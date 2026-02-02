CertiDeal : -30 € sur tout le site jusqu’à demain pour les derniers jours de soldes

Pour la fin des soldes, CertiDeal applique le code SOLDES30 qui retire 30 € sur tout le site, jusqu’à demain mardi 3 février. Que ce soit des appareils iOS ou Android, vous pourrez trouver de tout sur le site. Mais nous allons surtout nous intéresser aux modèles d’iPhone dans cet article.

Quels sont les modèles d’iPhone que nous vous conseillons d’acheter avec cette offre ?

Actuellement, les modèles les plus intéressants à viser sont les générations des iPhone 13 ou 14, et surtout leurs versions Pro.

Pourquoi ? Elles apportent une fiche technique plus « boostée » que les versions standards pour un prix raisonnable (écran plus confortable, photo plus polyvalente, finitions premium), et donc un choix plus durable.

Ces générations d’iPhone restent compatibles avec les mises à jour qu’Apple apporte régulièrement, ce qui compte pour la sécurité et la longévité.

Pourquoi cette offre est intéressante d’après nous ?

Acheter du reconditionné peut inquiéter, surtout si c’est la première fois. C’est pour cela qu’il est important pour le vendeur d’apporter les bonnes garanties quant à la qualité du produit, chose que CertiDeal fait particulièrement bien.

Nonobstant le fait qu’il s’agisse d’une entreprise française, le reconditionnement est également annoncé en France, avec 30 mois de garantie, une politique de retour simple et la possibilité de payer en plusieurs fois (notamment via PayPal).

Le tout assure un cadre qui limite les mauvaises surprises.

Code SOLDES30 jusqu’à mardi 3 février : si vous visiez un iPhone 13 ou 14, c’est le bon moment pour choisir une version Pro et gagner en confort sur la durée.