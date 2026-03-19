Durabilité : « 88% des Français changent de smartphone alors qu'il fonctionne », c'est pour cela que ce smartphone est pensé

En ce mois de mars 2026, le renouvellement des smartphones pose une question de fond sur notre consommation. Les chiffres de l'ARCEP et du CNRS sont formels puisque nos téléphones ne tombent pas seulement en panne, ils « s'essoufflent » techniquement avant l'heure.

Rémi Deschamps - publié le 19/03/2026 à 17h45
Le realme 16 Pro Plus

Selon une étude de l'ADEME, 88 % des Français remplacent un appareil encore fonctionnel, souvent poussés par des ralentissements logiciels ou une autonomie en déclin.

Le constat : l'obsolescence n'est plus seulement matérielle mais logicielle dans 60 % des cas (stockage saturé, fin des mises à jour). L'usure de la batterie, quant à elle, justifie 28 % des changements d'appareils d'après les données analysées par le LIRIS (CNRS).

C'est dans ce contexte que la marque realme a lancé le 17 mars sa nouvelle série 16 Pro. L'objectif est de proposer des modèles conçus pour durer au-delà des cycles habituels du segment milieu de gamme, notamment avec le realme 16 Pro+ qui repousse les standards de résistance et de suivi logiciel sur son segment de prix.

 

Trois piliers pour une longévité de 6 ans

Pour répondre aux problématiques soulevées par les chercheurs, realme a articulé son nouveau modèle autour de trois axes majeurs qui garantissent une expérience fluide sur le long terme.

  • Suivi logiciel étendu : le constructeur propose désormais 5 ans de mises à jour Android, une durée supérieure à la norme actuelle du marché pour ce niveau de prix (Samsung propose jusqu'à 7 ans à prix équivalent).
  • Batterie haute résilience : si le nombre de mises à jour est au-dessus de la moyenne, il n'est factuellement pas le plus élevé, en revanche, realme, avec sa version Pro+ embarque une batterie de 6500 mAh capable de maintenir plus de 80 % de sa capacité après 1600 cycles de charge, soit environ 6 ans d'utilisation.
  • Étanchéité extrême : avec la certification IP69K, le téléphone résiste non seulement à l'immersion mais aussi aux jets d'eau haute pression et à la poussière.
Le realme 16 Pro+
Le realme 16 Pro+ : conçu pour résister aux aléas du quotidien pendant 6 ans.

Une configuration musclée pour éviter l'essoufflement

Au-delà de la résistance physique, le realme 16 Pro+ 5G mise sur une fiche technique boostée pour son prix ce qui permet d'éviter les ralentissements système.

 

Proposé autour de 335 € chez Cdiscount, l'appareil est à l'épreuve de l'évolution des applications mobiles à venir grâce à ses 256 Go de stockage, son capteur photo de 200 MP et surtout, son écran AMOLED 144 Hz !

✅ Pourquoi c'est un bon choix ?

  • Écologie : un smartphone gardé plus longtemps, donc plus rentable.
  • Économie : protection contre l'inflation de la RAM à venir.
  • Fiabilité : batterie conçue pour 1600 cycles.

⚠️ À prendre en compte

  • Poids : la batterie de 6500 mAh influence légèrement la légèreté.
  • Dimensions : un format plutôt grand pour l'écran 144Hz.

Comparatif : Durabilité réelle vs Standards du marché

Voici comment se positionne la série 16 Pro par rapport aux nouveaux standards du marché.

CritèreMoyenne marché 2026Série realme 16 Pro
Mises à jour Android4 ans5 ans
Vie de la batterie800 à 1000 cycles1600 cycles (~6 ans)
Indice de protectionIP67 ou IP68IP69K (Max)

Avis de la rédaction : la série realme 16 Pro est une réponse concrète aux études de l'ADEME et du CNRS. En proposant un appareil puissant qui ne sacrifie pas la longévité de la batterie ou le suivi logiciel, realme offre une alternative crédible à la surconsommation.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Processeurs NPU : trois smartphones qui pensent avant vous (et qui le font bien)

19/03/2026
Nothing Phone (4a)
Guide d'achat

Notre sélection des 3 smartphones milieu de gamme du moment

18/03/2026
Samsung Galaxy S26 Ultra
Guide d'achat

Au-delà du visible : L'ère des écrans sans polariseur et à gestion photonique

17/03/2026
Samsung Galaxy S26 Ultra
Guide d'achat

Samsung, Apple, Google : qui possède réellement le meilleur écran ?

16/03/2026