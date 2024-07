CMF Phone 1 : le smartphone modulaire qui veut bousculer l'entrée de gamme

Le CMF Phone 1 se distingue immédiatement par son look atypique par rapport aux autres smartphones actuellement proposés sur le marché. Disponible en noir, orange fluo ou vert d'eau, il arbore un design modulaire avec une coque arrière amovible. Cette approche originale permet non seulement de personnaliser l'apparence du téléphone, mais aussi d'ajouter divers accessoires comme une béquille, une attache pour tour de cou ou un support magnétique. Les coques de rechange s'intègrent bien. Son design n'est pas tout à fait correspondant aux fuites.

Selon la marque, cette modularité vise à offrir plus de flexibilité aux utilisateurs. Cependant, il ne faut pas y voir un smartphone hautement réparable : l'accès aux composants internes reste limité. Le CMF Phone 1 mise plutôt sur la personnalisation esthétique et fonctionnelle. La finition en polycarbonate (plastique) peut sembler moins premium que le verre utilisé sur les modèles Nothing plus haut de gamme. Néanmoins, la texture et la qualité perçue restent satisfaisantes pour cette gamme de prix.

Des caractéristiques techniques solides pour l'entrée de gamme

Malgré son positionnement tarifaire agressif, le CMF Phone 1 ne lésine pas sur la fiche technique :

Écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 7300 compatible 5G

8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage (extensible via microSD jusqu'à 2 To)

Batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W et charge inversée 5W

Double capteur photo arrière de 50 + 2 mégapixels

Capteur frontal de 16 mégapixels pour les selfies

Android 14 avec l'interface Nothing OS 2.6

Ces spécifications placent le CMF Phone 1 dans une position intéressante sur le segment de l'entrée de gamme. D'après la marque, l'objectif est d'offrir une expérience utilisateur fluide au quotidien, sans compromis majeur.

Des performances correctes pour un usage quotidien

Le processeur MediaTek Dimensity 7300, associé à 8 Go de RAM, offre des performances satisfaisantes pour la plupart des tâches courantes. La navigation entre les applications et l'utilisation de réseaux sociaux se font sans accroc. Pour le gaming, le CMF Phone 1 montre ses limites sur les titres les plus exigeants. Il reste cependant tout à fait capable de faire tourner des jeux moins gourmands de manière fluide. L'interface Nothing OS 2.6, basée sur Android 14, apporte une expérience utilisateur épurée et proche d'Android stock. La fluidité est au rendez-vous dans la plupart des situations, même si on peut noter quelques ralentissements occasionnels lors d'un usage intensif.

Le mobile dispose d’une batterie de 5000 mAh ce qui lui permet de proposer une bonne autonomie, selon la marque et doit durer bien plus qu’une seule journée. La recharge rapide 33W permet de récupérer un peu de charge. Si ce n'est pas la charge la plus véloce du marché, elle reste acceptable pour un smartphone de cette gamme de prix. À noter que la charge sans fil n'est pas présente, mais une charge inversée de 5W est disponible pour recharger de petits accessoires.

Un volet photo correct

Le module photo du CMF Phone 1 se compose d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies, le capteur frontal de 16 mégapixels est là pour faire un travail correct dans la plupart des situations. Malgré ses nombreux atouts, le CMF Phone 1 n'est pas exempt de défauts. L'indice de protection limité (IPX2) rend l'appareil vulnérable à la poussière et aux éclaboussures. Le capteur d'empreintes digitales est installé sur le profil, comme les autres mobiles d’entrée de gamme. Enfin, l’appareil n’est pas compatible NFC, ce qui aujourd’hui est difficilement compréhensible même pour un smartphone d’entrée de gamme. Rappelons que cette technologie permet de s’appairer facilement avec d’autres appareils compatibles mais aussi et surtout de payer sans contact et d’utiliser des services de transport.

Commercialisé à partir de 199,99 € en promotion (prix de lancement à 239 €), le CMF Phone 1 se positionne de manière agressive sur le segment de l'entrée de gamme.