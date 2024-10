Cela peut faire plusieurs centaines d’euros… Samsung vous propose jusqu’à 20 % de remise sur un panier des articles de votre choix

Bon, voilà… Votre téléphone commence à sérieusement avoir le bec qui part en camembert, et vous avez pris la décision « cette fois, c’est fini, j’en ai marre que mon smartphone soit le pingouin qui glisse le moins loin sur la banquise, je prends un vrai smartphone qui ne me lâchera pas au bout de 3 ans ! ».

Vous allez donc regarder les haut de gamme, et bien sûr, Samsung et Apple seront deux marques qui sortiront de vos recherches !

Voir l'offre de Samsung pour profiter de jusqu'à 20 % de réduction

Samsung fait une promotion que l’on en trouve pas souvent

SI vous préférez Android, ce sera Samsung qui aura le dernier mot. Et en ce moment, on peut dire qu’ils ont effectivement les arguments, car pour un panier de trois produits achetés chez eux, vous obtenez 20 % de réduction sur le total, et pour deux produits 15 %.

Une réduction de 20 % peut représenter théoriquement plus de 1000 €, mais pour rester sur un panier «réaliste » il est certain que vous pouvez atteindre 400 €.

La présente promotion vous permet de choisir les produits de votre choix parmi ces catégories :

Smartphones

TV’s

Barre de Son

Tablettes

Ordinateurs

Objets Connectés

Électroménager

Écran PC

Ainsi, vous pouvez très bien acheter un sèche-linge aux côtés d’une nouvelle télévision et d’un Galaxy A55 5G ! 20 % sur un tel panier peut vite faire une très grosse somme.

Le cas du Galaxy S24 Ultra en promotion sur le site de Samsung

Mais, restons sur notre premier cas. Vous souhaitez un nouveau smartphone haut de gamme. Les pliants ne sont pas ce que vous recherchez, vous jetez donc votre dévolu sur le Galaxy S24 Ultra !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil Le test du Samsung Galaxy S24 Ultra

... Mais, vous voulez faire les choses en grand et aussi prendre quelques objets connectés pour le compléter, vous papillonner un peu puis trouver la montre Galaxy Watch7 et des écouteurs Galaxy Buds3 Pro…

La somme totale est imposante, mais vous savez qu’il s’agit d’un investissement sur le long terme, le Galaxy S24 Ultra étant prévu pour avoir jusqu’à 7 ans de mises à jour.

Illustration du panier

Avec la réduction, votre panier de 2037 € passe à 1629,60 € ! Eh oui, 20 % de 2037 €, ça fait 407,40 € de réduction ! Une somme loin d’être négligeable, puisque cela rembourse entièrement le prix de votre future montre Galaxy Watch7 et une partie des Buds3 Pro !

Il s'agit d'un exemple, mais n'hésitez pas à tester plusieurs combinaisons pour découvrir celle qui vous intéressera le plus.