Crosscall enrichit sa gamme avec deux nouveaux smartphones durables et endurcis

La marque Crosscall qui équipe notamment la gendarmerie et les pompiers en France vient d’annoncer la sortie de deux nouveaux modèles pour le grand public. Il s’agit des Stellar-M6 et Stellar-M6E. Ces derniers bénéficient des certifications MIL-STD-810H et IP68, garantissant leur résistance aux chocs, à la poussière et à l'immersion jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes.

En outre, ils sont aussi officiellement capables de fonctionner à des températures extrêmes. Parfaits pour les baroudeurs, ils sont dotés d’un verre Gorilla Glass Victus 2 pour protéger l'écran des rayures. Les deux modèles ont exactement le même design.

Les nouveaux Stellar-M6 et Stellar-M6E se distinguent aussi par leur garantie étendue à 5 ans, une première sur le marché des smartphones. Cette garantie s'accompagne d'un indice de réparabilité remarquable de 9,3/10.

Des performances techniques adaptées aux usages intensifs

La batterie de 4500 mAh assure une autonomie de deux jours, selon la marque, et ce, même après plusieurs années d'utilisation. Les appareils intègrent une technologie de réduction de bruit par intelligence artificielle (-60 dB) particulièrement efficace dans les environnements bruyants. Le module photo, équipé d'un capteur principal Sony 50 mégapixels, permet des prises de vue rapides avec une mise au point en 0,2 seconde.

Crosscall s'engage sur cinq années de mises à jour de sécurité et trois mises à jour pour le système Android. Les appareils intègrent un espace sécurisé compatible avec Google Strongbox pour la protection des données sensibles. La technologie X-Link permet une utilisation polyvalente, notamment en mode bureau via la fonction X-Space.

Sinon, la connectivité inclut le Wi-Fi 6E pour le modèle M6 et Wi-Fi 5 pour la version M6E. Ils sont tous les deux compatibles 5G et Bluetooth. Il y a 6 Go de mémoire avec 128 Go d’espace de stockage à bord du Stellar-M6 et 4+64 Go pour le Stellar-M6E. Ce dernier n’a pas de lecteur d’empreintes digitales, ce qui est le cas pour le Stellar-M6. En outre, on peut compter sur un bouton SOS pour avertir les secours en cas de besoin.

Le nouveau smartphone Crosscall Stellar-M6 est disponible pour un prix de 499,90 euros tandis qu’il faut compter sur un tarif de 399,90 euros pour la version Stellar-M6E.