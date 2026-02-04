« Droit à la réparation » : Notre sélection des smartphones abordables avec une étiquette énergétique A

En matière de design, ces trois smartphones adoptent des orientations esthétiques distinctes, tout en respectant les codes actuels du marché. Le Honor 400 Smart se caractérise par des lignes relativement sobres, un châssis aux profils majoritairement plats et un module photo arrière carré installé dans le coin supérieur gauche. Il est proposé dans plusieurs coloris classiques pensées pour limiter les traces de doigts.

De son côté, le Motorola Edge 60 Fusion se démarque par un écran incurvé sur les côtés, ce qui lui confère un aspect plus fluide et un toucher légèrement différent en main. À l’arrière, les capteurs photo sont regroupés dans un module carré soigné, qui s’intègre harmonieusement au dos de l’appareil. Les finitions mettent l’accent sur des couleurs plus travaillées.

Quant au Xiaomi 15T, il adopte un format plus imposant, avec des tranches plates et un module photo arrière de forme carrée là aussi, clairement identifiable. Plusieurs coloris sont disponibles, allant de tons sobres à des nuances plus lumineuses.

En comparaison, le Xiaomi est le plus grand et le plus lourd des trois, tandis que le Motorola est le plus léger. Le Honor se situe entre les deux. En matière de résistance, le Xiaomi bénéficie d’une certification IP68 attestant d’une protection avancée contre l’eau et la poussière, le Motorola affiche également une résistance élevée selon des normes strictes, tandis que le Honor propose une protection plus basique, suffisante pour les aléas du quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le terrain des performances, les différences entre ces modèles deviennent plus marquées. Le Honor 400 Smart repose sur un processeur Qualcomm Snapdragon de série intermédiaire, associé à 6 Go de mémoire vive et à un espace de stockage interne de 128 Go. Cette configuration assure une bonne fluidité pour les usages courants, comme la navigation, la vidéo ou les applications sociales, tout en restant mesurée en consommation énergétique.

Le Motorola Edge 60 Fusion s’appuie quant à lui sur un processeur MediaTek Dimensity 7300, épaulé par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Il offre ainsi un équilibre convaincant entre réactivité et efficacité, avec en outre la possibilité d’étendre la capacité de stockage par carte microSD, un point devenu rare sur ce segment.

Le Xiaomi 15T se positionne nettement au-dessus en termes de puissance brute, grâce à un processeur MediaTek 8400 Ultra de gamme supérieure, combiné à 12 Go de mémoire vive et à un stockage rapide de grande capacité. En pratique, cela se traduit par une meilleure aisance dans les usages exigeants.

Concernant l’affichage, le Xiaomi propose la plus grande dalle AMOLED, avec une fréquence de rafraîchissement élevée et une luminosité importante. Le Motorola suit de près avec son écran pOLED incurvé très fluide, tandis que le Honor, bien que généreux en taille, se montre plus modeste sur le plan de la qualité globale.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs, et là encore, les approches diffèrent sensiblement. Le Honor 400 Smart est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, complété par un capteur secondaire destiné à la gestion de la profondeur ou à la prise de vues rapprochées. L’ensemble se montre adapté aux clichés du quotidien, sans chercher une polyvalence excessive. La caméra frontale permet quant à elle de réaliser des selfies corrects pour un usage courant. Le Motorola Edge 60 Fusion mise sur une configuration plus équilibrée, avec un capteur principal de 50 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels, offrant davantage de flexibilité dans les compositions. À l’avant, la caméra de trente-deux mégapixels assure des autoportraits détaillés.

Le Xiaomi 15T se place clairement en tête sur le plan photographique, avec une configuration plus complète comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de même définition et un ultra grand-angle, permettant de couvrir un large éventail de situations. En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G, le Wi-Fi et le Bluetooth, et intègrent la technologie NFC pour les paiements sans contact.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie représente un autre axe majeur de comparaison, d’autant plus dans une logique de durabilité. Le Honor 400 Smart se distingue par une batterie de très grande capacité, ce qui laisse présager une endurance confortable, notamment pour des usages prolongés répartis sur la journée. Cette capacité importante compense une puissance de recharge plus modérée, orientée vers la préservation de la batterie sur le long terme.

Le Motorola Edge 60 Fusion adopte une approche différente, avec une batterie légèrement plus petite mais associée à une recharge rapide plus puissante, permettant de récupérer une autonomie significative en peu de temps.

Le Xiaomi 15T combine une capacité intermédiaire avec une recharge rapide efficace, offrant un compromis équilibré entre endurance et rapidité de recharge.

En conditions réelles, le Honor pourrait offrir la meilleure autonomie brute, bien que, comme toujours, celle-ci dépende fortement des usages et des réglages. Aucun des trois modèles ne propose la recharge sans fil. Dans l’ensemble, ces smartphones démontrent qu’il est possible de concilier autonomie satisfaisante, recharge maîtrisée et consommation énergétique optimisée, tout en restant dans des gammes de prix accessibles et compatibles avec une démarche plus responsable.

