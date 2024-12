Ce Xiaomi avec écran AMOLED et 8Go de RAM passe sous les 200 €

Xiaomi est le numéro trois des constructeurs dans le monde derrière Apple et Samsung. On peut dire qu’il s’agit d’une véritable performance, mais qui n’a rien d’une anomalie étant donné que l’enseigne propose une grande diversité d’appareils, ce qui permet à chacun de trouver un modèle adapté à son utilisation.

Parmi les gammes qui ont marqué le marché de leur empreinte, les Redmi Note de Xiaomi sont parmi les plus populaires et emportent chaque année l’adhésion d’une partie du public grâce à des petits prix et des composants de grande qualité là où ça compte.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone milieu de gamme, mais qui réussit à proposer un écran Amoled et 8Go de RAM (virtuellement extensible qui plus est), ce qui lui permet d’être polyvalent et de s’adapter autant aux fans de gaming, qu’à ceux qui aiment regarder des séries en streaming.

Avec sa batterie de 5000 mAh, il est également doué d’une bonne autonomie, il est donc tout aussi adapté pour ceux qui ont un usage plus mesuré de leur smartphone.

