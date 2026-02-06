Test du Honor Magic8 Pro : le flagship qui bouscule les ténors du haut de gamme

Fiche technique

Écran OLED 6,71 pouces, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 Go de mémoire vive (extensibles)

512 Go de stockage interne (non extensible)

Triple capteur photo : 50 + 200 + 50 mégapixels / 50 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 6270 mAh charge 100 W et sans fil

Étanchéité : IP66/IP68/IP69K

Système d’exploitation Android 16 avec surcouche MagicOS

Design

Le Honor Magic8 Pro prend donc la relève de l’excellent Magic7 Pro et assume toujours un positionnement résolument premium avec un châssis en métal et un dos en verre qui reprennent les codes des flagships les plus ambitieux du moment. Comme son prédécesseur, le format reste imposant mais bien maîtrisé, avec un écran d’environ 6,7 pouces contenu (contre 6,8 pouces pour le Magic7 Pro) et des bordures très fines ainsi que des tranches légèrement arrondies qui facilitent la prise en main malgré le gabarit.

Honor mise ici sur un écran aux bords incurvés sur les quatre côtés, ce qui donne visuellement l’impression que l’image déborde de la façade, à la manière d’un Xiaomi 15 Ultra mais avec des courbes encore plus marquées.

D’après notre test, cet effet « waterfall » séduit au premier regard, surtout face à un Google Pixel 10 Pro XL beaucoup plus plat, mais pourra diviser ceux qui préfèrent la sobriété d’un iPhone 17 Pro Max aux angles plus nets.

Le dos du Magic8 Pro met en avant un imposant module photo circulaire ou quasi circulaire, centré dans la partie supérieure, qui devient immédiatement la signature visuelle de l’appareil. D’après notre test, Honor a particulièrement soigné l’intégration de ce bloc avec une protubérance maîtrisée qui évite que le téléphone ne « cliquette » trop sur une table, même si l’épaisseur reste plus marquée que sur un OnePlus 15 davantage axé sur la finesse.

Les finitions du verre arrière alternent entre un rendu mat qui limite les traces de doigts et des déclinaisons plus brillantes, notamment sur certaines couleurs, ce qui permet à chacun de trouver le style qui lui correspond. L’appareil est décliné en noir, bleu clair ou doré. Le niveau de soin apporté à l’assemblage, aux joints et aux transitions entre les matériaux se situe clairement au niveau du Galaxy S25 Ultra et de l’iPhone 17 Pro Max, ce qui n’était pas toujours le cas des générations Honor plus anciennes.

À l’avant, le poinçon centré pour la caméra frontale s’intègre discrètement dans la dalle, et la symétrie des bordures renforce la sensation de monolithe technologique.

Selon nous, le ratio d’occupation de l’écran est l’un des points forts de ce Magic8 Pro, qui n’a clairement rien à envier à un Galaxy S25 Ultra en termes de finesse d’affichage en façade. Le lecteur d’empreintes digitales est logé sous la dalle ; il se montre rapide et fiable, alors qu’il est placé dans une position idéale, soit à environ 4 cm du bord inférieur permettant de poser naturellement le pouce dessus.

La reconnaissance faciale peut venir en renfort pour le déverrouillage rapide.

La certification IP68 et IP69K assure une protection totale contre l’eau, même à haute pression et hautes températures ainsi qu’à la poussière. On retrouve ce niveau sur le Magic8 Lite mais également sur le OnePlus 15, par exemple. En outre, le Magic8 Pro respire la solidité, avec un châssis bien rigide et une impression de robustesse lorsqu’on le manipule, ce qui rassure pour un smartphone à plus de 1000 euros. En revanche, l’écran très incurvé expose davantage aux chocs sur les bords que les dalles plus plates d’un Pixel ou d’un iPhone.

Sur le profil droit, il y a les boutons classiques pour gérer le volume, la mise en veille et, c’est une nouveauté par rapport au Magic7 Pro, un bouton sensitif dont on peut choisir la fonctionnalité dans les paramètres (appareil photo, IA, suggestions d’écran IA, accès rapide aux paramètres, amélioration des photos par IA, Honor IA, souvenirs IA, Google Lens). Notez qu’il est possible d’y associer trois fonctions avec soit un appui court, une double pression ou un appui long. Lorsqu’on utilise l’application Appareil photo, cette touche permet de gérer le niveau de zoom. C’est très bien pensé.

