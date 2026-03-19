POCO X8 Pro et X8 Pro Max : la nouvelle série orientée performance est là

À retenir La gamme POCO X8 Pro est conçue pour des utilisateurs exigeants, proposant des performances élevées et une grande autonomie.

est conçue pour des utilisateurs exigeants, proposant des performances élevées et une grande autonomie. Les modèles X8 Pro et X8 Pro Max partagent un écran AMOLED 1.5K à 120 Hz et un module photo de 50 mégapixels.

et un module photo de 50 mégapixels. Le X8 Pro est équipé d'un processeur Dimensity 8500‑Ultra, tandis que le X8 Pro Max utilise le Dimensity 9500s , gravé en 3nm.

, gravé en 3nm. Les deux modèles disposent d'une batterie de grande capacité , avec 6500 mAh pour le X8 Pro et 8500 mAh pour le Max.

, avec 6500 mAh pour le X8 Pro et 8500 mAh pour le Max. En photo, les deux smartphones sont dotés d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'une caméra frontale de 20 mégapixels.

Les X8 Pro et X8 Pro Max fonctionnent sous Xiaomi HyperOS 3, intégrant des fonctionnalités avancées et une connectivité améliorée.

Les nouveaux smartphones POCO X8 Pro et POCO X8 Pro Max partagent une partie de leur ADN, notamment un écran AMOLED 1.5K à 120 Hz, une certification IP68 et un module photo 50 mégapixels stabilisé, tout en se différenciant nettement sur le processeur, la taille d’écran et la capacité de batterie. Sur le papier, le X8 Pro Max adopte une approche plus imposante et plus musclée, alors que le X8 Pro reste plus compact tout en conservant un positionnement axé sur la performance. Les deux entendent bien bousculer le segment avec des prix particulièrement attractifs au regard des caractéristiques techniques dont voici tous les détails.

POCO X8 Pro Max

Puces, performances et refroidissement

Au cœur du POCO X8 Pro, on retrouve le Dimensity 8500‑Ultra de MediaTek, une puce gravée en 4nm avec un CPU octa‑cœur montant jusqu’à 3.4 GHz et un GPU Mali‑G720 MC8. Selon le fabricant, cette plateforme offrirait un gain de 25% sur la partie graphique par rapport à la génération précédente, tout en maîtrisant mieux la consommation énergétique. Le POCO X8 Pro Max va plus loin en adoptant le Dimensity 9500s, gravé en 3nm, avec une architecture 4+4 cœurs et un GPU Immortalis‑G925, un ensemble clairement positionné face aux SoC haut de gamme que l’on retrouve dans certains modèles concurrents plus onéreux comme le Oppo Find X9 ou le realme GT 8, par exemple.

Les deux smartphones s’appuient sur de la mémoire LPDDR5X et un stockage UFS 4.1, mais le X8 Pro Max bénéficie de débits mémoire extrêmement rapides, quand le X8 Pro reste sur un profil plus classique. Les configurations vont jusqu’à 12+512 Go sur les deux références, mais le Max démarre directement à 12 Go de RAM, là où le X8 Pro propose également des variantes 8 Go.

Pour contenir la chauffe en jeu, POCO met en avant sa technologie LiquidCool : IceLoop Dual-layer sur le X8 Pro avec une large surface et encore plus importante sur le X8 Pro Max.

Côté logiciel, les deux modèles ajoutent la fonction WildBoost Optimization, un ensemble d’algorithmes chargé d’anticiper la charge de calcul image par image afin de stabiliser les fréquences CPU/GPU et limiter les chutes de fluidité en jeu. Là, on sent clairement que la marque vise les joueurs qui n’ont pas nécessairement le budget pour se payer un smartphone haut de gamme. En outre, sur le X8 Pro Max, POCO mentionne aussi un mode spécifique pouvant dépasser la limite de rafraîchissement d’origine de certains jeux pour atteindre jusqu’à 120 images par seconde et une autre fonction qui rehausse le niveau des détails.

