Ces forfaits mobiles illimités à moins de 4 €/mois offrent un rapport qualité/prix imbattables !

Forfait Auchan Telecom 10 Go à 3,99€/mois

La première offre à prix canon que nous vous présentons aujourd’hui est proposée par Auchan Telecom. Cet opérateur virtuel qui exploite le réseau 4G/4G+ de Bouygues Telecom possède, dans son catalogue, un mini forfait illimité de 10 Go à seulement 3,99 €/mois avec carte SIM à 1€.

Idéale pour lire/répondre à vos emails, surfer sur le web et même télécharger quelques films chaque mois, cette enveloppe web est utilisable sur l’ensemble du réseau mobile Bouygues Telecom en France métropolitaine. Et si vous l’épuisez en cours de mois, vous pouvez continuer à vous connecter en débit réduit jusqu’à la prochaine échéance.

Côté téléphonie, l’illimité est aussi au rendez-vous, avec la possibilité d’appeler sans surcoût les fixes et mobiles de toute la France métropolitaine. Idem pour les SMS et MMS qui sont offerts gratuitement vers les mobiles de tous les réseaux métropolitains.

En prime, ce forfait pas cher signé Auchan Telecom vous accompagne aussi lors de vos séjours occasionnels dans les DOM ou dans le reste de l’Union Européenne. Dans ces zones vous disposez d’une enveloppe web supplémentaire de 10 Go (avec débit réduit au-delà), ainsi que de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les numéros de la zone et vers la France.

Comme les autres forfaits mobiles d’Auchan Telecom, cette offre est sans engagement et le tarif de 3,99 €/mois est sans condition de durée. Vous allez donc pouvoir faire beaucoup d’économies pendant longtemps !

Forfait Youprice Le Mini de 10 à 20 Go à 3,99€/mois sur SFR

La formule proposée par Youprice est un peu différente, mais elle est tout aussi intéressante que l’offre d’Auchan Telecom pour les petits budgets et pour ceux qui souhaitent faire des économies.

En effet, Le mini de Youprice est un forfait mobile flexible dont le montant de la facture s’ajuste chaque mois en fonction de votre consommation, avec différents paliers de facturation. Le palier qui nous intéresse ici est le premier ; celui limité à 10 Go de data. Si vous ne dépassez pas ce palier, vous ne paierez que 3,99 € pour profiter du réseau 4G/4G+ de l’opérateur SFR, ainsi que des appels, SMS et MMS en illimité vers les numéros fixes de tous les réseaux métropolitains.

Précisons que cette offre contient 5Go d'internet dans l'UE et DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies.

Comme le forfait d’Auchan Telecom, ce forfait Youprice est tout de même sans engagement et le tarif ne change pas, même après 1 an.

Notez par ailleurs que cette offre mobile sans engagement de durée est également disponible sur le réseau Orange, mais à 4,99 €/mois.