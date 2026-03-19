Durabilité : « 88% des Français changent de smartphone alors qu'il fonctionne », c'est pour cela que ce smartphone est pensé

Selon une étude de l'ADEME, 88 % des Français remplacent un appareil encore fonctionnel, souvent poussés par des ralentissements logiciels ou une autonomie en déclin.
Le constat : l'obsolescence n'est plus seulement matérielle mais logicielle dans 60 % des cas (stockage saturé, fin des mises à jour). L'usure de la batterie, quant à elle, justifie 28 % des changements d'appareils d'après les données analysées par le LIRIS (CNRS).
C'est dans ce contexte que la marque realme a lancé le 17 mars sa nouvelle série 16 Pro. L'objectif est de proposer des modèles conçus pour durer au-delà des cycles habituels du segment milieu de gamme, notamment avec le realme 16 Pro+ qui repousse les standards de résistance et de suivi logiciel sur son segment de prix.
Trois piliers pour une longévité de 6 ans
Pour répondre aux problématiques soulevées par les chercheurs, realme a articulé son nouveau modèle autour de trois axes majeurs qui garantissent une expérience fluide sur le long terme.
- Suivi logiciel étendu : le constructeur propose désormais 5 ans de mises à jour Android, une durée supérieure à la norme actuelle du marché pour ce niveau de prix (Samsung propose jusqu'à 7 ans à prix équivalent).
- Batterie haute résilience : si le nombre de mises à jour est au-dessus de la moyenne, il n'est factuellement pas le plus élevé, en revanche, realme, avec sa version Pro+ embarque une batterie de 6500 mAh capable de maintenir plus de 80 % de sa capacité après 1600 cycles de charge, soit environ 6 ans d'utilisation.
- Étanchéité extrême : avec la certification IP69K, le téléphone résiste non seulement à l'immersion mais aussi aux jets d'eau haute pression et à la poussière.
Une configuration musclée pour éviter l'essoufflement
Au-delà de la résistance physique, le realme 16 Pro+ 5G mise sur une fiche technique boostée pour son prix ce qui permet d'éviter les ralentissements système.
Proposé autour de 335 € chez Cdiscount, l'appareil est à l'épreuve de l'évolution des applications mobiles à venir grâce à ses 256 Go de stockage, son capteur photo de 200 MP et surtout, son écran AMOLED 144 Hz !
✅ Pourquoi c'est un bon choix ?
- Écologie : un smartphone gardé plus longtemps, donc plus rentable.
- Économie : protection contre l'inflation de la RAM à venir.
- Fiabilité : batterie conçue pour 1600 cycles.
⚠️ À prendre en compte
- Poids : la batterie de 6500 mAh influence légèrement la légèreté.
- Dimensions : un format plutôt grand pour l'écran 144Hz.
Comparatif : Durabilité réelle vs Standards du marché
Voici comment se positionne la série 16 Pro par rapport aux nouveaux standards du marché.
|Critère
|Moyenne marché 2026
|Série realme 16 Pro
|Mises à jour Android
|4 ans
|5 ans
|Vie de la batterie
|800 à 1000 cycles
|1600 cycles (~6 ans)
|Indice de protection
|IP67 ou IP68
|IP69K (Max)
Avis de la rédaction : la série realme 16 Pro est une réponse concrète aux études de l'ADEME et du CNRS. En proposant un appareil puissant qui ne sacrifie pas la longévité de la batterie ou le suivi logiciel, realme offre une alternative crédible à la surconsommation.