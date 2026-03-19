« Le meilleur des deux mondes » : il nous livre son avis sur les Galaxy Buds4 Pro

À retenir : Jason trouve trois points forts, le design « semi-intra », l'intégration dans l'écosystème Samsung et surtout la qualité du son/micros.

Amateur éclairé doté d'une solide connaissance dans le monde des smartphones et de l'audio, Jason est ce que l'on peut appeler un connaisseur. Des Galaxy Buds1 Pro aux Galaxy Buds3 Classics, des casques JBL, écouteurs Jabra, aux Sony XM, il a possédé, ou testé de nombreux appareils.

Or, en tant que connaisseur, la première impression est souvent la bonne et l'expérience de Jason semble confirmer l'expression étant donné que, dès la prise en main, le ressenti l'a été de bon.

Eh oui, avant même d'avoir ouvert la boîte, le soin apporté au packaging annonçait déjà la couleur.

« J'aime le visuel premium de la boîte et des écouteurs », nous confie-t-il quelques jours avant de nous faire son retour pour cet article, alors qu'il examinait les finitions de ce modèle haut de gamme.

Les Galaxy Buds4 Pro

C'est cependant sur la durée que l'on peut vraiment analyser un produit, et c'est justement sur la durée que les Buds4 Pro marquent des points décisifs.

Pour quelqu'un qui les utilise pendant 6 heures d'affilée, le confort est primordial, or Samsung semble avoir trouvé un équilibre rare avec son design « semi-intra ».

Un design « semi-intra » qui change la donne

Pour Jason, l'ergonomie est le point fort majeur de cette génération d'autant qu'elle résout un problème historique des écouteurs de la marque.

C'est incroyable, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Ça t'isole sans rentrer totalement dans le conduit auditif.

Ce choix de conception permet d'éviter la sensation de pression de certains intra-auriculaires classiques tout en maintenant une excellente isolation passive.

Cette dernière s'avère indispensable pour l'efficacité de la réduction active du bruit alors que l'on pourrait craindre une perte d'étanchéité sonore avec un tel format. Selon lui, il s'agit d'une réussite totale en termes d'ergonomie.

✅ Points forts Confort durable : idéal même après 6h d'utilisation.

idéal même après 6h d'utilisation. Finition : un aspect réellement premium.

un aspect réellement premium. Isolation : le design semi-intra est efficace.

le design semi-intra est efficace. Appels : des micros d'une qualité rare. ⚠️ À prendre en compte Investissement : le prix se situe dans le haut du panier.

le prix se situe dans le haut du panier. Codec SSC : superbe mais inutile pour la majorité.

superbe mais inutile pour la majorité. Écosystème : le multipoint est optimal chez Samsung.

L'intégration dans l'écosystème Galaxy, une expérience fluide

Utilisateur d'un Galaxy S25+ et d'une Tab A11+, deux produits très récents du catalogue, Jason a pu tester les Buds4 Pro au cœur de leur habitat naturel, et le verdict est sans appel.

Déjà, il apprécie particulièrement la facilité de paramétrage incluse directement dans le téléphone. Cette centralisation logicielle évite de s'encombrer d'une application tierce puisque tout est intuitif et accessible en un glissement de doigt.

Ensuite, un très gros point fort se trouve du côté de la qualité des micros, bien supérieure à de nombreux autres écosystèmes.

Pour vous donner un exemple, Jason nous explique en vidéo : « Quand je filme en mode vidéo caméra avec un téléphone Samsung, j'ai l'audio en 360° », et effectivement, nous entendons bien sur la vidéo que le son bouge de droite à gauche en fonction de sa position sur l'image !

Et le son est également très chaleureux, on y retrouverait presque le grain du son d'un animateur radio.

Côté technique, notre connaisseur souligne la qualité du codec maison, le SSC (Samsung Seamless Codec), même s'il tempère ses propos. Pour lui, c'est « comme le LDAC », car cela reste « overkill » (un peu too much) pour « 95 % des possesseurs ».

Eh oui, si la qualité audio du codec SSC est superbe, pour en profiter il faut impérativement un smartphone Samsung compatible et une source de très haute fidélité, par exemple une plateforme de streaming audio qui prenne en charge le SSC, or il s'agit pour beaucoup d'abonnements premium chers que ce soit sur Spotify ou Deezer.

De plus, les Buds4 Pro ne prennent pas en charge le LDAC, le codec à très haut débit (Hi-Res) de Sony qui est le plus courant sur les autres smartphones, enfermant une partie des utilisateurs dans l'écosystème Galaxy, à la manière d'Apple et de son univers presque entièrement verrouillé.

Toujours est-il que peu d'utilisateurs se soucient réellement de ce niveau de détail overkill, il ne s'agit donc pas réellement d'un frein.

Enfin, le passage d'un appareil à l'autre se fait de manière instantanée. Le multipoint direct avec sa Tab A11+ fonctionne parfaitement, ce qui permet de passer d'une vidéo sur tablette à un appel sur téléphone sans aucune manipulation.

Fonctionnalité testée Ressenti de l'expert Confort long terme (6h) Excellent (Design semi-intra réussi) Qualité des micros « Vraiment très bon » pour les appels professionnels Paramétrage (S25+) Très facile, totalement intégré au système Audio (Codec SSC) Très haute qualité (mais réservé aux puristes)

Comme pour tout produit positionné sur le segment haut de gamme, le prix peut représenter un obstacle. Jason admet que « le tarif pique fortement », même si la pilule est passée grâce aux mécanismes de fidélité du constructeur.

« J'ai eu 70 € de réduction grâce aux points Reward de Samsung, cumulés avec Samsung Pay. », nous dit-il.

Le prix public est élevé, c'est là le seul véritable point faible du produit, un véritable frein pour certains utilisateurs, mais il existe heureusement des leviers pour rendre l'investissement plus raisonnable.