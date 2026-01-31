Cet iPhone a moins d’un an et est déjà sous les 600 €

Quand un iPhone aussi récent passe sous la barre symbolique des 600€ pendant les soldes, c'est une occasion à ne pas manquer ! Nous vous disons tout sur cette offre.

Rémi Deschamps - publié le 31/01/2026 à 12h15
L'iPhone 16e

Présenté en février 2025, l’iPhone 16e est l’un des modèles les plus récents d’Apple. Et pourtant, il est déjà disponible à 596 € sur Cdiscount.

 

L’offre est vendue et expédiée par Darty (mais bien disponible sur Cdiscount), avec livraison gratuite.

Si vous souhaitez comparer plusieurs iPhone, la page des mobiles Apple permet de situer rapidement l’iPhone 16e face au reste de la gamme.

La fiche technique de l’iPhone 16e

L’iPhone 16e est pensé comme un haut de gamme qui va à l’essentiel, avec un usage quotidien confortable. Ainsi, il met à disposition un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, la 5G, et une base logicielle très récente avec la puce Apple A18 (associée à 8 Go de RAM).

Pour la photo, Apple mise sur un seul capteur principal 48 Mpx, largement suffisant pour la plupart des usages (photos de jour, portraits, vidéo 4K), et cela a l’avantage de faire baisser la note.

 

Deux détails pratiques à retenir avant d’acheter : le modèle est annoncé double SIM (nano-SIM + eSIM) et l’adaptateur secteur n’est pas inclus (comme sur beaucoup d’iPhone récents).

De plus, la fiche Cdiscount affiche un indice de réparabilité de 7,9/10, un point intéressant si vous souhaitez conserver votre téléphone plusieurs années.

✅ Points forts

  • iPhone récent (2025) déjà à 599 €.
  • Écran OLED 6,1 pouces
  • Puce A18

☑️ À prendre en compte

  • Adaptateur secteur non inclus.
  • 128 Go : suffisant pour beaucoup, mais à surveiller

Que vaut l’offre iPhone 16e à 599 € sur Cdiscount ?

À 599 €, cette offre est très pertinente si vous voulez obtenir un iPhone moderne, fluide et durable, sans basculer sur les prix des modèles haut de gamme actuels à 1 000 €.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Fairphone 6
Guide d'achat

« Je le garde longtemps » : 3 smartphones durables

31/01/2026
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
Test

Test du Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ : un champion de l’endurance sans sacrifier les performances à moins de 500 euros

30/01/2026
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Guide d'achat

Pliables : 3 modèles Samsung à surveiller en promo

30/01/2026
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Photo : les 3 smartphones à surveiller si la caméra est votre priorité

29/01/2026