Cet iPhone a moins d’un an et est déjà sous les 600 €

Présenté en février 2025, l’iPhone 16e est l’un des modèles les plus récents d’Apple. Et pourtant, il est déjà disponible à 596 € sur Cdiscount.

L’offre est vendue et expédiée par Darty (mais bien disponible sur Cdiscount), avec livraison gratuite.

Si vous souhaitez comparer plusieurs iPhone, la page des mobiles Apple permet de situer rapidement l’iPhone 16e face au reste de la gamme.

La fiche technique de l’iPhone 16e

L’iPhone 16e est pensé comme un haut de gamme qui va à l’essentiel, avec un usage quotidien confortable. Ainsi, il met à disposition un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, la 5G, et une base logicielle très récente avec la puce Apple A18 (associée à 8 Go de RAM).

Pour la photo, Apple mise sur un seul capteur principal 48 Mpx, largement suffisant pour la plupart des usages (photos de jour, portraits, vidéo 4K), et cela a l’avantage de faire baisser la note.

Deux détails pratiques à retenir avant d’acheter : le modèle est annoncé double SIM (nano-SIM + eSIM) et l’adaptateur secteur n’est pas inclus (comme sur beaucoup d’iPhone récents).

De plus, la fiche Cdiscount affiche un indice de réparabilité de 7,9/10, un point intéressant si vous souhaitez conserver votre téléphone plusieurs années.

✅ Points forts iPhone récent (2025) déjà à 599 € .

. Écran OLED 6,1 pouces

Puce A18 ☑️ À prendre en compte Adaptateur secteur non inclus .

. 128 Go : suffisant pour beaucoup, mais à surveiller

Que vaut l’offre iPhone 16e à 599 € sur Cdiscount ?

À 599 €, cette offre est très pertinente si vous voulez obtenir un iPhone moderne, fluide et durable, sans basculer sur les prix des modèles haut de gamme actuels à 1 000 €.