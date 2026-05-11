Samsung TV : des remises très impressionnantes pour vivre la Coupe du monde de Football (et nos recommandations)

Final de Ligue des champions, Coupe du monde dans un mois... Le constructeur coréen veut vous plonger au cœur du stade avec ses dernières innovations ; ainsi les modèles QLED, Neo QLED et même OLED voient leurs prix baisser pour l'occasion.

C'est le moment d'installer un écran géant dans son salon tout en profitant de remises immédiates !

Les meilleurs rapports qualité/prix des promos TV Samsung

Il existe beaucoup de références, et toutes ont leurs qualités, mais voici notre sélection de trois modèles que nous vous conseillons si vous chercher un bon rapport qualité/prix :

Si vous cherchez un grand format à prix accessible, la TV QLED Q7FA de 75 pouces passe à 799 €, soit une économie immédiate de 50 € pour un écran géant. Un excellent rapport qualité-prix pour un écran immense !

Pour ceux qui privilégient la précision des contrastes, la gamme Neo QLED QN70F est disponible dès 599 € en 55 pouces. L'une des offres petit prix les plus équilibrées du catalogue.

La technologie OLED n'est pas en reste avec le modèle S85F 2025 de 55 pouces qui s'affiche désormais à 790 €. Une économie de 100 € par rapport au mois dernier !

Voici un panel des réductions les plus intéressantes du moment :

Modèle Taille Prix actuel Plus bas 30j Économie TV AI QLED Q6F 2025 55" 429,00 € 549,00 € 120,00 € TV AI QLED Q6F 2025 65" 579,00 € 699,00 € 120,00 € TV AI Neo QLED QN70F 55" 599,00 € 649,00 € 50,00 € TV AI Neo QLED QN70F 65" 749,00 € 799,00 € 50,00 € TV AI OLED S85F 2025 55" 790,00 € 890,00 € 100,00 € TV AI QLED Q7FA 2025 75" 799,00 € 849,00 € 50,00 €

Montée en gamme pour une technologie sans reflet

L'une des innovations les plus utiles pour le sport est sans doute le traitement sans reflet disponible sur la série QN90F, mais celle-ci est disponible au-dessus des 800 €. Proposée en 43 et 50 pouces à partir de 849 €, cette technologie permet de suivre le ballon sans être gêné par la lumière d'une fenêtre ou d'une lampe.

C'est idéal pour les petits salons ou les chambres où l'on souhaite conserver une clarté d'image optimale en toute circonstance sans être contraint de penser comment placer son canapé à cause de sa TV.

Sachez également que le Samsung Shop propose des paiements en plusieurs fois sans frais ainsi que la livraison gratuite avec installation pour les grands modèles.