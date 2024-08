Cet opérateur propose jusqu'à mardi les meilleurs forfaits du réseau Orange

Le Fast et l'Olympique : deux champions à prix cassés

Dans le cadre de cette offre spéciale JO, Youprice nous gâte avec deux forfaits surpuissants à des tarifs imbattables :

Le Fast : 150 Go à seulement 9,99 €/mois

L'Olympique : 130 Go pour 8,99 €/mois

Ces deux pépites sont sans engagement et utilisent le réseau Orange qui est incontestablement l'un des meilleurs de France. Autant dire que c'est la combinaison parfaite entre qualité et petit prix !

Le Fast : pour un sprint gagnant

Avec ses 150 Go de data utilisable en 4G/4G+ et 5G, le forfait Fast est taillé pour les gros consommateurs de data qui souhaitent profiter d’une connexion ultra-rapide. Que vous soyez fan de streaming vidéo, un accro des réseaux sociaux ou un fan de jeux mobiles en réseau, vous aurez de quoi voir venir !

Au-delà des 150 Go, le débit est réduit jusqu’à la prochaine échéance.

Et ce n'est pas tout : les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine. Vous pourrez donc papoter et tchater sans compter !

De plus, ce forfait vous accompagne également lors de vos séjours en Europe ou dans les DOM, avec une enveloppe data de 14 Go par mois. Pas besoin donc de souscrire un nouveau forfait quand vous voyagez.

L'Olympique : le médaillé d'or du rapport qualité-prix

Si 130 Go suffisent à combler vos besoins en data, l'Olympique est fait pour vous. Pour seulement 8,99 €/mois, ce forfait inclut une enveloppe data généreuse et des appels/SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

La 5G n’est pas incluse dans ce forfait, mais vous pouvez tout de même vous l’offrir pour 5€ supplémentaires.

Pour ce qui est de vos besoins en data lors de vos déplacements, ce forfait inclut 12 Go/mois utilisables dans les pays de l’UE et dans les DOM.

Pourquoi choisir Youprice ?

Bien installé sur le marché depuis quelques années, Youprice s’est taillé une solide réputation grâce à de solides atouts :

La qualité du réseau Orange : Youprice utilise les infrastructures d'Orange, ce qui garantit une excellente couverture et une qualité de service optimale.

Des prix mini : Grâce à son modèle économique astucieux, Youprice peut proposer des tarifs ultra-compétitifs.

La flexibilité : Tous les forfaits de ce MVNO sont sans engagement. Vous êtes libre de partir quand vous voulez !

La simplicité : Pas de boutique physique, tout se fait en ligne. C'est rapide, facile et écologique !

Ne ratez pas le coche !

Ces offres exceptionnelles ne dureront que jusqu'au 12 août 2024 à 23h59. C'est donc le moment idéal pour changer de forfait et faire de sérieuses économies !