D'après ce spécialiste, les smartphones ferait rétrécir nos cerveaux

C'est en tout cas le cri d'alarme lancé par Marc Tadié, neurochirurgien et professeur émérite, dans un entretien récemment accordé au Figaro. Selon lui, la délégation systématique de nos capacités intellectuelles aux algorithmes et aux applications pourrait entraîner une véritable atrophie de certaines zones de notre cerveau.

Un constat qui interroge nos habitudes en cette fin d'année 2025.

« Plus nous déléguons au smartphone des tâches cognitives, plus notre mémoire s'atrophie », prévient Marc Tadié. Un phénomène de paresse cérébrale qui inquiète les spécialistes de la santé mentale.

Le constat du spécialiste repose sur un fait simple : le cerveau est un muscle qui se renforce par l'exercice. En confiant nos itinéraires au GPS, nos calculs à une application ou nos souvenirs à des serveurs distants, nous sollicitons de moins en moins l'hippocampe, zone clé de la mémoire et de l'orientation spatiale.

L'atrophie cognitive : un danger invisible

Marc Tadié souligne que cette dépendance ne se limiterait pas à un simple manque d'exercice. Elle créerait une « externalisation de la pensée » qui pourrait, à terme, réduire la densité de matière grise dans certaines régions cérébrales.

Ainsi, le smartphone ne se contenterait pas de nous assister, mais il remplacerait des processus de réflexion profonds par des réflexes de consommation immédiate.

Et effectivement, difficile de ne pas faire le lien avec les modèles récents qui intègrent des intelligences artificiellesde plus en plus proactives, capables d'anticiper nos besoins avant même que nous n'ayons à réfléchir en se basant sur nos habitudes.

⚠️ Les risques identifiés Baisse de la capacité de mémorisation à long terme

Diminution du sens de l'orientation spatiale

Appauvrissement de l'attention profonde ✅ Solutions de prévention Désactivation des notifications non essentielles

Pratique régulière d'activités sans écran

Exercices de mémorisation volontaire

Vers un usage plus conscient de la technologie

Faut-il pour autant abandonner nos appareils ? La réponse du spécialiste est évidemment plus nuancée. Le neurochirurgien ne prône pas un retour à l'âge de pierre, mais une prise de conscience. Le smartphone doit rester un outil et non une béquille cognitive permanente.

D'après lui, il serait essentiel de commencer à réapprendre à mémoriser des numéros de téléphone, à lire une carte routière ou simplement à laisser notre esprit vagabonder sans sollicitation numérique constante.