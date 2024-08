Ces astuces vous permettent d'obtenir un iPhone comme s'il s'agissait d'un entrée de gamme

Le reconditionnement. Il s’agit d'une pratique connue et de plus en plus courante, permettant de réaliser des économies tout en accédant à des appareils haut de gamme. De plus, cette approche s'inscrit dans une démarche éthique et écologique. Il se trouve que certains marchands proposent des appareils en très bon état et remit en condition en France.

C’est le cas de CertiDeal, qui propose des smartphones reconditionnés en France, une solution écologique évidente, avec l'avantage supplémentaire d’obtenir votre iPhone à petit prix.

Un autre conseil est de se tourner vers un appareil légèrement moins récent, comme un iPhone 12 Pro, car celui-ci propose des performances toujours aussi intéressantes pour une utilisation en 2024, mais à un prix neuf bien plus intéressant, et donc encore plus bas en reconditionné.

Fiche technique de l'iPhone 12 Pro

Écran : OLED, de 6,1 pouces avec 2532 x 1170 pixels

OLED, de 6,1 pouces avec 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Puce : A14 Bionic

A14 Bionic Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

L’iPhone 12 Pro était l’un des meilleurs smartphones lors de sa sortie, et seulement 3 ans après, on ne peut pas vraiment dire qu’il est mal vieilli, les innovations technologiques n’allant pas assez vite. L’iPhone 12 Pro est donc pourvu d’un écran Oled magnifique et d’un puissant processeur. C'est également son interface épurée et très plaisante qui a fait de nombreux adeptes des iPhone en général !

Qui propose un iPhone 12 Pro en version reconditionnée ?

Actuellement, c’est CertiDeal qui propose la meilleure offre reconditionnée sur un iPhone 12 Pro. Avec CertiDeal, vous pouvez acquérir un iPhone 12 Pro reconditionné en France à 317 €, et cela, car le Face ID a été retiré ! Vous avez également la possibilité de faire remplacer la batterie par une neuve, et chaque appareil est livré avec une garantie de 2 ans.