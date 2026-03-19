Durabilité : « 88% des Français changent de smartphone alors qu'il fonctionne », c'est pour cela que ce smartphone est pensé

Selon une étude de l'ADEME, 88 % des Français remplacent un appareil encore fonctionnel, souvent poussés par des ralentissements logiciels ou une autonomie en déclin.

Le constat : l'obsolescence n'est plus seulement matérielle mais logicielle dans 60 % des cas (stockage saturé, fin des mises à jour). L'usure de la batterie, quant à elle, justifie 28 % des changements d'appareils d'après les données analysées par le LIRIS (CNRS).

C'est dans ce contexte que la marque realme a lancé le 17 mars sa nouvelle série 16 Pro. L'objectif est de proposer des modèles conçus pour durer au-delà des cycles habituels du segment milieu de gamme, notamment avec le realme 16 Pro+ qui repousse les standards de résistance et de suivi logiciel sur son segment de prix.

Trois piliers pour une longévité de 6 ans

Pour répondre aux problématiques soulevées par les chercheurs, realme a articulé son nouveau modèle autour de trois axes majeurs qui garantissent une expérience fluide sur le long terme.

Suivi logiciel étendu : le constructeur propose désormais 5 ans de mises à jour Android, une durée supérieure à la norme actuelle du marché pour ce niveau de prix ( Samsung propose jusqu'à 7 ans à prix équivalent).

le constructeur propose désormais 5 ans de mises à jour Android, une durée supérieure à la norme actuelle du marché pour ce niveau de prix ( jusqu'à 7 ans à prix équivalent). Batterie haute résilience : si le nombre de mises à jour est au-dessus de la moyenne, il n'est factuellement pas le plus élevé, en revanche, realme, avec sa version Pro+ embarque une batterie de 6500 mAh capable de maintenir plus de 80 % de sa capacité après 1600 cycles de charge, soit environ 6 ans d'utilisation.

si le nombre de mises à jour est de la moyenne, il n'est factuellement pas le plus élevé, en revanche, realme, avec sa version Pro+ embarque une batterie de 6500 mAh capable de maintenir plus de 80 % de sa capacité après 1600 cycles de charge, soit environ 6 ans d'utilisation. Étanchéité extrême : avec la certification IP69K, le téléphone résiste non seulement à l'immersion mais aussi aux jets d'eau haute pression et à la poussière.

Le realme 16 Pro+ : conçu pour résister aux aléas du quotidien pendant 6 ans.

Une configuration musclée pour éviter l'essoufflement

Au-delà de la résistance physique, le realme 16 Pro+ 5G mise sur une fiche technique boostée pour son prix ce qui permet d'éviter les ralentissements système.

Proposé autour de 335 € chez Cdiscount, l'appareil est à l'épreuve de l'évolution des applications mobiles à venir grâce à ses 256 Go de stockage, son capteur photo de 200 MP et surtout, son écran AMOLED 144 Hz !

✅ Pourquoi c'est un bon choix ? Écologie : un smartphone gardé plus longtemps, donc plus rentable.

un smartphone gardé plus longtemps, donc plus rentable. Économie : protection contre l'inflation de la RAM à venir.

protection contre l'inflation de la RAM à venir. Fiabilité : batterie conçue pour 1600 cycles. ⚠️ À prendre en compte Poids : la batterie de 6500 mAh influence légèrement la légèreté.

la batterie de 6500 mAh influence légèrement la légèreté. Dimensions : un format plutôt grand pour l'écran 144Hz.

Comparatif : Durabilité réelle vs Standards du marché

Voici comment se positionne la série 16 Pro par rapport aux nouveaux standards du marché.

Critère Moyenne marché 2026 Série realme 16 Pro Mises à jour Android 4 ans 5 ans Vie de la batterie 800 à 1000 cycles 1600 cycles (~6 ans) Indice de protection IP67 ou IP68 IP69K (Max)