce smartphone en tête du classement DxoMark de l'autonomie prouve la qualité de sa conception. Même face aux derniers fleurons sortis cette année, l'optimisation de sa batterie reste inégalée, offrant souvent plus de trois jours d'utilisation réelle.

Vous pouvez consulter la solidité de ce classement sur le site officiel de Dxomark.

La fiche technique du Honor 400 Smart

Le secret de sa longévité réside dans l'utilisation d'un processeur très efficace qui ne bloque absoilument pas la fluidité du modèle. Son écran OLED de 120 Hz consomme peu d'énergie, permettant de profiter d'une image de haute qualité sans vider la batterie du smartphone. C'est un équilibre technique rare sur le marché.

 

✅ Points forts

  • Toujours numéro 1 de l'autonomie en 2026
  • Prix très bas

☑️ À prendre en compte

  • Performances suffisantes mais pas orientées gaming intensif
  • Recharge rapide moins véloce que sur les modèles Ultra

Pourquoi le Honor 400 Smart est le meilleur choix en 2026 ?

Choisir un modèle qui domine le classement depuis plusieurs mois est un vrai gage de sécurité. Le Honor 400 Smart n'est plus une surprise, mais une valeur confirmée par le temps. À environs 150 €, voire moins chez certains marchands, c'est en plus un modèle très peu cher que nous recommandons à tous ceux qui mettent l'autonomie et la durabilité aux centre de leurs préocupations.

 
Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
