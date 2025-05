Soyez prêts : Samsung fait tomber les prix de ses smartphones en LIVE pour une durée limitée

Mercredi, Samsung nous a présenté une émission en direct pour mettre à l’honneur les dernières nouveautés de la marque, dont le fameux Galaxy S25 Ultra.

Ça a été l’occasion pour Moustapha Atout de nous présenter quelques fonctionnalités intéressantes de l’appareil, aux côtés de la présentatrice Salomé Lagresle, qui n’a pas manqué de nous rappeler que pendant les French Days, le code FRENCH10! permet de gagner 10 € tous les 100 € d’achats, mais également que les appareils présentés, et donc le Galaxy S25 Ultra, auraient aussi droit à un code supplémentaire pendant quelques jours, à savoir le code LIVE5, pour — non pas 5 € de moins — mais 5 % de moins !

Le Galaxy S25 Ultra, LE smartphone de l’année

Si vous l’avez manqué, ou que vous n’êtes pas nécessairement familier avec l’univers du smartphone, le Galaxy S25 Ultra est un appareil très haut de gamme, arrivé il y a quelques mois sur le marché.

Mais ce n’est pas un très haut de gamme, c’est LE très haut de gamme, et ce, car ses versions précédentes ont toutes été acclamées par la presse spécialisée et de nombreux experts.

Meilleur écran selon Dxomark malgré une taille conséquente, et à la pointe des innovations IA avec ses intelligences directement embarquées — ne nécessitant pas le cloud — le Galaxy S25 Ultra est véritablement un ordinateur miniature pensé comme un outil à tout faire, et bon dans tous les domaines.

Il y a beaucoup de choses à dire sur cet appareil très polyvalent, d’autant plus qu’un smartphone s’adapte beaucoup à son utilisateur selon les usages, mais nous vous le conseillons les yeux fermés si vous êtes un habitué du haut de gamme et que vous appréciez passer du temps sur votre smartphone, en l’utilisant comme votre appareil principal pour la plupart des tâches du quotidien.

Que ce soit les plus rébarbatives comme faire vos impôts, vos comptes, ou les plus agréables comme le gaming, le streaming, ou encore faire des photos et les retoucher, tout devient simple. Et c’est là la force de ce smartphone selon nous : être un véritable outil de tous les jours, qui remplace la multitude d’appareils présents dans la maison.

Ce côté assistant est d’ailleurs parfaitement incarné par la présence de Gemini Nano, Galaxy IA et même Perplexity, comme des outils qui peuvent vous aider et qui apprennent de vos actions pour rendre bien plus fluide l’interaction entre vous et la machine, et cela de bien des manières.

Quelle offre pour le Galaxy S25 Ultra chez Samsung ?

En ce moment, pour les French Days, Samsung propose le code FRENCH10! pour obtenir une réduction de 10 € tous les 100 € d'achats, ce qui fait donc 130 € minimum sur cet appareil. Et pendant quelques jours, vous pouvez également obtenir 5 % de réduction avec le code LIVE5.

À cela s'ajoute la possibilité de payer jusqu’en 24 fois, et une offre de remboursement de 100 € après achat.

En ce moment, les offres pour cet appareil ont tendance à beaucoup bouger, et celle-ci est plutôt convaincante.