Côté connectivité, on retrouve un port USB-C, des haut-parleurs stéréo et l’absence de prise jack 3,5 mm, un choix désormais généralisé à ce niveau de gamme. Selon notre test, la qualité des haut-parleurs est au rendez-vous, avec un volume élevé et un bon sens de la stéréo pour regarder des vidéos ou jouer sans casque, même si le Galaxy S25 Ultra conserve un léger avantage sur l’ampleur sonore. Le tiroir SIM dispose d’une double SIM (nano SIM + eSIM), ce qui le rend apte à la fois à un usage pro que perso ou pour les voyages. Comparé à un OnePlus 15 ou à un Xiaomi 15 Ultra, le Magic8 Pro ne manque rien d’essentiel sur ce plan, même si certains regretteront l’absence de port microSD pour étendre le stockage. Enfin, notez la présence d’un émetteur infrarouge permettant de le transformer en une télécommande universelle via l’application idoine, ce qui permet s’avérer pratique dans certaines circonstances.

Selon notre test, la prise en main du Magic8 Pro se distingue par un bon équilibre du poids, qui évite l’effet « brique » parfois reproché aux smartphones très photographiques comme le Galaxy S25 Ultra. La répartition des masses et les courbes du dos le rendent plus agréable à tenir qu’un Pixel 10 Pro XL au design plus anguleux, tout en restant un peu moins compact qu’un OnePlus 15 souvent vanté pour sa finesse.

Dans l’ensemble, le Magic8 Pro réussit son pari car il coche toutes les cases d’un design haut de gamme abouti, avec une vraie identité visuelle.

L’écran

Le Honor Magic8 Pro s’appuie sur une dalle OLED LTPO d’environ 6,7 pouces affichant une définition de 1256 x 2808 pixels au maximum, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative qui oscille entre 1 et 120 Hz, selon les besoins. Nous avons trouvé que la finesse d’affichage était irréprochable, qu’il s’agisse de lire du texte, de naviguer sur le web ou de regarder des vidéos en haute définition ; on ne distingue aucun pixel à distance normale. L’utilisation de la technologie LTPO permet au smartphone d’ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement en fonction du contenu, ce qui aider à économiser de l’énergie lorsque l’on affiche des images statiques. Face à un Galaxy S25 Ultra ou un iPhone 17 Pro Max, Honor ne prend aucun retard sur ce point, et se place même dans le haut du panier des écrans Android.

La luminosité est l’un des arguments majeurs de cette dalle, avec des pics très élevés annoncés (jusqu’à 6000 cd/m²), qui dépassent largement les besoins du quotidien. D’après notre test, en plein soleil, le Magic8 Pro reste parfaitement lisible, même sur des contenus HDR très lumineux, ce qui le rend particulièrement agréable pour la photo ou la vidéo en extérieur. Sur ce terrain, il rivalise sans problème avec les champions de la catégorie que sont le S25 Ultra (qui profite cependant d’une dalle avec moins de reflet) et le 17 Pro Max, réputés pour leurs dalles extrêmement lumineuses. En intérieur, la gestion de la luminosité automatique nous a semblé bien calibrée, avec des transitions fluides et sans variation brutale, ce qui renforce le confort au quotidien selon notre test.

Les réglages d’affichage sont particulièrement complets, avec la possibilité d’ajuster finement la température des couleurs, de choisir entre plusieurs profils (plus naturels ou plus saturés) et d’activer un mode sombre efficace. Selon notre test, le profil par défaut tire légèrement vers le froid, comme souvent chez Honor, mais un passage dans les paramètres permet de retrouver une colorimétrie plus neutre et proche des standards visés par les créateurs de contenus, si vous le souhaitez. Comparé à un Pixel 10 Pro XL, qui mise sur une colorimétrie très maîtrisée, le Magic8 Pro demande un court ajustement initial, mais peut ensuite offrir un rendu tout à fait crédible pour une consultation exigeante de photos ou de vidéos.

La réactivité tactile s’est avérée excellente, avec un temps de latence très faible qui se ressent particulièrement dans les jeux d’action ou les applications de dessin. Les amateurs de jeux compétitifs pourront profiter d’animations très fluides, au niveau de ce que proposent un OnePlus 15 ou un Xiaomi 15 Ultra, qui sont également réputés pour optimiser ce point.

La dalle gère naturellement le HDR, ce qui se traduit par une belle profondeur des noirs et des pics de luminosité impressionnants sur les contenus compatibles. D’après notre test, les séries et films sur les plateformes de streaming prennent une dimension particulièrement immersive, avec des contrastes marqués et des couleurs vives, sans virer à la caricature si l’on reste sur les profils d’affichage les plus neutres.

