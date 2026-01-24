CMF Phone (2) Pro : le smartphone milieu de gamme qui veut renverser la concurrence à petit prix (et il a toutes les cartes en main)

Quand un milieu de gamme commence proposer de bons scores dans tous les critères du haut de gamme, c’est là que naissent les meilleurs rapports qualité-prix. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 24/01/2026 à 17h45
Le CMF Phone 2 Pro

Le CMF Phone (2) Pro veut bousculer le marché avec la promesse simple d'une expérience complète et fun à petit prix. Repéré à 249 € chez Cdiscount (au moment où nous écrivons ces lignes), il est parfait pour ceux qui cherchent un smartphone fluide, endurant et donc polyvalent.

 

À ce tarif, l’enjeu n’est évidemment pas d’obtenir un smartphone très puissant, mais bien plus d’éviter un smartphone qui se ferait sentir limité au quotidien. Le CMF Phone (2) Pro est bien conscient de cela et mise justement sur une fiche technique équilibrée.

La fiche technique du CMF Phone (2) Pro

Cette offre propose une version du Phone (2) Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui est déjà une combinaison cohérente, 8 Go étant large pour le multitâche, les applications, les réseaux sociaux, la photo, la navigation et le streaming. Sur un milieu de gamme, ce duo fait souvent la différence entre un smartphone correct et un modèle agréable sur la durée.

Côté usage, il vise également un équilibre avec suffisamment de réactivité pour enchaîner les applis, une autonomie capable de tenir une journée bien remplie, et une expérience logicielle dans l’esprit Nothing (sobre, lisible, sans surcouche lourde). L'écosystème Nothing est un énorme point fort de la marque, une sorte d'Apple version Android.

 

Comme toujours dans cette gamme de prix, le plus important est de vérifier si les priorités sont bien alignées avec vos usages : stockage, photo, autonomie et écran. Si ces points vous correspondent, alors le CMF Phone (2) Pro est probablement un bon choix pour vous !

✅ Points forts

  • Prix agressif à 249 € : positionnement très compétitif en milieu de gamme.
  • 8 Go de RAM + 128 Go : une base solide pour un usage durable.
  • Expédition par Cdiscount : logistique simple à suivre.

☑️ À prendre en compte

  • Stock limité et prix susceptible d’évoluer

Que vaut l’offre CMF Phone (2) Pro à 249 € ?

À 249 €, ce CMF Phone (2) Pro se place dans une zone où la concurrence est très dense. Son intérêt est de proposer une configuration équilibrée (RAM + stockage) et une expérience logicielle véritablement unique pour un Android, tout en restant très accessible.

 

La livraison est gratuite et le produit est vendu par un vendeur marketplace tout en étant expédié par Cdiscount.

En janvier 2026, à 249 €, le CMF Phone (2) Pro propose une configuration solide et une expérience Nothing, à un tarif qui met la pression sur la concurrence.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
