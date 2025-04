Des images du Sony Xperia 1 VII dévoilées : design premium fidèle à l'ADN de la marque

Ces images, partagées par le site XpertPick en collaboration avec le leaker réputé OnLeaks, nous offrent un aperçu détaillé de ce que pourrait être le futur fleuron de la marque japonaise. D'après ces rendus, Sony resterait fidèle à sa philosophie de design, avec un appareil aux lignes épurées et rectangulaires qui conserve les éléments distinctifs de la gamme Xperia.

Le fabricant nippon continuerait ainsi de proposer une alternative reconnaissable dans un marché où les designs tendent à s'uniformiser.

Selon la source, le Xperia 1 VII afficherait des dimensions de 161,9 x 74,5 x 8,5 mm, légèrement plus large et plus épais que son prédécesseur qui mesurait 162 x 74 x 8,2 mm. L'épaisseur atteindrait 11 mm au niveau du module photo, une légère augmentation qui pourrait traduire des améliorations au niveau des capteurs.

L'écran conserverait une diagonale d'environ 6,5 pouces, avec des bordures assez prononcées en haut et en bas, une caractéristique qui distingue Sony de ses concurrents.

Sur la tranche droite, on retrouverait les éléments habituels de la gamme : un bouton d'alimentation intégrant le capteur d'empreintes digitales, les touches de volume, ainsi qu'un bouton dédié au déclenchement de l'appareil photo. La tranche gauche resterait quant à elle dépourvue de tout bouton.

Toujours une prise audio pour brancher un casque et le lot de connectiques

Une particularité qui devrait ravir les audiophiles : le Xperia 1 VII conserverait la prise jack 3,5 mm, positionnée sur la tranche supérieure à côté d'un microphone.

Cette décision va à contre-courant de la tendance actuelle, la plupart des fabricants ayant abandonné cette connectique sur leurs modèles premium. Le smartphone serait également équipé de haut-parleurs stéréo frontaux, promettant une expérience audio immersive.

La partie inférieure accueillerait un port USB-C, un microphone supplémentaire, ainsi qu'un tiroir hybride pour carte SIM compatible avec les cartes micro SD, permettant d'étendre le stockage interne.

Un système photo qui mise sur la polyvalence

À l'arrière, Sony maintiendrait l'organisation verticale de son module photo, une signature visuelle de la gamme. Ce module abriterait trois capteurs, dont un téléobjectif périscopique, ainsi que divers éléments comme un autofocus laser, des microphones additionnels et un flash LED.

Selon les informations disponibles, la configuration photographique comprendrait un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels offrant une longueur focale équivalente à 70-200 mm.

À l'avant, un capteur selfie de 12 mégapixels serait logé dans la bordure supérieure de l'écran.

Cette configuration, si elle se confirme, placerait le Xperia 1 VII dans la lignée des smartphones photo haut de gamme, un domaine où Sony excelle traditionnellement grâce à son expertise dans les appareils photo professionnels.

Toutefois, il faut malheureusement reconnaître que les mobiles de la marque ont bien du mal à rivaliser avec les ténors du marché malgré le fait qu’elle fournisse les capteurs pour la plupart des smartphones actuellement disponibles.

Des performances de pointe attendues

Sous le capot, le Xperia 1 VII embarquerait la puce Snapdragon 8 Elite, le processeur le plus puissant de Qualcomm à ce jour. Il serait proposé avec 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne, extensible via microSD.

L'écran OLED conserverait les caractéristiques premium de la gamme, avec un ratio 19,5:9, une résolution 4K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant ainsi une fluidité et une netteté exemplaires pour la consommation de contenu multimédia et le gaming.

Côté autonomie, le smartphone serait alimenté par une batterie de plus de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 30W. Une capacité qui devrait permettre de tenir confortablement une journée d'utilisation intensive.

Le Xperia 1 VII fonctionnerait sous Android 15, la dernière version du système d'exploitation de Google, probablement avec une interface épurée fidèle à l'approche minimaliste de Sony.

Un positionnement premium assumé

D'après les rumeurs, le Sony Xperia 1 VII serait commercialisé à partir de 1399 dollars, un tarif qui le positionne clairement sur le segment ultra-premium du marché.

Ce prix élevé le placerait en concurrence directe avec les modèles les plus onéreux d'Apple, Samsung et autres fabricants chinois comme Xiaomi ou Oppo. Le lancement mondial du Xperia 1 VII serait prévu pour mai 2025, soit dans environ un mois.

D'ici là, d'autres fuites pourraient venir compléter ou modifier les informations dont nous disposons actuellement.