Le Xiaomi 17 Ultra sera proposé à un prix exorbitant en Europe malgré sa batterie réduite

D'après les informations publiées par le leaker français MysteryLupin, le Xiaomi 17 Ultra sera commercialisé à partir de 1499 euros en France. Ce tarif concerne la version équipée de 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne. Avec ce positionnement, le fabricant chinois abandonne son image de marque proposant un rapport qualité-prix agressif sur le segment premium.

En effet, il a toujours été convenu que le smartphone Ultra se plaçait en concurrence frontale avec les modèles phares de Samsung et Apple, notamment le Galaxy S25 Ultra et l'iPhone 17 Pro Max mais avec un prix qui pouvait attirer des clients n’ayant pas les moyens de se payer ces derniers. Avec ce prix, la donne change. En effet, le prix élevé reflète les spécifications techniques avancées et le partenariat photographique avec Leica.

Une batterie moins généreuse en Europe qu'en Chine

Alors que le Xiaomi 17 Ultra est déjà disponible en Chine, la version européenne du embarquerait une batterie de 6000 mAh. Cette capacité reste honorable comparée aux 5000 mAh des smartphones premium classiques, mais elle est inférieure de 800 mAh à celle du modèle chinois qui dispose de 6800 mAh. Cette différence s'explique par les certifications européennes plus contraignantes en matière de sécurité des batteries.

Cette réduction pourrait entraîner une perte d'autonomie estimée entre 10 et 15% pour les utilisateurs européens. Pour un appareil vendu près de 1500 euros, ce compromis technique pourrait décevoir. Le smartphone chinois bénéficie également d'une charge rapide de 90W en filaire et 50W en sans fil.

Un triple capteur photo développé avec Leica

Comme ces prédécesseurs, le Xiaomi 15 Ultra en dernier (rappelons que la marque est directement passée des 15 aux 17), le Xiaomi 17 Ultra mise sur la photographie comme argument principal de vente grâce à son partenariat renforcé avec Leica.

Le module photo comprend trois capteurs : un objectif principal de 50 mégapixels équipé d'un capteur 1 pouce Light Fusion 1050 L, un ultra grand-angle de 50 mégapixels équivalent 14 mm, et un téléobjectif périscope de 200 mégapixels avec zoom optique variable 75-100 mm.

Ce téléobjectif bénéficie de la certification Leica APO, une première mondiale sur smartphone qui promet une netteté accrue sur les longues distances et des performances améliorées en basse lumière. Xiaomi et Leica ont approfondi leur collaboration en passant d'un simple développement conjoint à une cocréation stratégique dès les premières étapes de conception.

Notez qu’une version Leica Edition équipée d'une bague de zoom manuelle pourrait également être proposée pour offrir une prise en main proche d'un appareil photo traditionnel.

Des performances de pointe avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Sous le capot, le Xiaomi 17 Ultra intègre le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, accompagné de la puce graphique Adreno 840. Cette configuration assure des performances élevées aussi bien pour la photographie computationnelle que pour le gaming et le multitâche. L'écran OLED LTPO mesure 6,9 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 1 à 120 Hz. La luminosité maximale atteint 3500 cd/m², garantissant une excellente lisibilité en plein soleil. Le stockage utilise la technologie UFS 4.1 pour des vitesses de lecture et d'écriture optimales. Ces spécifications placent irrémédiablement le smartphone parmi les plus performants du marché en ce début d'année 2026.