En somme, pour nous, le Magic8 Pro embarque l’un des meilleurs écrans du marché Android, avec une combinaison rare de luminosité, de fluidité et de réglages poussés.

Le système et les applications

Le Honor Magic8 Pro tourne sous Android 16 habillé par la surcouche MagicOS dans sa version la plus récente (10 au moment de notre test), fortement axée sur l’intelligence artificielle. L’interface est à la fois moderne et dense en fonctionnalités, tout en demeurant suffisamment claire pour que l’on s’y retrouve après quelques jours d’usage. Vous ne rencontrerez aucune difficulté à l’appréhender si vous avez déjà eu un smartphone de la marque.

Les menus sont organisés de manière logique, avec des paramètres bien structurés, ce qui facilite la personnalisation sans se perdre dans d’innombrables sous-menus. Face à un Pixel 10 Pro XL qui mise sur la simplicité de l’expérience Google pure, le Magic8 Pro apparaît un peu plus chargé, mais offre selon nous davantage d’options avancées.

Honor promet jusqu’à sept ans de mises à jour système et de sécurité, un engagement qui le place au niveau des meilleures politiques du marché, à l’image de ce que proposent Google et Samsung sur leurs derniers flagships. Cet argument pèse lourd au moment de choisir entre plusieurs modèles au tarif similaire, car il garantit une durée de vie logicielle longue pour un smartphone aussi onéreux. En comparaison, certains concurrents chinois comme Xiaomi ou même OnePlus restent parfois un cran en dessous sur la durée annoncée, même si leurs mises à jour restent globalement fiables. Selon nous, cet engagement de longévité permet enfin à Honor de rivaliser réellement avec l’iPhone 17 Pro Max sur le terrain de la durée de support, alors qu’Apple dominait historiquement ce sujet.

Au quotidien, l’interface MagicOS s’est montrée très fluide lors de notre test, sans ralentissements gênants, même avec plusieurs applications gourmandes ouvertes. Les animations sont soignées et cohérentes, ce qui renforce la sensation de produit haut de gamme. L’écran d’accueil, le tiroir d’applications (activable ou non) et les options de personnalisation (thèmes, icônes, fonds d’écran animés) permettent de façonner l’environnement visuel à son goût. Selon notre test, on retrouve un niveau de souplesse proche de ce que propose un Xiaomi 15 Ultra sous HyperOS ou un OnePlus 15 sous OxygenOS, tout en conservant une identité propre.

Les fonctions d’intelligence artificielle occupent une place centrale dans l’expérience Magic8 Pro à partir d’un menu spécifique dans les paramètres. Il y a des suggestions d’affichage d’applications sur la page d’accueil. On peut activer la barre latérale, synchroniser automatiquement certains fichiers téléchargés dans les applications et utiliser le portail magique de Honor pour passer rapidement d’un élément capturé sur l’écran à différentes applications réduisant ainsi les actions à réaliser.

On retrouve également, par exemple, des outils d’extractions rapides des textes des images, la possibilité d’obtenir des résumés de contenus, des traductions en temps réel lors des appels téléphoniques, de l’assistance à la rédaction et de l’optimisation des photos, directement intégrés dans l’interface. Notez aussi que la fonction de détection de deepfake et de clonage de la voix est présente, permettant de limiter les tentatives d’arnaques. C’est une excellente chose.

L’interface peut être bien entendu manipulée depuis l’écran mais aussi, dans une certaine mesure, avec des gestes aériens. En outre, le contrôle des notifications de la bannière peut s’effectuer via les mouvements des yeux.

Ces fonctions IA se révèlent surtout utiles pour gagner du temps dans certaines tâches : rédiger un mail plus rapidement, résumer un long article ou nettoyer une photo en un geste grâce à un outil de type gomme magique. Par rapport au Pixel 10 Pro XL, fortement tourné lui aussi vers l’IA, le Magic8 Pro propose une approche un peu moins minimaliste mais plus riche en options.

Du côté des applications préinstallées, on retrouve les classiques de Google (Gmail, Maps, YouTube, etc.) ainsi que plusieurs applications maison Honor pour la galerie, la musique, les notes ou encore la gestion du téléphone. La quantité de bloatware reste acceptable pour un smartphone de ce type, et la plupart des apps non essentielles peuvent être désinstallées ou désactivées. L’espace réellement occupé par le système et les applications préinstallées était d’un peu plus de 38 Go. Il reste largement de quoi installer jeux, vidéos et photos sans se sentir à l’étroit, malgré l’absence de port microSD.