Écrans avec un haut contraste, HDR10+ et Dolby Vision et une autonomie XXL

Les POCO X8 Pro et X8 Pro Max partagent une base commune sur l’affichage : dalle AMOLED 12 bits, définition 1.5K, fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz, contraste annoncé à 8 000 000:1, compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. De quoi profiter des jeux mais également des vidéos dans d’excellentes conditions.

Le X8 Pro adopte un écran de 6,59 pouces (2756 x 1268 pixels), tandis que le X8 Pro Max passe à 6,83 pouces (1280 x 2772 pixels), avec dans les deux cas une luminosité de 2000 cd/m² en HBM et un pic de 3500 cd/m² sur un quart de la surface, selon la marque.

POCO X8 Pro Max

Les deux écrans intègrent une modulation PWM à 3840 Hz et sont tous deux protégés par du Corning Gorilla Glass 7i. En termes de design, le X8 Pro mise sur un gabarit plus compact avec un poids de 201,47 g, tandis que le X8 Pro Max est plus grand pour 218 g.

En termes d’autonomie, le X8 Pro embarque une batterie 6500 mAh en technologie silicium‑carbone, avec une charge 100 W HyperCharge annoncée à 100% en 48 minutes avec le chargeur 100 W, selon la marque. Le X8 Pro Max va plus loin avec une capacité de 8500 mAh, ce que POCO présente comme la plus grosse batterie de son catalogue, et une charge 100 W également, qui permettrait d’atteindre 50% en 24 minutes d’après les mesures internes du constructeur. Les deux smartphones prennent en charge la charge inversée filaire jusqu’à 27 W, un niveau que l’on retrouve rarement dans cette catégorie de prix.

Photo, audio et logiciel : une approche homogène

Sur le volet photo, les deux modèles adoptent un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, mais pas le même fournisseur. Le POCO X8 Pro s’appuie sur un capteur Sony IMX882 de 1/1.95 pouce, avec pixels 4‑en‑1 à 1.6 µm, tandis que le X8 Pro Max intègre un capteur Light Fusion 600, également de 1/1.95 pouce avec la même taille de pixel fusionné. Dans les deux cas, on retrouve un ultra grand‑angle de 8 mégapixels (f/2.2) et une caméra frontale de 20 mégapixels, un schéma qui s’aligne sur ce que proposent plusieurs smartphones concurrents dans cette zone de prix.

Côté audio, sachez que le X8 Pro est équipé de haut‑parleurs stéréo et d’une compatibilité Hi‑Res Audio ainsi que Dolby Atmos, une configuration désormais fréquente dans le milieu de gamme supérieur. Les deux modèles supportent de nombreux codecs audio sans fil (SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0, LC3, ASHA, Auracast), ce qui les place au niveau des concurrents orientés multimédia.

POCO X8 Pro

Les X8 Pro et X8 Pro Max tournent sous Xiaomi HyperOS 3, avec un ensemble de fonctionnalités IA et de connectivité avancée. Xiaomi HyperConnect vise ainsi à unifier les interactions entre plusieurs appareils, tandis que HyperIsland affiche des activités en direct dans la barre d’état pour suivre tâches, musique ou notifications sans changer d’application. HyperAI propose des outils comme AI Writing et AI Interpreter pour l’écriture et la traduction sans oublier l’intégration de Google Gemini et de la fonction Encercler pour rechercher. Notez également que les deux smartphones prennent aussi en charge la fonction Xiaomi Offline Communication, qui permet des appels vocaux sur une certaine distance sans réseau mobile, à condition d’utiliser des appareils compatibles.

Disponibilité et prix

Sur la partie commerciale, POCO a confirmé que le POCO X8 Pro Max avec 12+256 Go est disponible pour un prix de 529,90 euros avec un prix de lancement de 429,90 euros. Comptez sur un prix de 579,90 euros ou 469,90 euros jusqu’au 31 mars pour la version 12+512 Go. Pour le POCO X8 Pro Max, il faut débourser 399,90 euros ou 309,90 euros jusqu’au 31 mars pour le POCO X8 Pro en 8+256 Go tandis que configuration de 8+512 Go est annoncée à 449,90 euros ou 339,90 euros jusqu’au 31 mars.

