Ces deux forfaits mobile 5G sont les moins chers sur le réseau Orange : Obtenez-les rapidement, c'est le dernier jour !

Deux offres promotionnelles à ne pas manquer !

La semaine dernière, Youprice a lancé deux nouvelles promotions exceptionnelles pour les Soldes ! Si vous avez manqué ces superbes opportunités, il n'est pas trop tard pour en profiter ! Le forfait Le Splendide avec 130Go à moins de 10€ par mois et la formule L'Optimal avec 200Go à 11,99€ par mois sont disponibles jusqu'à ce soir, 23h59 ! En optant pour l'une de ces deux offres, vous bénéficiez de la 5G sans frais supplémentaires, que ce soit sur le réseau Orange ou sur le réseau SFR.

Avec Youprice, vous avez le choix du réseau qui convient le mieux à votre lieu de résidence pour une connexion optimale !

Sans engagement, vous avez la liberté de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Les détails des forfaits Le Splendide et L'Optimal :

Avec ces offres spéciales, vous disposez de 130Go ou 200Go de données, quel que soit le réseau choisi.

En voyage en Europe et dans les DOM, le forfait Le Splendide inclut une enveloppe de 14Go de data, tandis que l'offre L'Optimal offre jusqu'à 16Go.

Les appels, SMS et MMS sont illimités aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'étranger (UE/DOM).

Ces forfaits mobile en promotion sont disponibles dans le cadre d'une nouvelle ouverture de ligne avec ou sans portabilité de numéro jusqu'au 15 juillet inclus.

Deux autres forfaits encore plus abordables sur les réseaux Orange ou SFR

YouPrice propose également des options pour les utilisateurs à faible consommation avec son forfait Le Mini, offrant 10Go de données par mois en France ainsi que 5Go depuis l'UE et les DOM. Ce forfait pas cher inclut les appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi qu'en UE et DOM. Il est disponible à seulement 3,99€ par mois sur le réseau SFR ou à 5,99€ sur le réseau Orange.

Pour seulement 8,99€ par mois, YouPrice propose un généreux forfait de 100Go de données par mois en France et 10Go depuis l'UE et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont également illimités avec cet abonnement, que vous optiez pour le réseau Orange ou SFR, le prix reste le même. La 5G est disponible en option pour 5€ par mois.