Les performances

Le Honor Magic8 Pro est propulsé par un Snapdragon 8 Elite Gen 5 de dernière génération gravé en 3 nm, épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5X et un stockage répondant à la norme UFS 4.1. Notez qu’il est possible de profiter de 12 Go de mémoire vive supplémentaire venant puiser dans l’espace de stockage. Cette configuration place le smartphone dans le haut du panier des appareils Android en 2026, avec des performances brutes capables de rivaliser avec les S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra et OnePlus 15 équipés de puces similaires. L’ouverture des applications est instantanée, le multitâche ne pose aucun problème et la navigation dans l’interface reste d’une fluidité constante, même après plusieurs jours d’usage intensif. À l’usage, nous n’avons pas constaté aucun micro-lags gênants, ce qui confirme la bonne optimisation logicielle de MagicOS sur ce modèle.

Sur les jeux vidéo, le Magic8 Pro se montre particulièrement à l’aise. Selon notre test, les titres les plus gourmands tournent avec un niveau de détails élevé tout en maintenant une fréquence d’images stable, souvent proche de 60 images par seconde, voire davantage lorsque les jeux le permettent. La gestion thermique s’avère maîtrisée : le smartphone chauffe, mais sans devenir inconfortable en main, même après de longues sessions, et les performances se stabilisent sans chute brutale dans les benchmarks prolongés. Sur ce point, Honor se rapproche de la tenue exemplaire d’un Galaxy S25 Ultra, et nous semble plus constant que certains modèles concurrents plus agressifs mais moins stables dans la durée.

La présence d’une mémoire vive performante permet au Magic8 Pro de garder de nombreuses applications en mémoire sans avoir à les recharger en permanence. Selon notre test, passer d’un réseau social à un jeu puis à une application de messagerie ou de streaming se fait sans perte d’état notable, ce qui renforce la sensation de fluidité globale. L’absence d’extension de RAM virtuelle n’est pas un problème majeur au vu du volume physique déjà présent, contrairement à certains appareils milieu de gamme qui comptent davantage sur cette astuce logicielle. Face au Pixel 10 Pro XL, qui mise davantage sur l’efficacité globale que sur la puissance brute, le Magic8 Pro prend un avantage net dans les scénarios les plus exigeants.

En termes de positionnement, le Magic8 Pro se place clairement comme un flagship complet, capable de rivaliser avec l’ensemble des modèles cités en début d’article. Selon notre test, il offre une marge de puissance largement suffisante pour plusieurs années d’usage, y compris si les applications et jeux deviennent plus gourmands. Par rapport à l’iPhone 17 Pro Max, qui reste souvent devant sur certains benchmarks CPU ou GPU, les écarts se révèlent peu perceptibles dans la vie de tous les jours, en dehors de quelques applications iOS très optimisées. Globalement, le Magic8 Pro figure selon nous parmi les smartphones Android les plus réactifs du moment, sans réel point faible sur ce volet.

Le multimédia

Comme son prédécesseur, le Honor Magic8 Pro mise très clairement sur la photo pour se démarquer, avec un trio de capteurs ambitieux dominé par un téléobjectif périscope de 200 mégapixels.

L'interface est assez classique avec tout de même la possibilité d'accéder rapidement à certains filtres, le cas échéant. Le menu Plus permet d'ouvrir d'autres modes de prises de vue : Multi-vidéo, Ralenti, Panorama, Light Painting, Accéléré, Super Macro, Haute résolution, Scène et Scanner un document.

D’après nos essais, le capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique délivre des clichés de très haute qualité dans la plupart des conditions, avec un excellent niveau de détail, une bonne gestion du bruit et une colorimétrie globalement équilibrée. Les images de jour sont contrastées et agréables à l’œil, sans saturation excessive si l’on reste sur les profils par défaut, même si certains concurrents comme le Xiaomi 15 Ultra peuvent pousser un peu plus les couleurs pour un rendu plus spectaculaire.

Le téléobjectif périscope de 200 mégapixels constitue l’une des signatures fortes du Magic8 Pro. Il permet effectivement d’obtenir des zooms optiques et hybrides très détaillés à longue distance, là où beaucoup de concurrents commencent à montrer leurs limites. À des grossissements intermédiaires, comme x5 ou x10, le niveau de piqué reste très impressionnant, ce qui en fait un outil redoutable pour photographier des sujets éloignés, des bâtiments ou des scènes urbaines. Comparé au Pixel 10 Pro XL, champion historique du zoom, le Magic8 Pro se situe au-dessus sur certains scénarios, ce qui confirme sa légitimité sur ce terrain.

