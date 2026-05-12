Dans l'ombre, il dégaine le Galaxy A56 à un tarif escamoté par un habile tour de passe-passe

Alors que tous les regards se tournent vers la sortie récente du Galaxy A57, une opportunité se dessine pour ceux qui savent regarder juste un peu en arrière.

Rémi Deschamps - publié le 12/05/2026 à 12h15
Un magicien en costume sort des smartphones Samsung Galaxy A56 d'un chapeau haut-de-forme.

Le Galaxy A56, véritable pilier l'année passée, s'affiche actuellement à un prix qui défie toute logique sur Amazon. Proposé à 329 €, ce smartphone profite d'un habile tour de passe-passe pour devenir l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Cependant, il ne reste plus beaucoup de modèles.

 

L'astuce est simple, il a suffit de remplacer le Galaxy A56 par le nouveau Galaxy A57. Un tour très simple entraînant une chute de son prix de vente.

Pour 329 €, vous accédez à la version « Enterprise Edition », une déclinaison robuste et particulièrement bien suivie qui figure parmi les mobiles Samsung les plus fiables de sa génération.

Une fiche technique qui n'a rien d'une antiquité

Malgré son statut d'ancien modèle, le Galaxy A56 n'a qu'un an et sera encore mis à jour pendant 5 ans ! Ainsi, il ne fait aucune concession sur l'essentiel.

Équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une fluidité tout à fait identique aux modèles les plus onéreux de 2026. Sous le capot, les 8 Go de mémoire vive épaulent efficacement le processeur pour garantir une utilisation multitâche sans ralentissement, que ce soit pour le travail ou le divertissement.

L'indice de réparabilité de 8,6/10 souligne la durabilité de cet appareil, un argument de poids puisqu'il s'agit du critère numéro 1 des consommateurs. Sa capacité de stockage de 128 Go reste la norme pour un usage confortable, permettant d'installer de nombreuses applications et de stocker des milliers de clichés.

CaractéristiqueDétails du Galaxy A56 (Amazon)
Écran6,7 pouces (120 Hz)
Mémoire RAM8 Go
Stockage128 Go
Prix actuel329,00 €
Note clients4,4 / 5 (237 avis)

Pourquoi préférer le modèle de l'an dernier ?

On a souvent tendance à vouloir le dernier cri, mais le passage du A56 au A57 ne justifie pas toujours l'écart de prix pour un utilisateur moyen. En choisissant le modèle précédent, vous profitez d'une technologie mature, de mises à jour système encore garanties pour longtemps et surtout d'une économie immédiate de plusieurs centaines d'euros.

 

Sur Amazon, l'offre permet même un paiement en 4 fois, rendant l'investissement encore plus confortable.

✅ Pourquoi on l'aime

  • Le prix cassé suite à la sortie du Galaxy A57.
  • L'écran 120 Hz très fluide et lumineux.
  • Les 8 Go de RAM, rares à ce tarif.

☑️ À garder en tête

  • Le processeur a une génération de retard sur le A57.
  • Le design est très classique par rapport aux nouveautés 2026.
  • Les stocks risquent de fondre car c'est une fin de série.

L'avis de la rédaction sur cette opportunité

Ce Galaxy A56 à 329 € est la preuve qu'en étant un peu patient, on peut s'équiper avec un smartphone performant au juste prix. On apprécie particulièrement la dotation en mémoire vive de 8 Go qui lui assure une belle longévité logicielle.

Un excellent smartphone, très durable et à prix abordable au vu de ses fonctionnalités.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Apple iPhone 15 Plus
Guide d'achat

Pourquoi ces trois iPhone reconditionnés sont une meilleure affaire que le dernier iPhone 17

11/05/2026
Samsung Galaxy S24 Ultra
Guide d'achat

Faut-il craquer pour le reconditionné ou profiter des baisses de prix sur le neuf en mai 2026 ?

10/05/2026
POCO X8 Pro
Guide d'achat

Séries et films : les meilleurs écrans pour voyager cet été sans dépenser plus de 350 euros

09/05/2026
Nothing Phone (3a)
Guide d'achat

Ces smartphones qui vous aident à décrocher des réseaux

08/05/2026