L’ultra grand-angle de 50 mégapixels complète ce trio en offrant une focale plus large pour les paysages ou les scènes de groupe. Selon notre test, la cohérence colorimétrique entre le module principal et l’ultra grand-angle est globalement satisfaisante, même si l’on observe parfois une légère baisse de piqué dans les angles, comme souvent sur ce type de capteur. Par rapport au Pixel 10 Pro XL, particulièrement à l’aise sur la gestion du HDR et des scènes complexes, le Magic8 Pro se défend très bien mais peut laisser apparaître quelques petites incohérences de balance des blancs dans les éclairages artificiels chauds. Selon nous, ces nuances restent toutefois marginales pour la plupart des usages.

En basse luminosité, le mode nuit du Magic8 Pro tire bien parti du traitement numérique et de la stabilisation, permettant de conserver un bon niveau de détail tout en limitant le bruit. D’après notre test, les scènes nocturnes sont globalement bien exposées, avec des hautes lumières contenues et des ombres encore lisibles, même si le traitement peut parfois lisser un peu trop certaines textures fines. Face à un Pixel 10 Pro XL ou un iPhone 17 Pro Max, références historiques en photo de nuit, le Magic8 Pro ne démérite pas et se place largement au niveau des meilleurs, même si chacun conserve sa patte particulière. Sur les portraits, le détourage est propre, avec un flou d’arrière-plan agréable et modulable, ce qui le rapproche de la qualité obtenue sur les Galaxy S25 Ultra et iPhone 17 Pro Max.

La partie vidéo permet de filmer en haute définition (jusqu’en 4K, voire plus selon les modes), avec une stabilisation efficace qui rend les séquences à main levée plutôt fluides. Selon notre test, la restitution des couleurs et la gestion de l’exposition sont particulièrement convaincantes, même si l’iPhone 17 Pro Max conserve encore une avance notable sur la constance de la vidéo dans les scènes les plus difficiles. Les outils IA intégrés, comme la recomposition automatique, les suggestions de cadrage ou la possibilité de générer des montages rapides, facilitent la création de contenus pour les réseaux sociaux. Dans l’ensemble, le Magic8 Pro se hisse clairement parmi les meilleurs photophones Android du moment, au niveau d’un S25 Ultra ou d’un Pixel 10 Pro XL, voire devant sur certains scénarios de zoom.

L’autonomie

Le Honor Magic8 Pro embarque une batterie de 6270 mAh sur la version européenne, une capacité déjà très confortable pour un smartphone aussi fin et puissant. Selon notre test, cette configuration lui permet de tenir une longue journée d’usage intensif sans difficulté, voire une journée et demie pour un usage plus modéré, malgré l’écran très lumineux et le SoC haut de gamme. En navigation web, réseaux sociaux, streaming vidéo et photo ponctuelle, nous n’avons jamais eu l’impression de devoir surveiller le pourcentage de batterie en permanence, ce qui est rassurant pour un flagship aussi complet.

La charge rapide filaire jusqu’à 100 W et la charge rapide sans fil jusqu’à 80 W sont vraiment des atouts majeurs pour cet appareil. Il est ainsi possible de récupérer une très grande partie de la batterie en une trentaine de minutes via la charge filaire, ce qui change réellement le confort d’usage au quotidien. La charge sans fil est elle aussi particulièrement rapide pour ce segment, dépassant nettement ce que proposent la plupart des concurrents, y compris certains modèles premium qui restent plus modestes sur ce point.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Honor Magic8 Pro est livré avec un câble USB-C vers USB-C ainsi qu’un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Selon nous, le Honor Magic8 Pro est clairement l’un des smartphones Android les plus complets du moment, avec un écran très lumineux, des performances de très haut niveau et un bloc photo particulièrement convaincant, surtout grâce à son téléobjectif périscope de 200 mégapixels. D’après notre test, il rivalise sans complexe avec les Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 15 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL et OnePlus 15, en se démarquant notamment par ses performances, ses très grandes qualité photo, un écran agréable en toutes circonstances, sa vitesse de charge et ses engagements de mises à jour sur plusieurs années.

Si on veut vraiment lui chercher des défauts, on peut lui reprocher surtout un prix élevé, l’absence d’extension de stockage (idem pour les autres modèles haut de gamme) et un écran très incurvé qui ne plaira pas à tout le monde, mais si vous privilégiez la photo, l’affichage et la polyvalence au quotidien, nous estimons que le Magic8 Pro mérite clairement sa place dans votre liste de favoris.

